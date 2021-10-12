Боротьба з кліматичними змінами може врятувати мільйони життів: ВООЗ дала урядам країн 10 рекомендацій

Працівники охорони здоров'я всього світу наполегливо закликають вжити заходів для запобігання катастрофі у сфері охорони здоров'я

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВООЗ.

Країни мають прийняти амбітні національні зобов'язання в галузі боротьби зі зміною клімату, без чого досягнення зеленого і стійкого відновлення після пандемії COVID-19 буде неможливим.

Представлена сьогодні напередодні Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (КС-26) в Глазго, Шотландія, і підготовлена для КС-26 спеціальна доповідь ВООЗ про зміну клімату та здоров'я містить рекомендації світової спільноти фахівців у сфері охорони здоров'я щодо заходів з боротьби зі зміною клімату, засновані на зростаючому обсязі наукових даних про наявність численних і нерозривних зв'язків між кліматом і здоров'ям людини.

"Пандемія COVID-19 висвітлила низку тісних і тендітних зв'язків між здоров'ям людини, тварин і довкілля, - заявив Генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Адханом Гебреєсус. - Одні і ті ж згубні рішення вбивають і планету, і людей. ВООЗ закликає всі країни прийняти на КС-26 зобов'язання щодо рішучих дій, спрямованих на стримування глобального потепління нижче позначки в 1,5°C, не лише тому, що це правильний крок, але й тому, що це в наших з вами інтересах. У новій доповіді ВООЗ пропонує 10 пріоритетних завдань щодо захисту здоров'я людей і планети, від чого залежить наша з вами життя".

Доповідь ВООЗ публікується одночасно з текстом відкритого листа, який підписало понад дві третини глобальних кадрів охорони здоров'я в особі 300 організацій, які представляють щонайменше 45 мільйонів лікарів та інших категорій медичного персоналу по всьому світі, і в якому міститься заклик до національних лідерів і делегацій країн на КС-26 щодо активізації дій у зв'язку зі зміною клімату.

"Де б ми не надавали допомогу - в наших лікарнях, клініках і серед місцевого населення у всьому світі, ми вже вживаємо заходів, щоб зменшити шкоду здоров'ю, що завдається зміною клімату, - йдеться в цьому листі. - Ми закликаємо керівників усіх країн і їхніх представників на КС-26 запобігти катастрофі, що насувається в галузі охорони здоров'я, обмеживши глобальне потепління рівнем 1,5°C, і надавати питанням охорони здоров'я та дотримання принципу справедливості найважливіше значення в межах усіх заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них".

Доповідь і відкритий лист публікуються в момент, коли безпрецедентні екстремальні погодні явища та інші наслідки зміни клімату дедалі сильніше позначаються на житті і здоров'ї людей. Дедалі частіші екстремальні погодні явища, такі як аномальна спека, урагани і повені, забирають тисячі життів і залишають мільйони людей знедоленими, при цьому загрожуючи функціонуванню систем і закладів охорони здоров'я в моменти, коли їх особливо сильно потребують. Зміни погодних умов і клімату ставлять під загрозу продовольчу безпеку і призводять до загострення захворюваності на хвороби харчового походження, захворювання, що передаються через воду, і трансмісивні хвороби, такі як малярія, і наслідки зміни клімату також негативно впливають на психічне здоров'я людей.

"Використання викопного палива вбиває нас. Зміна клімату - на сьогодні найсерйозніша загроза здоров'ю людства. І якщо ніхто не захищений від згубного впливу зміни клімату на здоров'я, непропорційно сильно цей вплив відчувається найбільш неблагополучними і вразливими категоріями населення", - йдеться в доповіді ВООЗ.

Тим часом забруднення повітря, яке, головним чином, є наслідком спалювання викопного палива і одним із чинників зміни клімату, щохвилини вбиває 13 осіб у всьому світі.

Згідно з висновками доповіді, захист здоров'я людей потребує реальних і кардинальних перетворень у кожному секторі, зокрема в енергетиці, транспорті, природоохоронній сфері, продовольчому секторі та фінансах. У доповіді також чітко вказано, що позитивні наслідки для здоров'я населення в результаті вжиття амбітних заходів у сфері клімату з лишком переважують супутні витрати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ніколи ще з такою очевидністю не було ясно, що кліматична криза - це одна з найбільш гострих надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, з якими всі ми стикаємося, - заявила директорка Департаменту ВООЗ щодо навколишнього середовища, клімату і здоров'я д-р Марія Нейра. - Наприклад, скорочення забруднення повітря до рекомендованих ВООЗ значень дозволило б знизити сукупну загальносвітову смертність, зумовлену забрудненням повітря, на 80% і, водночас різко знизити викиди парникових газів, які є чинником зміни клімату. Ще один приклад: перехід до рослинного раціону з більш високою харчовою цінністю відповідно до рекомендацій ВООЗ міг би дозволити значним чином знизити викиди парникових газів у всьому світі, підвищити життєстійкість продовольчих систем і до 2050 р. запобігати до 5,1 млн випадків смерті, зумовлених раціоном, щорічно".

Досягнення цілей Паризької угоди дозволило б щорічно рятувати мільйони життів за рахунок підвищення якості повітря, поліпшення раціону і підвищення рівня фізичної активності, без урахування інших позитивних ефектів передбачених заходів. Тим не менш, нині в процесі ухвалення більшості рішень з питань клімату ці аспекти, що стосуються потенційного позитивного впливу вжитих заходів на здоров'я, і ​​їхнє економічне вираження не враховуються.

Підготовлена ВООЗ для КС-26 спеціальна доповідь про зміну клімату та здоров'я "Обґрунтування необхідності боротьби зі зміною клімату з точки зору охорони здоров'я" містить 10 рекомендацій для урядів країн, у яких ідеться про способи отримання максимальної вигоди для здоров'я населення від вжиття заходів щодо боротьби зі зміною клімату в низці секторів, а також запобігання найбільш важким негативним наслідкам кліматичної кризи у сфері охорони здоров'я.

Також читайте: Німеччина закликає збільшити бідним країнам кліматичну допомогу

Рекомендації були сформульовані за підсумками масштабних консультацій з фахівцями, організаціями і зацікавленими сторонами у сфері охорони здоров'я по всьому світу, і є результатом широкого консенсусу світової спільноти фахівців у сфері охорони здоров'я щодо пріоритетних дій, яких урядам країн необхідно вжити для боротьби з кліматичною кризою, відновлення біорізноманіття і охорони здоров'я населення.

Рекомендації щодо клімату і здоров'я. Доповідь для КС-26 містить десять адресованих урядам країн рекомендацій, які підкреслюють нагальну необхідність і численні можливості зробити питання здоров'я і справедливості пріоритетними елементами міжнародного режиму протидії зміні клімату та порядку денного в галузі сталого розвитку.

Прийняти зобов'язання щодо врахування питань здоров'я в процесі відновлення після пандемії. Прийняти зобов'язання щодо здорового, зеленого і справедливого відновлення після пандемії COVID-19. Наше здоров'я не є предметом торгу. Зробити питання здоров'я та соціальної справедливості центральними елементами переговорів ООН щодо клімату. Максимально реалізувати потенціал заходів щодо боротьби зі зміною клімату в інтересах здоров'я населення. У пріоритетному порядку здійснити ті заходи щодо боротьби зі зміною клімату, які здатні дати найбільший позитивний ефект у сфері охорони здоров'я і в соціально-економічній сфері. Підвищувати стійкість систем охорони здоров'я до впливу кліматичних чинників ризику. Вибудовувати стійкі до впливу кліматичних факторів і екологічно стійкі системи й заклади охорони здоров'я і надавати підтримку заходам з адаптації і життєстійкості у всіх секторах в інтересах охорони здоров'я населення. Створювати енергетичні системи, спрямовані на захист і поліпшення клімату і здоров'я. Забезпечити справедливий та інклюзивний перехід на відновлювані джерела енергії для порятунку життів від забруднення повітря, особливо пов'язаного з використанням кам'яного вугілля. Ліквідувати енергетичну бідність домогосподарств і закладів охорони здоров'я. Переосмислити міське середовище, транспорт і мобільність. Сприяти заходам зі сталого та здорового міського планування і розвитку транспортних систем за допомогою підвищення якості землекористування, розширення зелених насаджень і водойм і додання пріоритетного статусу пішій ходьбі, велосипедам і громадському транспорту. Захищати і відновлювати природу як основу нашого здоров'я. Захищати і відновлювати природні системи, які є фундаментом здорового життя, стійких продовольчих систем і джерел засобів до існування. Сприяти розвитку здорових, стійких і життєздатних продовольчих систем. Сприяти підвищенню стійкості і життєстійкості продовольчих систем і розширенню доступу до раціонів, заснованих на продуктах з високою харчовою цінністю і сприятливих як для здоров'я, так і для клімату. Фінансувати більш здорове, справедливе і зелене майбутнє в інтересах заощадження життя людей. Забезпечити перехід до економіки, заснованої на прагненні до здоров'я і благополуччя. Прислухатися до спільноти фахівців охорони здоров'я і вживати невідкладних дії у зв'язку зі зміною клімату. Мобілізувати співтовариство фахівців у галузі охорони здоров'я на дії у сфері боротьби зі зміною клімату і надавати йому підтримку.

Відкритий лист "Рецепт на боротьбу зі зміною клімату в інтересах здоров'я"

Спільнота фахівців у галузі охорони здоров'я по всьому світу (300 організацій, що представляють 45 мільйонів лікарів та інших категорій медичних фахівців) підписала відкритий лист світовим лідерам і делегаціям країн на КС-26, у якому містяться заклики до реальних дії щодо вирішення проблеми зміни клімату.

У листі зроблено такі заклики до дій: