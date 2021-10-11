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Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині. ФОТО

У селі Галіївка Чуднівського району Житомирської області урочисто відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в районі проведення операції Об'єднаних сил старшого лейтенанта Дмитра Бортніка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ .

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині 01

Пам'ять загиблого офіцера вшанували відкриттям меморіальної дошки на фасаді його рідної школи, яку Дмитро закінчив менше десяти років тому.

Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині 02
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині 03

Дмитро Бортнік народився 29 квітня 1995 року в селі Галіївка. Після закінчення в 2016 році Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного служив у 30-ій окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького на посадах командира взводу, роти, а потім - заступника начальника штабу одного з механізованих батальйонів.

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Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС офіцеру 30-ї ОМБр Дмитру Бортніку відкрили на Житомирщині 04

Офіцер загинув у 24 роки, так і не побачивши свого сина, якого дружина народила через три місяці після смерті Дмитра.

Автор: 

меморіальна дошка (192) 30 окрема механізована бригада (155) операція Об’єднаних сил (6725) Житомирська область (1267)


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Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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11.10.2021 23:37 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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11.10.2021 23:49 Відповісти
Хай спочиває з Богом, наш Герой!
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12.10.2021 00:43 Відповісти
Дякую. Вічна пам'ять
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12.10.2021 09:48 Відповісти
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12.10.2021 10:40 Відповісти
 
 