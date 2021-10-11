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Новини
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Мінімальна пенсія для рідних загиблих у російсько-українській війні з 1 січня зросте до 7800 грн, - Кабмін

Мінімальна пенсія для рідних загиблих у російсько-українській війні з 1 січня зросте до 7800 грн, - Кабмін

Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про збільшення мінімальної пенсії рідним загиблих в АТО / ООС з 1 січня 2022 року до 7 800 гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС", - говориться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра, підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини.

Читайте також: Мінімальна пенсія для людей старших за 70 років у 2022 році буде 3 тис. грн, - Лазебна. ВIДЕО

Автор: 

Кабмін (14103) пенсія (1586) Антитерористична операція (6637) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Еще бы зарплата чиновников и депутатов бы снизилась до 7 800 гривень, было бы просто прекрасно!
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11.10.2021 22:00
+4
7800х2000 получателей = 15,6 млн. грн. в месяц, в год = 187 млн. грн. или 7 млн. долларов

при том, что один только мецгер выдал только одному мутному сепару 60 млн. долларов государственных денег.
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11.10.2021 22:22
+2
ммм, а годовую з/п депутатов сделать 10% от этой суммы, уверен все будет зашибись!
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11.10.2021 22:42
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По словам премьер-министра, повышенную пенсионную помощь со следующего года получат более 2 тысяч человек, чьи родные погибли за Украину...- цитата

По последним данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) за весь период конфликта, с 14 апреля 2014-го по 31 марта 2020 года (плюс за этот год) жертвами военного конфликта стали примерно 4 тыс. 100 украинских военнослужащих..
т.е только половина семей погибших будет включена в этот список...
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11.10.2021 21:59 Відповісти
просто у тех - больше пенсия
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11.10.2021 22:20 Відповісти
Еще бы зарплата чиновников и депутатов бы снизилась до 7 800 гривень, было бы просто прекрасно!
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11.10.2021 22:00 Відповісти
Для мифического максима объявлять?
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11.10.2021 22:21 Відповісти
Оно то так, у вас всё мифическое, вы сами мифические, вот в мифическую (по вашей версии) Чеченскую войну вашим ****** вайнахи реальные бошки отрезали и визжали ваши мародёры как свиньи.
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11.10.2021 22:25 Відповісти
Засунь эту кремлевскую методичку в свою ватную жопу а потом сожри её!
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11.10.2021 22:42 Відповісти
А мне нравится . Честно " русско-украинская война". А кстати советско-афганская война объявлялась? А ведь она была.Там была якобы гражданская война . А войска были советские почему то.
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11.10.2021 22:43 Відповісти
7800х2000 получателей = 15,6 млн. грн. в месяц, в год = 187 млн. грн. или 7 млн. долларов

при том, что один только мецгер выдал только одному мутному сепару 60 млн. долларов государственных денег.
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11.10.2021 22:22 Відповісти
ммм, а годовую з/п депутатов сделать 10% от этой суммы, уверен все будет зашибись!
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11.10.2021 22:42 Відповісти
то есть ты уверен что они живут на зарплату!?
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12.10.2021 06:51 Відповісти
Включи серое вещество, если бы они жили на з/п, написал бы я такой коммент?
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12.10.2021 22:42 Відповісти
А фактично залишили на тому рівні, що була пару років назад, бо ціни і інфляція свою справу зробили. То ж не піартеся зелень, а реально підвищуйте пенсії і зарплати.
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12.10.2021 08:39 Відповісти
Это очень важно, чтобы семьи погибших воинов, были обеспечены. Несколько лет назад, смотрел репортаж о том, как волонтеры возили подарки детям погибших воинов и меня поразило в какой нищете живут их семьи. Солдат должен быть уверен, что в случае смерти, плена или ранения его семья будет поддержана государством.
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12.10.2021 09:40 Відповісти
А судьи восстанавливаются в должностях и получают сотни тысяч компенсации, хотя морды от ,, страданий" так заплыли жиром, шо глаз не видно и третие подбородки наросли. Притом в отличии от воинов, которые защищают Украину, судейская мафия её разваливает.
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12.10.2021 09:45 Відповісти
 
 