РНБО відкриє доступ до даних щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував розширення відкритих модулів системи "СОТА".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Данілова.

Секретар РНБО нагадав, що в глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:

моніторинг ситуації з COVID-19;

стан охорони здоров'я України;

самоврядування в контексті децентралізації;

реєстр осіб, щодо яких застосовано санкції.

"Незабаром очікуйте відкриті модулі щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - заявив Данілов.

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