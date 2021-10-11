Мінімальна пенсія для рідних загиблих у російсько-українській війні з 1 січня зросте до 7800 грн, - Кабмін
Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про збільшення мінімальної пенсії рідним загиблих в АТО / ООС з 1 січня 2022 року до 7 800 гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС", - говориться в повідомленні.
За словами прем'єр-міністра, підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини.
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