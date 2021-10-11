НАЗК перевіряє заступника голови ОП Тимошенка через форум "Україна 30". ДОКУМЕНТ
Національне агентство із запобігання корупції почало моніторинг дотримання заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком вимог законодавства, що стосується запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".
"Національне агентство з запобігання корупції почало в межах повноважень ... моніторинг і контроль за дотриманням заступником керівника Офісу президента України Кирилом Владленовичем Тимошенком вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - сказано в листі за підписом керівниці відділу комунікацій та інформаційної політики НАЗК Валерії Радченко.
Раніше видання "Бабель" з'ясувало, що компанія "Гудмедіа" в 2021 році отримала як мінімум 6,5 млн грн від структур Ріната Ахметова, Андрія Веревського, Олександра Гереги та інших великих бізнесменів. Вони платили за участь їхніх спікерів у форумі "Україна 30", ініціатором якого був президент Володимир Зеленський.
А програма "Наші гроші" стверджує, що "Гудмедіа" також заробила 1,23 млн грн на поїздках Зеленського в регіони перед місцевими виборами 2020 року.
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