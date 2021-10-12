Рішення щодо юрисдикції у "морській" справі в Гаазі очікується протягом пів року, - МЗС

Арбітраж у Гаазі може ухвалити рішення про юрисдикцію у справі щодо захоплення Росією в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків протягом 6 місяців.

Про це повідомила директорка Департаменту міжнародного права МЗС, глава делегації України Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми налаштовані на серйозну битву. Ми знаємо, що в нас дуже гарні, професійні аргументи. В нас дуже хороша команда, саме юридичних радників - це професори з Франції та Нідерландів. Ми очікуємо, що рішення цього трибуналу буде протягом шести місяців", - сказала дипломатка.

"Ми покажемо - те, що відбулося з нашими моряками, це не військова діяльність. І те, що вони сиділи за ґратами протягом 9 місяців, це ніяк не може вважатися військовою діяльністю. Ми покажемо, що кораблі були захоплені поза 12-мильною зоною. І ми покажемо, що Конвенція ООН з морського права поширюється на ці дії. Ми доведемо, що наказ Міжнародного трибуналу з морського права є обов’язковим до виконання, і Росія порушила Конвенцію, не виконуючи його вчасно. Доведемо, що ми правильно зробили все під час ініціювання цього спору і під час підготовки до проведення перших слухань", - підкреслила Золотарьова.

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Нагадаємо, РФ вважає, що Міжнародний арбітраж не має права розглядати справу за позовом України щодо обстрілу і затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС Росії Дмитро Лобач, який представляє в арбітражі позицію РФ. "Вимоги української сторони виходять за рамки юрисдикції даного міжнародного арбітражу", - сказав він.

25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців звинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж у Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.