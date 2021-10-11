Адвокати Януковича наполягають, що засуджений за держзраду хоче виступати онлайн на касації у Верховному Суді

Верховний Суд призначив розгляд касаційних скарг на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича на 8 листопада.

Про це оголосив головуючий суддя Андрій Чистик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд постановив: розгляд даного кримінального провадження відкласти на іншу дату – на 8 листопада 2021 року на 11:00", - оголосив Чистик.

Під час цього засідання суд розглянув кілька клопотань захисту Януковича. Серед них була заява від адвоката Януковича Андріани Фозекош щодо роз’яснення рішення ВС від 12 квітня у цій справі.

Мова йде про те, що 12 квітня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у визнанні обов’язковою участі експрезидента Віктора Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.

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Тоді ж ВС, вирішуючи клопотання щодо забезпечення участі Януковича у розгляді справи у режимі відеоконференцзвʼязку у порядку міжнародної правової допомоги, також відмовив у його задоволенні, зокрема, вказавши, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні РФ раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

Водночас Верховний Суд тоді запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf".

Адвокати, серед іншого, хотіли, щоб Верховний Суд пояснив, під юрисдикцією якого суду на території РФ буде знаходитися приміщення, з якого має здійснюватися трансляція, якому суду доручено забезпечити здійснення трансляції, а також вручення Януковичу пам’ятки про його процесуальні права та перевірку документів, що посвідчують його особу; посадовій особі якого суду доручено перебувати поруч з Януковичем під час здійснення трансляції, яким чином буде забезпечуватися інформаційна безпека під час проведення засідання за участі Януковича у режимі відеоконференції, та інші питання.

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Адвокат Януковича Віталій Сердюк, серед іншого, зазначив, що Янукович має намір виступати у цьому суді і надавати роз’яснення по суті справи, і уточнив, що це роз’яснення ухвали від 12 квітня допоможе захисту здійснювати їх роботу і "позитивно вплине на визначення правових результатів такої події, як допит шляхом відеоконференції".

Судді зі свого боку запитали адвокатів, чому їх підзахисний не бере участь у цьому засіданні.

"У нього немає технічних проблем зі з’єднанням. Йому достатньо було включити комп’ютер, завантажити програму, і під’єднатися до нашого сервера", - уточнив один з суддів колегії ВС.

Сердюк заперечив, що для цього, зокрема, потрібно провести конфіденційну зустріч з клієнтом, а у адвокатів експрезидента, за його словами, не було можливості це зробити. Також Януковичу, як зазначив Сердюк, необхідно надати відповідні роз’яснення і консультацію щодо цього питання і обговорити їхню позицію. За його словами, Янукович хоче, щоб відеоконференція здійснювалася тим же способом, як це було зроблено у 2016 році у Святошинському райсуді, поінформував Сердюк (Янукович тоді давав свідчення у режимі відеоконференції, яка велася із зали Ростовського обласного суду у РФ — ред.).

Після обговорення цього питання суд оголосив, що ця заява задоволенню не підлягає.

Окремо сторони процесу обговорили під час засідання питання щодо участі Януковича у розгляді цієї справи у порядку надання міжнародно-правової допомоги з території РФ, а також питання щодо відкладення касаційного розгляду справи у ВС до винесення рішення за апеляцією Януковича на вирок у справі про держзраду на рішення суду першої інстанції.

Після цього Верховний Суд відклав розгляд касаційних скарг на вирок Януковичу до 8 листопада.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.

2 жовтня минулого року Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду.