Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня, - Боррель

Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня в Києві на саміті Україна - ЄС.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Радий повідомити ці чудові новини: очікується, що угода про спільний авіаційний простір буде підписана на полях саміту, і Європейський союз із Україною почнуть негайну її імплементацію. Це означає, що, починаючи від дати підпису, європейські авіалінії зможуть відправлятися на будь-яке українське летовище й навпаки. Без жодних обмежень", - зазначив Боррель.

За його словами, це "величезний крок" у напрямку зміцнення зв'язківм між Києвом і Брюсселем.

"Це також буде крок у напрямку впровадження стандартів, адже Євросоюз і Україна також спільно працюватимуть над тим, щоб Україна впровадила авіаційні правила ЄС у таких галузях, як безпека польотів, управління повітряним рухом, чесна конкуренція, екологія, соціальні питання", - додав євродипломат.

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