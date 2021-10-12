Українського воїна поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші", - штаб ООС
За минулу добу, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що для того, щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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І знову про режим пліснявої "тиші"...