Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС, - пресслужба Кремля
Відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Докладно обговорено ситуацію, яка викликає заклопотаність к зв'язку з пробуксовкою процесу дозволу внутрішньоукраїнського конфлікту. При цьому три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 роки як безальтернативній основі врегулювання. Було також підкреслено зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в "нормандському форматі", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.
Також зазначається, що керівники держав, "доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".
Макрон, Меркель і Путін домовилися "продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, "нормандського" саміту".
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Необходимо максимально развивать экономику Украины, добиваться законности во всех сферах жизни:
как только в Украине будет доминировать Закон, а минимальная зарплата составит 14 тыс гривен, то весь этот красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится, чтобы его приняли в Украину.
(единственное - что там много нормальных людей которых государство не смогло защитить)
Ну, а когда наступит время возвращения территорий под контроль Украины, то местная красно-пролетарская сволочь сама свалит в Мордор вместе с их уродскими памятниками Ворошилову, Ленину, Кирову. Этой советской быдлосволочи, утробно ненавидящей всё украинское, не место в Украине.
Украина- здесь!
о ком вы договариваетесь?
ГНИДЫ !!!
Де ці "свідки змін, покращень та реформ" від зермака? Це ж перемога, так???