РНБО відкриє доступ до даних щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував розширення відкритих модулів системи "СОТА".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Данілова.
Секретар РНБО нагадав, що в глобальній інформаційно-аналітичній системі "СОТА" українцям вже доступні у відкритому доступі:
- моніторинг ситуації з COVID-19;
- стан охорони здоров'я України;
- самоврядування в контексті децентралізації;
- реєстр осіб, щодо яких застосовано санкції.
"Незабаром очікуйте відкриті модулі щодо надрокористування, місцевих бюджетів і податків", - заявив Данілов.
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Если виновен-суди и наказывай
А то какие-то фейковые санкции