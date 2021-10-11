"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочини оточення Зеленського, - Герасимов
Депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали до Офісу Генерального прокурора дві заяви про злочини оточення президента Володимира Зеленського. Йдеться про матеріали розслідування Pandora Papers щодо ймовірного відмивання коштів, вкрадених у вкладників Приватбанку, через офшорні структури "Кварталу 95". А також про кредит на 60 млн доларів, який державний "Укрексімбанк" видав підприємцю з окупованої території України.
Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"ЄС" подала до Офісу генпрокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування "Схем" – не щодо побиття журналістів, тут ми бачимо, справа рушила після того, як було показане відео. А стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму", – зазначив Герасимов.
"Як ви думаєте, 60 млн доларів це, якщо не помиляюся, більш ніж 1,5 мільярда гривень. Цей Мецгер, він міг зробити це без Зеленського? Щось я сумніваюся", – зауважив народний депутат.
На думку Герасимова, неадекватна, агресивна реакція очільника "Укрексімбанку" Мецгера, який є наближеною до президента Зеленського особою, на запитання журналіста про кредит людині з ДНР, свідчить про страх викриття.
"Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери і все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів щоб вони теж дали свою оцінку цим речам", – заявив Герасимов.
"І друге – що стосується "Pandora Papers", так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу Генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь. Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з ПриватБанку, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів. І оце дві речі, які "Європейська Солідарність" сьогодні відіслала до Офісу Генерального прокурора", – зазначив Герасимов.
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Не стыдно восхищаться этим недоразумением?……
я читать умею…….
и да : я с Вами детей не крестила, поэтому ТЫкать посторонним/незнакомым - не воспитанность……
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається.
Тому на реальні гарні справи задля України у вас часу і не лишається
Той даунбасянин нехай спочатку за свої гріхи.
На почитай за свого куміра https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/01/20/7055678/
- ВСЕ госпредприятия из сверхприбыльных - довел до сверхУБЫТОЧНЫХ..
- назначил всех своих друзей/кумов/любовников на денежные посты по деребану бюджета Украины..
- украл (вместе со своей шоблой) из бюджета Украины и вывел в офшоры около 500 млрд.грн за 2020 год..
- за первые 6 месяцев 2021 года украл из бюджета Украины более 335 млрд.грн
- - за 2 года сделал олигархов богаче в 3-21 раза (так ахметов за год парибарахлился на 5 млрд.долл)
- списал долги олигархов в 2021 году на 100 морд.грн..
- обделался по ВСЕМ направлениям..
- каждый день у зеЛоха офшорного и его шоблы - "успехи" в демонстрации их идиотизма..
и т.д.
продолжать можно очень долго)
ЗеленскогоРазумковых и им подобных?? Ну просто интересно. Раньше по пачке в неделю были, особенно после видосиков с непривычно выбритым Зелей.
Жалилась, что жить негде,
А по сути обыкновенная брехливая тварь, про лондонскую квартиру вспомнила?
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Та ну і бажаємо удачі у вашому ділі..))) А як що чесно -пустозвонство