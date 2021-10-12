Двох продавців фальшивих доларів затримано в Києві під час реалізації чергової партії "валюти", - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали двох торговців фальшивими доларами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 62-річного киянина та 49-річного жителя Житомира до оборудок із підробленою валютою. Під час документування їхньої протиправної діяльності детективи зафіксували неодноразові факти продажу ними фальшивих грошей.

11 жовтня обох затримали у м. Києві після збуту чергової партії валюти з ознаками підробки у розмірі 2 тис. доларів США.

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Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.