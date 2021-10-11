У МВС Росії пропонують підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну

Міністерство внутрішніх справ Росії пропонує ввести три міграційні режими для іноземних громадян і підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так, режим короткотермінового перебування передбачає право іноземця перебувати в Росії до 90 діб після в'їзду. У разі якщо іноземець захоче залишитися на більший термін, то він має отримати дозвіл на довгострокове перебування або виїхати.

Режим довгострокового перебування дає право іноземцеві перебувати в Росії до шести місяців. Цей режим замінить собою дозвіл на тимчасове проживання. За словами Горового, щоб отримати право на тривале перебування в Росії, іноземець повинен буде отримати цифровий профіль у державній інформаційній системі і єдиний документ з електронним носієм інформації.

Режим постійного проживання діє безстроково і передбачає отримання посвідки на проживання. Іноземець з таким правом може отримати громадянство РФ.

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У відомстві мають намір передбачити механізми для переходу з одного статусу в інший без виїзду з Росії.

Крім того, МВС пропонує створити реєстри роботодавців і мігрантів, оптимізувати податкові режими, а також перевести за межі Росії, тобто в країни постійного проживання мігрантів, "доіміграційну підготовку працівників" (отримання біометричної реєстрації, полісів медстрахування та інших документів).

У Росії за мігрантами пропонується ввести нагляд і "вдосконалити заходи профілактичного характеру". Одним із таких заходів може стати підписання угоди про лояльність або зобов'язання "дотримуватися правил і норм поведінки, прийняті в російському суспільстві, утримуватися від участі в порушенні громадського порядку, від зловживання правом на свободу інформації, включаючи спроби дискредитації або схиляння до заперечення конституційно значимих моральних і інших цінностей". Порушення цієї угоди може призвести до втрати права на перебування в Росії.

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У разі якщо щодо мігранта було прийняте будь-яке рішення, то його пропонується проінформувати через особистий кабінет на Єдиному порталі державних і муніципальних послуг або через мобільний додаток. Порушників режиму перебування або тих, що ухиляються від виїзду, в МВС мають намір виявляти за допомогою "сучасних технологій".