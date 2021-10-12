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Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня, - Боррель

Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня, - Боррель

Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про відкрите небо 12 жовтня в Києві на саміті Україна - ЄС.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Радий повідомити ці чудові новини: очікується, що угода про спільний авіаційний простір буде підписана на полях саміту, і Європейський союз із Україною почнуть негайну її імплементацію. Це означає, що, починаючи від дати підпису, європейські авіалінії зможуть відправлятися на будь-яке українське летовище й навпаки. Без жодних обмежень", - зазначив Боррель.

За його словами, це "величезний крок" у напрямку зміцнення зв'язківм між Києвом і Брюсселем.

"Це також буде крок у напрямку впровадження стандартів, адже Євросоюз і Україна також спільно працюватимуть над тим, щоб Україна впровадила авіаційні правила ЄС у таких галузях, як безпека польотів, управління повітряним рухом, чесна конкуренція, екологія, соціальні питання", - додав євродипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про відкрите небо з Євросоюзом дозволить знизити ціни на авіаперельоти, зокрема всередині країни, - Стефанішина

Автор: 

авіація (4133) авіасполучення (3073) Євросоюз (13441) Боррель Жозеп (1074)


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ВВП евросоюза около 15трлн€ и кто-то еще умничаеттчто нам нельзя в Евросоюз?
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12.10.2021 07:31 Відповісти
Євросоюз на хліб не намажеш.
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12.10.2021 08:32 Відповісти
рашкованская пропагаганда. не обращайте внимания. она для внутреннего пользования. Киплинга не читали что ли. шакал Табаки, вот образ всего этого балагана
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12.10.2021 09:19 Відповісти
Вже підписували.
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12.10.2021 08:43 Відповісти
Хорошая новость, не нужно пытаться чем-то ее обгадить
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12.10.2021 09:41 Відповісти
Будет интересно, если ryanair начнет запускать рейсы внутри Украины по 10 евро, хоть немного снимит нагрузку на Укрзализныцю
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12.10.2021 11:19 Відповісти
ну теперь уж можно будет травить людей чем угодно и когда угодно)
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12.10.2021 11:56 Відповісти
 
 