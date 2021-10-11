"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського, - Герасимов

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генерального прокурора дві заяви про злочини оточення президента Володимира Зеленського. Йдеться про матеріали розслідування Pandora Papers щодо ймовірного відмивання коштів, вкрадених у вкладників Приватбанку, через офшорні структури "Кварталу 95". А також про кредит на 60 млн доларів, який державний "Укрексімбанк" видав підприємцю з окупованої території України.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування "Схем" – не щодо побиття журналістів, тут ми бачимо, справа рушила після того, як було показане відео. А стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму", – зазначив Герасимов.



"Як ви думаєте, 60 млн доларів це, якщо не помиляюся, більш ніж 1,5 мільярда гривень. Цей Мецгер, він міг зробити це без Зеленського? Щось я сумніваюся", – зауважив народний депутат.

На думку Герасимова, неадекватна, агресивна реакція очільника "Укрексімбанку" Мецгера, який є наближеною до президента Зеленського особою, на запитання журналіста про кредит людині з ДНР, свідчить про страх викриття.

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"Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери і все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів щоб вони теж дали свою оцінку цим речам", – заявив Герасимов.

"І друге – що стосується "Pandora Papers", так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу Генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь. Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з ПриватБанку, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів. І оце дві речі, які "Європейська Солідарність" сьогодні відіслала до Офісу Генерального прокурора", – зазначив Герасимов.

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