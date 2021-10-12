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Новини Силовики
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Двох продавців фальшивих доларів затримано в Києві під час реалізації чергової партії "валюти", - Нацполіція. ФОТО

У Києві співробітники поліції затримали двох торговців фальшивими доларами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Двох продавців фальшивих доларів затримано в Києві під час реалізації чергової партії валюти, - Нацполіція 01

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили причетність 62-річного киянина та 49-річного жителя Житомира до оборудок із підробленою валютою. Під час документування їхньої протиправної діяльності детективи зафіксували неодноразові факти продажу ними фальшивих грошей.

11 жовтня обох затримали у м. Києві після збуту чергової партії валюти з ознаками підробки у розмірі 2 тис. доларів США.

Двох продавців фальшивих доларів затримано в Києві під час реалізації чергової партії валюти, - Нацполіція 02

Також дивіться: Двоє чоловіків намагалися збути в Києві 229 тисяч фальшивих доларів США, обох затримано, - поліція. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19525) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) фальшивомонетники (73)


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Топ коментарі
+6
У нас один дебіл в 2014 всі заощадження потратив на російські рублі.
Зараз спився.
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12.10.2021 06:39
+2
Молоді кадри з лав "Слуга Наріду"...
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12.10.2021 06:36
+2
Все по скрепному))
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12.10.2021 07:24
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12.10.2021 06:25 Відповісти
Молоді кадри з лав "Слуга Наріду"...
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12.10.2021 06:36 Відповісти
Таке враження що ті доляри друкували вдома на ксероксному папері, зараз діти відізняють сувенірні гроші від справжніх. І де він знаходив тупих клієнтів, але Без лоха и жизнь плоха !
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12.10.2021 06:37 Відповісти
Читай "Сто тисяч" Карпенка-Карого
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12.10.2021 07:27 Відповісти
У нас один дебіл в 2014 всі заощадження потратив на російські рублі.
Зараз спився.
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12.10.2021 06:39 Відповісти
Все по скрепному))
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12.10.2021 07:24 Відповісти
Вот дебил.
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12.10.2021 08:49 Відповісти
У Карпенка-Карого п"єса є Називається "Сто тисяч" Хай "любителі "халяви" почитають! П"єса написана у 19 столітті , а наче про наш час!
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12.10.2021 07:26 Відповісти
а когда это в нацполиции детективы появились?
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12.10.2021 07:43 Відповісти
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12.10.2021 09:24 Відповісти
 
 