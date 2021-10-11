Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині. ФОТО

У селі Галіївка Чуднівського району Житомирської області урочисто відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в районі проведення операції Об'єднаних сил старшого лейтенанта Дмитра Бортніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ .

Пам'ять загиблого офіцера вшанували відкриттям меморіальної дошки на фасаді його рідної школи, яку Дмитро закінчив менше десяти років тому.





Дмитро Бортнік народився 29 квітня 1995 року в селі Галіївка. Після закінчення в 2016 році Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного служив у 30-ій окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького на посадах командира взводу, роти, а потім - заступника начальника штабу одного з механізованих батальйонів.

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Офіцер загинув у 24 роки, так і не побачивши свого сина, якого дружина народила через три місяці після смерті Дмитра.