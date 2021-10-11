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Новини Нормандські переговори
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Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС, - пресслужба Кремля

Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу

Відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Докладно обговорено ситуацію, яка викликає заклопотаність к зв'язку з пробуксовкою процесу дозволу внутрішньоукраїнського конфлікту. При цьому три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 роки як безальтернативній основі врегулювання. Було також підкреслено зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в "нормандському форматі", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.

Також зазначається, що керівники держав, "доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

Макрон, Меркель і Путін домовилися "продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої ​​організації, в разі доцільності, "нормандського" саміту".

Читайте також: Зеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення нормандського саміту. ФОТО

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23862) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+9
И они гниды,и все те ,кто выбрал это зеубожество,на которое ещё ленивый не плюнул...
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11.10.2021 22:25
+6
гниды
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11.10.2021 22:22
+6
А Зеленский когда они договаривались что делал? Айкос курил или дорожку нюхал?
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11.10.2021 22:26
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Домовилися вони...
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11.10.2021 22:12 Відповісти
активуй-не активуй... все одно получиш...
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11.10.2021 22:12 Відповісти
Да они все сегодня решили бубочку обосцать?
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11.10.2021 22:13 Відповісти
гниды
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11.10.2021 22:22 Відповісти
И они гниды,и все те ,кто выбрал это зеубожество,на которое ещё ленивый не плюнул...
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11.10.2021 22:25 Відповісти
у Путина жестикуляция провинциального бандюка. Всю эту нормандскую хрень надо срочно прекратить, как пустую трату времени.

Необходимо максимально развивать экономику Украины, добиваться законности во всех сферах жизни:

как только в Украине будет доминировать Закон, а минимальная зарплата составит 14 тыс гривен, то весь этот красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится, чтобы его приняли в Украину.
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11.10.2021 23:33 Відповісти
"...красно-пролетарский Даунбасс сам приползёт и сам попросится..." - только вопрос - а нах он нужен?

(единственное - что там много нормальных людей которых государство не смогло защитить)
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11.10.2021 23:49 Відповісти
Возвращать оккупированные территория надо именно ради этих многочисленных нормальных людей, которые остались в Даунбассе по причине того, что государство не смогло защитить их от россияцко-совковой оккупации.

Ну, а когда наступит время возвращения территорий под контроль Украины, то местная красно-пролетарская сволочь сама свалит в Мордор вместе с их уродскими памятниками Ворошилову, Ленину, Кирову. Этой советской быдлосволочи, утробно ненавидящей всё украинское, не место в Украине.
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12.10.2021 00:00 Відповісти
А Зеленский когда они договаривались что делал? Айкос курил или дорожку нюхал?
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11.10.2021 22:26 Відповісти
ау !!!
Украина- здесь!
о ком вы договариваетесь?
ГНИДЫ !!!
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11.10.2021 22:26 Відповісти
Так старый извращенец вроде бы простудился? Или нас опять обманули?
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11.10.2021 22:26 Відповісти
}{уйловские проститутки вместе с Зелей и Дерьмаком решили перед дембелем подзаработать.
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11.10.2021 22:27 Відповісти
И Нуланд сегодня темой для переговоров в москве вторым пунктом назвала способствование переговоров нормандской четвёрки. Подталкивать она россию приехала к переговорам. Неспроста это всё.
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11.10.2021 22:28 Відповісти
***** продолжает мычать об внутреукраинском конфликте, ну пусть и дальше мычит, чисто поржать 🤣
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11.10.2021 22:33 Відповісти
Путин, Меркель и Макрон? Да пошли они все вон!
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11.10.2021 22:36 Відповісти
пресс-служба Кремля, мля... новость можно не читать
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11.10.2021 22:41 Відповісти
картина..."дві хвойди і маленький плешивий шматок собачого лайна"
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11.10.2021 22:42 Відповісти
для того, щоб запустити NS2 і "переконати в цьому "Європу" - ***** погодиться і на нормандську зустріч. А заодно примушуватиме Макрон+Меркель, щоб ті нагнули зелю на чергову зраду.
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11.10.2021 22:45 Відповісти
Ан Мур, невелика поправочка: ім"ярек ***** пишеться із маленької літери, із великої- забагато честі задля *****станського сцаря.
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12.10.2021 06:25 Відповісти
путин меркель и макрон договорились договориться об активизации активации переговорных переговоров)))
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11.10.2021 22:55 Відповісти
А всього трохи більше двох років тому було "ні слова про Україну без України"....

Де ці "свідки змін, покращень та реформ" від зермака? Це ж перемога, так???
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11.10.2021 23:08 Відповісти
Грёбвная чёртова троица
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11.10.2021 23:31 Відповісти
Путин, Меркель и Макрон втроём договорились активизировать работу "нормандской четверки"
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11.10.2021 23:32 Відповісти
А чо без "найвеличнішого" лідера **********?
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11.10.2021 23:49 Відповісти
Він "забився в офшор", не можуть знайти.
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12.10.2021 06:36 Відповісти
Фу-у-у,гидко дивитись на оту трійцю шаромижників. А якщо ще добавити наше,"отєчечественне"-то хоч носа затикай.
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12.10.2021 00:15 Відповісти
Путин, Меркель и Макрон собрались в один вагон. И поехали в Тбилиси посмотреть на сифилиси
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12.10.2021 00:49 Відповісти
Яка може реалізація Мінських домовленостей 2015 року, без участі української сторони? Не подобається мені ця зустріч. Печінкою відчуваю, ирифія задумала якусь чергову аферу...
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12.10.2021 00:54 Відповісти
Офшорного зашквара даже на терки не зовут. Вот это воистину действительно духовный "лидер" Украины Только дух говняный
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12.10.2021 04:19 Відповісти
Вершина лицемірного цинізму, зведеного в державну політику, самим розпалити і 8-й рік постійно підігрівати цей так названий ними "внутріукраїнський конфлікт" і при цьому висловлювати "стурбованість пробуксовкую" процесу його вирішення.
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12.10.2021 06:34 Відповісти
Внутриукраинского конфликта?
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12.10.2021 08:10 Відповісти
здаёцца мине, шо эту срань надо послать на йух... и как можно быстрее и дальше... эти недолюбленная конем меркель вместе с эмминетом макроном никто и звать их никак... хватит унижаться перед быдлотой... а то французы два века назад стали великими изобретателями ходуль по одной причине - париж был в дерьме по колено и вонял хуже фермы...
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12.10.2021 08:31 Відповісти
Сейчас идет активньій прессинг Кремля со стороньі Германии , Франции и США , целью которого является проведение Берлинского саммита Норманди до конца 2021г , с участием канцлера Меркель. Єто будет большой удачей для Украиньі , имхо .
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12.10.2021 08:40 Відповісти
а у этих передастов не хватило ума спросить у Украины - а нужно ли Украине возобновление работы вонючих передастов... и на месте синебрюхова надо было сразу сделать заявление - всех на йух...
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12.10.2021 08:45 Відповісти
Хутин, его агент ( комсомолка Ангела) и полезный идиот из Франции договорились и дальше делать все возмодное чтобы расшатать мировой порядок и прервать гегемонию англосаксов
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12.10.2021 10:30 Відповісти
А когда кремль введет в состав своего формата Байдена, то процесс сдачи Украины быстро пойдёт. Под Байденом пацанчик Зе быстро прогнется. Если, конечно патриоты позволят ему.
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15.10.2021 17:28 Відповісти
 
 