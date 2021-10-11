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Новини
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У МВС Росії пропонують підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну

У МВС Росії пропонують підписувати з мігрантами

Міністерство внутрішніх справ Росії пропонує ввести три міграційні режими для іноземних громадян і підписувати з мігрантами "угоду про лояльність" при в'їзді в країну.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так, режим короткотермінового перебування передбачає право іноземця перебувати в Росії до 90 діб після в'їзду. У разі якщо іноземець захоче залишитися на більший термін, то він має отримати дозвіл на довгострокове перебування або виїхати.

Режим довгострокового перебування дає право іноземцеві перебувати в Росії до шести місяців. Цей режим замінить собою дозвіл на тимчасове проживання. За словами Горового, щоб отримати право на тривале перебування в Росії, іноземець повинен буде отримати цифровий профіль у державній інформаційній системі і єдиний документ з електронним носієм інформації.

Режим постійного проживання діє безстроково і передбачає отримання посвідки на проживання. Іноземець з таким правом може отримати громадянство РФ.

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У відомстві мають намір передбачити механізми для переходу з одного статусу в інший без виїзду з Росії.

Крім того, МВС пропонує створити реєстри роботодавців і мігрантів, оптимізувати податкові режими, а також перевести за межі Росії, тобто в країни постійного проживання мігрантів, "доіміграційну підготовку працівників" (отримання біометричної реєстрації, полісів медстрахування та інших документів).

У Росії за мігрантами пропонується ввести нагляд і "вдосконалити заходи профілактичного характеру". Одним із таких заходів може стати підписання угоди про лояльність або зобов'язання "дотримуватися правил і норм поведінки, прийняті в російському суспільстві, утримуватися від участі в порушенні громадського порядку, від зловживання правом на свободу інформації, включаючи спроби дискредитації або схиляння до заперечення конституційно значимих моральних і інших цінностей". Порушення цієї угоди може призвести до втрати права на перебування в Росії.

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У разі якщо щодо мігранта було прийняте будь-яке рішення, то його пропонується проінформувати через особистий кабінет на Єдиному порталі державних і муніципальних послуг або через мобільний додаток. Порушників режиму перебування або тих, що ухиляються від виїзду, в МВС мають намір виявляти за допомогою "сучасних технологій".

Автор: 

імміграція (42) МВС рф (64) росія (65336)


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Топ коментарі
+13
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11.10.2021 23:35
+8
прощай немытая паРаша-
вся вонь земли вот сущность ваша !
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11.10.2021 23:36
+5
Мгновенная вербовка)))
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11.10.2021 23:33
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11.10.2021 23:32 Відповісти
Мгновенная вербовка)))
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11.10.2021 23:33 Відповісти
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11.10.2021 23:35 Відповісти
Ни разу не видел ни одной ссылки на данный источник. Может Жерар так ки думал, но никогда не говорил.
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11.10.2021 23:39 Відповісти
Вы считаете, что он принял гражданство исключительно из любви к берёзкам?

Кстати, он уже много лет не появляется на своей новой родине...
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11.10.2021 23:44 Відповісти
Я считаю так как я сказал.
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11.10.2021 23:49 Відповісти
Нет он принял расиянское гражданство чтобы ипашить на заводе токарем или в ЖЕКе сантехником.
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12.10.2021 00:14 Відповісти
Депардьє (як і інші "новоиспеченные рассеяне") просто ховався в Росії від відповідальності за ухилення від сплати податків! Наскільки мені відомо , у Францію він не повернувся , а живе в Бельгії!
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12.10.2021 07:46 Відповісти
мефодий сразу спалился по полной, это кремлевыская консерва- только на рашке шло активное обсуждение этого случая, в Украине просто похихикали, особенно после того, как он продал там в рахе 2 подаренные ему квартиры и урыл в благополучную Европу, и больше не появлялся в "процветающей" рашке. Поэтому ************** мефодия берем на карандаш и посылаем его в рашинскую опу.
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12.10.2021 09:42 Відповісти
а подаренную квартиру в Грозном он продал, или отдал Рамзану безвоздмездно???
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11.10.2021 23:54 Відповісти
Поменял на свой сарай.
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12.10.2021 07:35 Відповісти
прощай немытая паРаша-
вся вонь земли вот сущность ваша !
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11.10.2021 23:36 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3695632.html Рукожопым московитам даже краденое впрок не идёт - всё равно "шмурдяк" получился)))

Службы безопасности Великобритании считают, что засРашка украла формулу вакцины AstraZeneca для изготовления собственной вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает издание https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/ The Sun.
Кацапский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине.
Службы безопасности заявляют, что у них есть доказательства, что один из шпионов Куйла украл важные данные.

"Теперь службы безопасности уверены, что его скопировали.
Понятно, что данные были украдены иностранным агентом лично. В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путлера. Они сказали, что были "более чем на 95%" уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на организации Великобритании, США и Канады, разрабатывающие вакцину против Covid-19", - говорится в материале.
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11.10.2021 23:48 Відповісти
Ха-ха-ха

а приносить, в свою очередь, клятву верности мигрантам, неверные, не хо-хо?
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11.10.2021 23:50 Відповісти
Ну, як би це сказати, якби так діяли в Європі чи в Україні щодо росіян, то напевне не мали б купи проблем.
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12.10.2021 00:02 Відповісти
В"язниці переповнені "інакомислячими" і "не згідними",от і видумують усіляку фігню.
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12.10.2021 00:07 Відповісти
"
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну..."

В одном из пунктов предлагается ответить на вопрос : "Считаете ли вы, что путин *****?"
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12.10.2021 00:15 Відповісти
Нічого нового не бачу - після закінчення І Світової (а особливо після Громадянської війни в Росії) у країни Європи пішов вал емігрантів Так от - вони не тільки підписували "зобов"язання про лояльність", але й зобов"язання , у випадку агресії проти держави , що надала їм "вид на проживання", з боку будь-якої іншої країни , стать під знамена її армії! Наприклад , у законодавстві Франції це було прямо закріплено!
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12.10.2021 07:37 Відповісти
В МВД России предлагают подписывать с мигрантами "соглашение о лояльности" при въезде в страну
==============
цікаво це ж звідкіля треба мігрувати щоб аж в московію ? З ОРДЛО?
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12.10.2021 00:18 Відповісти
"...дотримуватися правил і норм поведінки, прийняті в російському суспільстві..."

Це яких? "Ужиратися в хлам" і падати мордою у тазік олів'є на свята? Виливати лайно з вікон на 50-градусний мороз (опційно: будувати з нього скульптури)? Розбивати пляшки об предмет, схожий на голову, на "дєнь дєсантніка"? Вітати 70-річних "ветеранів" на дев'ятемая?
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12.10.2021 00:42 Відповісти
Кацапсинам надо с дагами и чечнцами договариваться о лояльности.
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12.10.2021 08:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.10.2021 09:27 Відповісти
 
 