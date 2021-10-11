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Новини Агресія Росії проти України
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Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк

Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк

Стаття заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва свідчить, що Кремль готовий вести з президентом Володимиром Зеленським переговори тільки про здачу національних інтересів України і капітуляцію.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже вдруге Кремль видає дорожню карту своєї політики щодо України. Спочатку влітку це була стаття Путіна, зараз Медведєва. Найбільше обурює те, що Кремль майстерно використовує золоте правило пропаганди про 70% правди і 30% брехні. Йдеться про очевидні для українців речі, які підсвідомо схиляють читача до довіри написаному, а паралельно транслюють суто імперські смисли.

Що з цього правда - вирішуйте самі. Але абсолютно очевидно, що майбутня зустріч із Путіним може бути вигідна тільки в частині здачі національних інтересів України. Кремль не поступиться ні на дюйм - для них Зеленський не є суб'єктом переговорів", - зазначив Данилюк.

Він констатує, що чинна українська влада часто сама дає приводи кремлівській пропаганді для таких заяв.

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"Ми змогли переконати їх, що Україна - суверенна країна з окремим шляхом і майбутнім. Але ми точно могли б ще й позбавити їх можливості тикати нас носом у те, що ми корумповані, слабкі, ненадійні і навіть несамостійні, як ми бачимо з останніх реакцій президента на заяви посольств", - написав Данилюк.

Екссекретар РНБО вважає, що зовнішня політика Зеленського також не сприймається західними союзниками України.

"Нахабна" зовнішня політика Зеленського створює негатив на Заході - просто там політична культура не дозволяє писати в такому ж стилі, як це роблять росіяни".

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.

Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк 01
Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Медведєв Дмитро (1911) путін володимир (23862) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+17
У зелёных барыг "наглая" не внешняя политика, а внутренняя. Всё по принципам криворогульной шпаны.

А во внешней политике - имидж Украины снова уронили под плинтус. Еле-еле начали отмывать после дважды-несудимого, избранного "мудрым наридом", и тут "нарид" снова сумел удивить - избрал алчное и лживое Шапито.
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11.10.2021 20:57
+11
Ну раз для тебя Моника Зеленски -уже султан, то ***** тебе - брат.
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11.10.2021 20:59
+9
Там у вас ошибка в тексте - зеленому сопляку.
Султанов не держим.
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11.10.2021 20:51
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11.10.2021 20:47 Відповісти
Там у вас ошибка в тексте - зеленому сопляку.
Султанов не держим.
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11.10.2021 20:51 Відповісти
тримати ти можеш максимум курей
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11.10.2021 20:58 Відповісти
Ну раз для тебя Моника Зеленски -уже султан, то ***** тебе - брат.
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11.10.2021 20:59 Відповісти
а якщо фломастер зелений, то вже зима
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11.10.2021 21:04 Відповісти
Если вместо мозгов - зеленая слизь, то и Дерьмак - султан.
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11.10.2021 21:13 Відповісти
Девачьки не сорьтесь !
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11.10.2021 21:16 Відповісти
The man in the middle.
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11.10.2021 21:06 Відповісти
Качок?
Чи звичайний уклоніст?
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11.10.2021 21:03 Відповісти
Санкции вводились, земля освобождалась, оборонка развивалась.

Сам подумай, опыт перенимал наверное.
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11.10.2021 20:54 Відповісти
У зелёных барыг "наглая" не внешняя политика, а внутренняя. Всё по принципам криворогульной шпаны.

А во внешней политике - имидж Украины снова уронили под плинтус. Еле-еле начали отмывать после дважды-несудимого, избранного "мудрым наридом", и тут "нарид" снова сумел удивить - избрал алчное и лживое Шапито.
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11.10.2021 20:57 Відповісти
Какие зепутанги патриотичными становятся как только от корыта их отодвинуть.
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11.10.2021 20:58 Відповісти
агента вызывают в кремль. на ковер к шефу...
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11.10.2021 20:59 Відповісти
Тобто Зе отримає те, ради чого його й двинули олігархи - здасть нац.інтереси?
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11.10.2021 20:59 Відповісти
СПМ БУшный учит уму -разуму.Как там Гиперлуп поживает?.
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11.10.2021 21:09 Відповісти
Две Украинские капризные девачьки (Зе и По) тягают друг дружку за воласы, и нихатят друг дружке уступать ! На великую потеху запоребриковым окупантам и местным сепарам !
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11.10.2021 21:10 Відповісти
Такие же капризные девочки (Ти и Ющ) в 2010м. году своими дебильными капризами привели к власти биомусор ПР с зэком во главе !
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11.10.2021 21:15 Відповісти
Та ясно ,шо зекретин так задрал тот Запад,что те не выдержали и сливают все зашквыры зекрысы...а кому интересен госизменник с криминальным офшором,который не платит налоги ,но вечно визжащий :"пачему мы не в НАТО!!!!"...
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11.10.2021 21:17 Відповісти
А ну пшла отсюда сабака путинская
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11.10.2021 21:49 Відповісти
Ой,иди на...,юродивый)даже лень на тебя время тратить
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11.10.2021 22:03 Відповісти
все-одно: кожного дебіла треба заспамити. Такі правила!
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11.10.2021 22:38 Відповісти
Ты смотри как на этой теме активизировались путинские тролликипитушки
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11.10.2021 21:50 Відповісти
Карлики путин и медведев , что то много начали писать Хотят быть похожими на эфиопа Пушкина 🤣
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Шановний пане Олег,ну на ефіопа Пушкіна вони, може,й хочуть бути схожими, але,правду кажучи,дуже вже схожі на ефіоп твою мать.
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12.10.2021 09:04 Відповісти
Ай-яй! Найвеличніший так і не подивиться в Очко пуйлу??? Ото горе! Мабуть після цього він зіграє на піваніні реквієм Бєтховена... Звісно своїм інструментом... д'Єрмак розпакує ще один тюк з афганської чи аргентинської дип.пошти, нальє теплу ванну...
А для інших буде вечеря нардепів від "СН"... (таксі вже використане з Поляковим, "професіонал" засвічений з шифером, тер.акти з автобусами насмішили навіть однодумців)
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11.10.2021 22:06 Відповісти
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12.10.2021 06:54 Відповісти
Ну, "зашкварний" за своїм ідіотизмом висер мишвєдєва,скоріше за все, присвячений візиту Вікторії Нуланд до кацапії. Цвейкарлик вирішив отим придуркувато- шедевральним пашквілем шльопнути одним пострілом відразу двох вальдшнепів: 1) нагадати ***** про своє ще існування ( а мо кине якусь недообгризену кістку зі свого стола) і вірнопідданість ідеям "вялікого собірателя земель кацапських", колись іспи***х у інших народів папєрєдніками нинішнього улуського сцаря; 2) показати Нуландці,на догоду *****,що Україна є державою нікчемною,ненадійною,взагалі,казна чим, просто бандеро-бандитським геоутворенням, що ізв"язуватися із нею ні в якому разі не потрібно,ба навіть шкідливо і із нею церемонитися не стоїть. Отже,нехай дядечко Джо не буде проти приєднання отієї нічйної,по суті, території до підерефії, щоби ощасливить народ,що проживає на ній своєю присутністю і врятувати нещасних від загибелі.
Загалом,нікчемна статейка нікчемного ватного екса є просто ************* чєлобітієм,які на козломордії кожного дня друкуються тисячами. Тільки й відмінність від останніх у тому, що накалякало її придуркувате чмо посідавше колись у кремлі високу посаду.
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12.10.2021 08:54 Відповісти
Вылезло и пукнуло очередное колысьбуло....
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12.10.2021 11:13 Відповісти
таки да, и ещё пощёчина защитникам Украины
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12.10.2021 14:17 Відповісти
 
 