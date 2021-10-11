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Новини
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Головні новини 11 жовтня: Нові деталі смерті Полякова, в поїзди та автобуси пустять тільки вакцинованих

Головні новини 11 жовтня: Нові деталі смерті Полякова, в поїзди та автобуси пустять тільки вакцинованих

Таксист, який віз нардепа Полякова незадовго до смерті, змінив свідчення, Медведчука хочуть відправити під арешт, у транспорт, який курсує між областями, з 21 жовтня пустять тільки з сертифікатом про вакцинацію - головні новини України 11 жовтня.

Нові деталі смерті Полякова

Таксист, який віз Полякова безпосередньо перед смертю, змінив свідчення: якщо раніше він говорив, що підібрав пасажира на зупинці, то тепер стверджує, що Полякова пересадили в його автомобіль з іншої машини. За зміну свідчень таксиста побили поліцейські.

Полякова сьогодні поховали в Чернігові.

Медведчука хочуть заарештувати

Куму Путіна і голові політради "ОПЗЖ" вручили клопотання про арешт. Альтернатива - застава 1 млрд гривень.

Труханову призначили заставу 30 млн

Меру Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернатива - застава 30 млн грн.

Мецгера звільнили з "Укрексімбанку" і відправили під домашній арешт

Після обіду суд відправив його під нічний домашній арешт, а ввечері Євгена Мецгера звільнили з посади. Заяву про звільнення він написав сам.

Стаття Медведєва про Україну

Колишній президент, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав велику статтю про те, чому російському керівництву не варто контактувати з українським. Він називає контакти "безглуздими і навіть шкідливими" і пропонує дочекатися появи в Україні "притомного керівництва", а також стверджує, що Зеленський "повністю поміняв політичну і моральну орієнтацію".

Кремль тези Медведєва підтримує. В ОП кажуть, що звертають увагу тільки на позицію Путіна.

Путін захворів

Президент країни-агресора кашляє і стверджує, що застудився під час занять спортом на відкритому повітрі, а тести на COVID-19 йому нібито роблять мало не щодня. Нагадаємо, з 14 до 29 вересня Путін сидів на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус.

Помер легендарний рок-музикант Місько Барбара

Фронтмен гурту "Мертвий півень" пішов з життя на 49-му році життя. Причини його смерті невідомі. Напередодні музикантові стало зле, і до нього приїжджала швидка. Потім він ліг спати і вже не прокинувся.

У міжобласні поїзди, літаки і автобуси пустять тільки щеплених

Нові правила працюватимуть з 21 жовтня. Вони стосуються тільки перевезень між областями. При посадці потрібно буде показати сертифікат про вакцинацію або свіжий ПЛР-тест. Відповідальність за дотримання правил несуть перевізники.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) Медведчук Віктор (1707) перевезення (1009) потяг (1972) путін володимир (23862) літак (2912) Укрексімбанк (478) Труханов Геннадій (378) автобус (346) Поляков Антон (107) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+7
Тоб-то на Конституцію поклали черговий раз...
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11.10.2021 22:19
+7
и при всем этом вакцинобесии врачи по прежнему не попадают в принудительно обкалываемых. казалось бы они первые кандидаты, а нет, их ковид обходит стороной...
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11.10.2021 22:53
+4
А может еще и в магазин за продуктами шлагбаум по паспорту и отлавливать по улеце и шпилить чтоб не шастали...
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11.10.2021 22:23
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11.10.2021 22:07 Відповісти
Тоб-то на Конституцію поклали черговий раз...
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11.10.2021 22:19 Відповісти
Біля кожного вагону вертухая поставлять? Чи що?
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11.10.2021 22:20 Відповісти
А может еще и в магазин за продуктами шлагбаум по паспорту и отлавливать по улеце и шпилить чтоб не шастали...
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11.10.2021 22:23 Відповісти
Нехай сертифікати лікарі з депутатами і їхні діти мають.
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11.10.2021 22:26 Відповісти
Бажано, від сказу й зеленої чуми!
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12.10.2021 08:54 Відповісти
и при всем этом вакцинобесии врачи по прежнему не попадают в принудительно обкалываемых. казалось бы они первые кандидаты, а нет, их ковид обходит стороной...
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11.10.2021 22:53 Відповісти
Они все себе уже давно сертификаты выписали, не ширяясь этой бормотухой
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12.10.2021 11:05 Відповісти
Это шо , шоб люди на Майдан не смогли попасть? Ещё осталось области колючей проволокой окружить и пустить полицаев по периметру. "Су" уже нагло подтираются Конституцией
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11.10.2021 23:10 Відповісти
ЗеСкотство в действии
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12.10.2021 02:15 Відповісти
Это не 100% гарантия , но снизит вероятность распространения.

Люди инстинктивно должны САМОСОХРАНЯТЬСЯ !!!
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12.10.2021 05:56 Відповісти
Що знизить, сертифікат??? "Лівих" гуляє нарівні з реальнми!
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12.10.2021 08:57 Відповісти
А ЗЕбилы должны предохранятся, чтобы на свет больше не появлялись им подобные
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12.10.2021 09:54 Відповісти
$уйло начало кашлять, главное не останавливайся сволочь, а закашляйся вусмерть.
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12.10.2021 07:30 Відповісти
 
 