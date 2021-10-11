У МВС Росії пропонують підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну
Міністерство внутрішніх справ Росії пропонує ввести три міграційні режими для іноземних громадян і підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Так, режим короткотермінового перебування передбачає право іноземця перебувати в Росії до 90 діб після в'їзду. У разі якщо іноземець захоче залишитися на більший термін, то він має отримати дозвіл на довгострокове перебування або виїхати.
Режим довгострокового перебування дає право іноземцеві перебувати в Росії до шести місяців. Цей режим замінить собою дозвіл на тимчасове проживання. За словами Горового, щоб отримати право на тривале перебування в Росії, іноземець повинен буде отримати цифровий профіль у державній інформаційній системі і єдиний документ з електронним носієм інформації.
Режим постійного проживання діє безстроково і передбачає отримання посвідки на проживання. Іноземець з таким правом може отримати громадянство РФ.
У відомстві мають намір передбачити механізми для переходу з одного статусу в інший без виїзду з Росії.
Крім того, МВС пропонує створити реєстри роботодавців і мігрантів, оптимізувати податкові режими, а також перевести за межі Росії, тобто в країни постійного проживання мігрантів, "доіміграційну підготовку працівників" (отримання біометричної реєстрації, полісів медстрахування та інших документів).
У Росії за мігрантами пропонується ввести нагляд і "вдосконалити заходи профілактичного характеру". Одним із таких заходів може стати підписання угоди про лояльність або зобов'язання "дотримуватися правил і норм поведінки, прийняті в російському суспільстві, утримуватися від участі в порушенні громадського порядку, від зловживання правом на свободу інформації, включаючи спроби дискредитації або схиляння до заперечення конституційно значимих моральних і інших цінностей". Порушення цієї угоди може призвести до втрати права на перебування в Росії.
У разі якщо щодо мігранта було прийняте будь-яке рішення, то його пропонується проінформувати через особистий кабінет на Єдиному порталі державних і муніципальних послуг або через мобільний додаток. Порушників режиму перебування або тих, що ухиляються від виїзду, в МВС мають намір виявляти за допомогою "сучасних технологій".
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вся вонь земли вот сущность ваша !
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695632.html Рукожопым московитам даже краденое впрок не идёт - всё равно "шмурдяк" получился)))
Службы безопасности Великобритании считают, что засРашка украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".
Об этом сообщает издание https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/ The Sun.
Кацапский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине.
Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Куйла украл важные данные.
"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали.
Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путлера. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.
а приносить, в свою очередь, клятву верности мигрантам, неверные, не хо-хо?
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну..."
В одном из пунктов предлагается ответить на вопрос : "Считаете ли вы, что путин *****?"
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цікаво це ж звідкіля треба мігрувати щоб аж в московію ? З ОРДЛО?
Це яких? "Ужиратися в хлам" і падати мордою у тазік олів'є на свята? Виливати лайно з вікон на 50-градусний мороз (опційно: будувати з нього скульптури)? Розбивати пляшки об предмет, схожий на голову, на "дєнь дєсантніка"? Вітати 70-річних "ветеранів" на дев'ятемая?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!