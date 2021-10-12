УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6970 відвідувачів онлайн
Новини
3 571 8

РНБО відкриє доступ до даних щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків, - Данілов

РНБО відкриє доступ до даних щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував розширення відкритих модулів системи "СОТА".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Данілова.

Секретар РНБО нагадав, що в глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:

  • моніторинг ситуації з COVID-19;
  • стан охорони здоров'я України;
  • самоврядування в контексті децентралізації;
  • реєстр осіб, щодо яких застосовано санкції.

"Незабаром очікуйте відкриті модулі щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - заявив Данілов.

Також читайте: Система моніторингу олігархів готова до роботи, в ній буде вся інформація про їхні статки і джерела доходів, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2285)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Райский сад для манипуляций и фальсификаций.
показати весь коментар
12.10.2021 02:59 Відповісти
"санкции" против людей внутри страны..бред
Если виновен-суди и наказывай
А то какие-то фейковые санкции
показати весь коментар
12.10.2021 05:23 Відповісти
В общем наложат лапу на местные бюджеты и прощай самоуправление.
показати весь коментар
12.10.2021 06:54 Відповісти
А каким боком к этому СНБО?Можно ждать, что СНБО скоро ТО для автотранспорта введет.
показати весь коментар
12.10.2021 08:48 Відповісти
Ваши воровские времена неумолимо уходят. Вас бьют по всем воровским фронтам

показати весь коментар
12.10.2021 09:04 Відповісти
то не смешно?
показати весь коментар
12.10.2021 09:09 Відповісти
Очень надеюсь и верю, что вам именно так

показати весь коментар
12.10.2021 09:57 Відповісти


показати весь коментар
12.10.2021 09:03 Відповісти
 
 