Головні новини 11 жовтня: Нові деталі смерті Полякова, в поїзди та автобуси пустять тільки вакцинованих

Таксист, який віз нардепа Полякова незадовго до смерті, змінив свідчення, Медведчука хочуть відправити під арешт, у транспорт, який курсує між областями, з 21 жовтня пустять тільки з сертифікатом про вакцинацію - головні новини України 11 жовтня.

Нові деталі смерті Полякова

Таксист, який віз Полякова безпосередньо перед смертю, змінив свідчення: якщо раніше він говорив, що підібрав пасажира на зупинці, то тепер стверджує, що Полякова пересадили в його автомобіль з іншої машини. За зміну свідчень таксиста побили поліцейські.

Полякова сьогодні поховали в Чернігові.

Медведчука хочуть заарештувати

Куму Путіна і голові політради "ОПЗЖ" вручили клопотання про арешт. Альтернатива - застава 1 млрд гривень.

Труханову призначили заставу 30 млн

Меру Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернатива - застава 30 млн грн.

Мецгера звільнили з "Укрексімбанку" і відправили під домашній арешт

Після обіду суд відправив його під нічний домашній арешт, а ввечері Євгена Мецгера звільнили з посади. Заяву про звільнення він написав сам.

Стаття Медведєва про Україну

Колишній президент, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав велику статтю про те, чому російському керівництву не варто контактувати з українським. Він називає контакти "безглуздими і навіть шкідливими" і пропонує дочекатися появи в Україні "притомного керівництва", а також стверджує, що Зеленський "повністю поміняв політичну і моральну орієнтацію".

Кремль тези Медведєва підтримує. В ОП кажуть, що звертають увагу тільки на позицію Путіна.

Путін захворів

Президент країни-агресора кашляє і стверджує, що застудився під час занять спортом на відкритому повітрі, а тести на COVID-19 йому нібито роблять мало не щодня. Нагадаємо, з 14 до 29 вересня Путін сидів на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус.

Помер легендарний рок-музикант Місько Барбара

Фронтмен гурту "Мертвий півень" пішов з життя на 49-му році життя. Причини його смерті невідомі. Напередодні музикантові стало зле, і до нього приїжджала швидка. Потім він ліг спати і вже не прокинувся.

У міжобласні поїзди, літаки і автобуси пустять тільки щеплених

Нові правила працюватимуть з 21 жовтня. Вони стосуються тільки перевезень між областями. При посадці потрібно буде показати сертифікат про вакцинацію або свіжий ПЛР-тест. Відповідальність за дотримання правил несуть перевізники.