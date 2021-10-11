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"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського, - Герасимов

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генерального прокурора дві заяви про злочини оточення президента Володимира Зеленського. Йдеться про матеріали розслідування Pandora Papers щодо ймовірного відмивання коштів, вкрадених у вкладників Приватбанку, через офшорні структури "Кварталу 95". А також про кредит на 60 млн доларів, який державний "Укрексімбанк" видав підприємцю з окупованої території України.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування "Схем" – не щодо побиття журналістів, тут ми бачимо, справа рушила після того, як було показане відео. А стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму", – зазначив Герасимов.

"Як ви думаєте, 60 млн доларів це, якщо не помиляюся, більш ніж 1,5 мільярда гривень. Цей Мецгер, він міг зробити це без Зеленського? Щось я сумніваюся", – зауважив народний депутат.

На думку Герасимова, неадекватна, агресивна реакція очільника "Укрексімбанку" Мецгера, який є наближеною до президента Зеленського особою, на запитання журналіста про кредит людині з ДНР, свідчить про страх викриття.

Читайте також: Група офшорів, пов'язана з "Кварталом-95", могла допомагати Коломойському вимивати гроші з "Приватбанку", - журналістка Бабінець

"Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери і все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів щоб вони теж дали свою оцінку цим речам", – заявив Герасимов.

"І друге – що стосується "Pandora Papers", так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу Генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь. Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з ПриватБанку, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів. І оце дві речі, які "Європейська Солідарність" сьогодні відіслала до Офісу Генерального прокурора", – зазначив Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продай квартиру - поверни гроші": українські активісти в Лондоні пікетували квартиру Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

офшор (497) Укрексімбанк (478) Герасимов Артур (298) Європейська Солідарність (1084) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+37
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11.10.2021 21:26
+30
Что,зесрань?)может криминальные офшоры ,слив спецопераций наших разведчиков ,приказ об отступлении и сдача наших земель или выдача пуйлу международных преступников в обмен на таксистов?попала твоя зекрыса на пожизненное с конфискацией)))сейчас Запад,который начал активно сливать зекрысу,ещё нам много чего расскажет -за какие заслуги оно кормилось с кацапского бюджета ,например...
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11.10.2021 21:30
+29
зеленые жидко обделались при одной мысли, шо можно открыть дело против Каломойши
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11.10.2021 21:28
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11.10.2021 21:34 Відповісти
Звідки у вас такі зЕбільні фантазії, чи так напивано в методичці подляка?
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11.10.2021 21:40 Відповісти
Alter Nator,
Не стыдно восхищаться этим недоразумением?……
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11.10.2021 21:40 Відповісти
ему не стыдно - он на службе у подоляка.
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11.10.2021 21:47 Відповісти
з чого ти взяла, що я їм захоплююсь?
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11.10.2021 21:48 Відповісти
Alter Nator,
я читать умею…….
и да : я с Вами детей не крестила, поэтому ТЫкать посторонним/незнакомым - не воспитанность……
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11.10.2021 22:03 Відповісти
Тобі платять за «захоплення»-захоплюйся, курва!
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11.10.2021 22:20 Відповісти
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11.10.2021 21:33 Відповісти
Офис ген. прокурора. Это там где Бенядиктова заседает? Даром бумагу перевели. Читайте классиков и не тратьте время зря
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11.10.2021 21:37 Відповісти
Конечно правильно, но офис генпрокурора, тоже ближайшее окружение комуняки Зе, какой смысл оперировать к преступниками на преступников.
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11.10.2021 21:39 Відповісти
Ну это все надо пройти до ЕСПЧ
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11.10.2021 21:41 Відповісти
Офіційно фіксують злочити влади.
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11.10.2021 21:41 Відповісти
Вот это красавчики! Беда в том, что ГПУ, СБУ, ДБР, МВД уже полностью подконтрольны Зеленскому. Он теперь может ежедневно и на камеру воровать, убивать, совершать госизмены и другие преступления и ему за это ничего не будет. Улики будут уничтожаться сразу.
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11.10.2021 21:44 Відповісти
знову обкурився?
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11.10.2021 21:53 Відповісти
Наркоман в ОП сидит. Зеленский фамилия.
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Шоу маст гоу он!
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається.
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11.10.2021 21:50 Відповісти
Шоу маст гоу он!
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається
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11.10.2021 22:01 Відповісти
які офшори , в кого офшори, коли були ті офшори, де докази зради в уксіббанку, та й до чого тут Зеленський, хто такий герасимов, хлопці та ви хоть лусніть разом зі своїм гнилим гетьманом, але Зеленський за цей короткий термін зробив вже більше чим все те кодло псевдопрезидентів що були до нього
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11.10.2021 22:04 Відповісти
Ахахаха))))сегодня читала одного -такого же идиотину,который настрочил,что читал книгу Меркель и влюбился бы в зекрысу,если бы тот не был женат
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11.10.2021 22:09 Відповісти
прошло 2.5 года, но диалог все так же актуален
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11.10.2021 22:11 Відповісти
Якщо ти ставиш подібні запитання, то ти сепар, або малорос...
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11.10.2021 22:49 Відповісти
Я такі запитання ставлю, бо цнотлівості не повії навчати.
Той даунбасянин нехай спочатку за свої гріхи.
На почитай за свого куміра https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/

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11.10.2021 23:00 Відповісти
Дуже тонко, я значить, написав. Бо якщо пишеш відвертіше, то тебе - в бан. Тому ти і не зрозумів, то був сарказм. Але твій комент вже потерли...
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11.10.2021 23:23 Відповісти
и да, зеленский такы "зробив".. перечисляем:
- ВСЕ госпредприятия из сверхприбыльных - довел до сверхУБЫТОЧНЫХ..
- назначил всех своих друзей/кумов/любовников на денежные посты по деребану бюджета Украины..
- украл (вместе со своей шоблой) из бюджета Украины и вывел в офшоры около 500 млрд.грн за 2020 год..
- за первые 6 месяцев 2021 года украл из бюджета Украины более 335 млрд.грн
- - за 2 года сделал олигархов богаче в 3-21 раза (так ахметов за год парибарахлился на 5 млрд.долл)
- списал долги олигархов в 2021 году на 100 морд.грн..
- обделался по ВСЕМ направлениям..
- каждый день у зеЛоха офшорного и его шоблы - "успехи" в демонстрации их идиотизма..
и т.д.

продолжать можно очень долго)
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11.10.2021 22:16 Відповісти
Ти забув косоворотку зняти.

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11.10.2021 22:23 Відповісти
Ось тепер, в світлі історії із офшорами, замах на Шифєра фейковий чи ні робиться ду-уже цікавим, адже цей патц як раз і відповідає в банді за фінанси.
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11.10.2021 22:30 Відповісти
фейковий
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11.10.2021 23:17 Відповісти
Все правильно говорить Артурчик. Але ще треба було подати до офісу Генпрокурора заяву про його "бізнесову діяльність" на Донеччині в 2010-14 рр.
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11.10.2021 22:58 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь за оффтопик, но где все эти победоносные опросы рейтингов всяких этих институтов имени Зеленского Разумковых и им подобных?? Ну просто интересно. Раньше по пачке в неделю были, особенно после видосиков с непривычно выбритым Зелей.
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11.10.2021 23:39 Відповісти
Артурка на вікенд на Костабланку поїде провідає свою хатинку. В морі покупається. В Аліканте зараз тепло. Водичка 23 градуси. А шоколадні тролики будуть тут шмурдячок рошенками закусувати. А винуватий у всьому Зеленський.
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12.10.2021 01:00 Відповісти
Как там ледя брехливая?
Жалилась, что жить негде,
А по сути обыкновенная брехливая тварь, про лондонскую квартиру вспомнила?
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12.10.2021 02:14 Відповісти
Ты когда сесешь зельцману, не делай это так откровенно. Цензор - не рорнохпю!))
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12.10.2021 07:13 Відповісти
Тут полніше -

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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12.10.2021 01:36 Відповісти
Зранку по всій країні чути стук копит і рогів нацсук швабоди та інших "патріотів", які біжать під офіс банку і офіс президента за зраду і наживання на війні Зеленського чи ні? А, то вони бігли як придурки до Порошенко, коли його бізнгес-партнер Гладковський приймав завезені з росії танкові ричаги та інші запасні частини до техніки, обвинивши їх у контрабанді і ніби наживання і три роки бігали,як дебіли і придурки, а всі правоохоронні органи катком проїхали по бізнесу Гладковського, тридцять раз на десь виносили вироки на телеканалах коломойського-медведчука-пінчука-ахметова і так і нічого не відшукали. А тут - мертва тиша. Хоча тут злочин і 80 мільйонів доларів вистачить на всі зарплати російських найманців і їх годування та одягання.
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12.10.2021 08:51 Відповісти
Весело...))) Ес в своєму звичайному стані...- за те що образили Порошенка ми образим всіх і вся...))
Та ну і бажаємо удачі у вашому ділі..))) А як що чесно -пустозвонство
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12.10.2021 09:46 Відповісти
ЕС відреагувало так, як має робити патріотична партія - на тяжкі злочини малоросів, які засіли у владі і використовують методи і допомогу регіоналів портнова,татарова,подоляка і зливають Україну, розікрали людські вклади таких як Ви з ПриватБанку, гроші вивели на свої рахунки в офшори і сьогодні фінансують війну проти України, видавши з державного банку 80 млн доларів США "бізнесменам", а точніше фінансістам війни і найманцям росії. То чому Ви не раагуєте? Що тут не так? Чому мовчать "сметуни"? То хто наживається на війні і хто барига?
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12.10.2021 10:08 Відповісти
УГУ)))
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12.10.2021 12:06 Відповісти
Действительно, обидели вагнеровца Бубашку , вытряхнули из него дерьмо.
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12.10.2021 11:26 Відповісти
УГУ)))
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12.10.2021 12:05 Відповісти
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