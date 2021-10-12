За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 жовтня у світі зареєстрували 316 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4662 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 239 037 231 випадок інфікування, з них 316 787 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 872 802 особи, з них 4662 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 216,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.