Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС, - пресслужба Кремля

Відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Докладно обговорено ситуацію, яка викликає заклопотаність к зв'язку з пробуксовкою процесу дозволу внутрішньоукраїнського конфлікту. При цьому три лідери наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей 2015 роки як безальтернативній основі врегулювання. Було також підкреслено зацікавленість у подальшій координації зусиль Росії, Німеччини і Франції в "нормандському форматі", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.

Також зазначається, що керівники держав, "доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

Макрон, Меркель і Путін домовилися "продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої ​​організації, в разі доцільності, "нормандського" саміту".

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