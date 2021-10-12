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У польському хостелі знайшли мертвою громадянку України. У поліції кажуть, що "хтось може бути причетним до смерті жінки"

У польському хостелі знайшли мертвою громадянку України. У поліції кажуть, що

У хостелі в польському місті Стараховіце мертвою знайшли 51-річну українку. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Polsat News

Згідно з повідомленням речника міської поліції Стараховіце Павела Кусяка, у понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку без ознак життя.

"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, проте, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували", – зазначив Кусяк.

За його словами, на місці події працювала поліція та прокуратура.

Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки".

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"У справі буде проведене розслідування, яке дасть відповідь на це питання", – додав Кусяк.

Більш детальної інформації прокуратура Стараховіце поки не надала, а тіло жінки направили на розтин.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Пізніше зі служби звільнили двох поліцейських, яким були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.

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Польща (8528) смерть (6757) українці (2539)


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ищите отпечатки грязных кацапских копыт !
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12.10.2021 07:55 Відповісти
RIP
Співчуття рідним.
Покарання вбивці.
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12.10.2021 08:03 Відповісти
 
 