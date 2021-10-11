Україна в ООН: Росія продовжує мілітаризувати Крим, її дії суперечать Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Росія продовжує нарощувати елементи загрозливого військового потенціалу на окупованому Кримському півострові, в тому числі ядерних можливостей.

Про це заявив на брифінгу в ООН щодо ситуації в Чорному й Азовському морях, а також у Керченській протоці заступник глави МЗС України Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На території Криму продовжує розміщуватися непропорційно велика кількість систем озброєння, включно з ракетами, здатними переносити ядерні заряди, літаками, кораблями, боєприпасами, а також військовослужбовцями. Причому кількість останніх зросла до 32,5 тисячі та навіть до 44 тисяч у квітні, під час безпідставного й загрозливого скупчення російських військ на наших кордонах", - указав представник України.

Він підкреслив, що російська мілітаризація Криму прогресує. Це відбувається в умовах окупації півострова й відсутності контролю за діями РФ з боку міжнародної спільноти. Такий розвиток подій підриває режим верифікації звичайних озброєнь у Євроатлантичному регіоні, що є причиною для серйозного занепокоєння.

Читайте також: Україна в ООН: Дії РФ в окупованому Криму - пряма загроза міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Заступник глави МЗС нагадав, що окупаційна влада в Криму де-юре встановила контроль над ядерними об’єктами та матеріалами, а також захопила колишні сховища ядерної зброї, розташовані на півострові.

"Це суперечить міжнародному праву, зокрема Статуту МАГАТЕ та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - наголосив Точицький.

Як повідомили Укрінформу в Постійному представництві України при ООН, учасниками брифінгу стали представники понад 50 країн. Українська сторона нагадала, що сьогодні Міжнародний арбітражний суд, створений відповідно до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), розпочав у Гаазі слухання у справі "Україна проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

Нагадаємо, судові слухання в Гаазі стосуються незаконного затримання Росією в листопаді 2018 року трьох українських військових кораблів і 24 моряків у Керченській протоці. У понеділок, 11 жовтня, РФ провела перший раунд усних аргументів. 12 жовтня слово матиме українська делегація.