Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк

Стаття заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва свідчить, що Кремль готовий вести з президентом Володимиром Зеленським переговори тільки про здачу національних інтересів України і капітуляцію.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже вдруге Кремль видає дорожню карту своєї політики щодо України. Спочатку влітку це була стаття Путіна, зараз Медведєва. Найбільше обурює те, що Кремль майстерно використовує золоте правило пропаганди про 70% правди і 30% брехні. Йдеться про очевидні для українців речі, які підсвідомо схиляють читача до довіри написаному, а паралельно транслюють суто імперські смисли.

Що з цього правда - вирішуйте самі. Але абсолютно очевидно, що майбутня зустріч із Путіним може бути вигідна тільки в частині здачі національних інтересів України. Кремль не поступиться ні на дюйм - для них Зеленський не є суб'єктом переговорів", - зазначив Данилюк.

Він констатує, що чинна українська влада часто сама дає приводи кремлівській пропаганді для таких заяв.

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"Ми змогли переконати їх, що Україна - суверенна країна з окремим шляхом і майбутнім. Але ми точно могли б ще й позбавити їх можливості тикати нас носом у те, що ми корумповані, слабкі, ненадійні і навіть несамостійні, як ми бачимо з останніх реакцій президента на заяви посольств", - написав Данилюк.

Екссекретар РНБО вважає, що зовнішня політика Зеленського також не сприймається західними союзниками України.

"Нахабна" зовнішня політика Зеленського створює негатив на Заході - просто там політична культура не дозволяє писати в такому ж стилі, як це роблять росіяни".

Стаття Медведєва під назвою "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" була опублікована на сайті газети "Комерсант" у понеділок. Заступник голови Ради безпеки РФ вважає відносини з представниками нинішньої влади України безглуздими.



