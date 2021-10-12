У польському хостелі знайшли мертвою громадянку України. У поліції кажуть, що "хтось може бути причетним до смерті жінки"
У хостелі в польському місті Стараховіце мертвою знайшли 51-річну українку. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Polsat News
Згідно з повідомленням речника міської поліції Стараховіце Павела Кусяка, у понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку без ознак життя.
"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, проте, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували", – зазначив Кусяк.
За його словами, на місці події працювала поліція та прокуратура.
Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки".
"У справі буде проведене розслідування, яке дасть відповідь на це питання", – додав Кусяк.
Більш детальної інформації прокуратура Стараховіце поки не надала, а тіло жінки направили на розтин.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.
Пізніше зі служби звільнили двох поліцейських, яким були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.
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