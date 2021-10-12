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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 жовтня у світі зареєстрували 316 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4662 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 239 037 231 випадок інфікування, з них 316 787 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 872 802 особи, з них 4662 за минулу добу.

За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія 01

Побороли хворобу і вилікувалися 216,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 6-ту і 3-тю позицію відповідно.

За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія 03

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Враховуючи, що населенняч США 350 585 880 людей, а на московії 146 748 590 чоловік, і то ця цифра під сумнівом, бо москаликів набагато менше, здавалося б їм простіше провести заходи проти ковід, але ж ні. Вони всіма силами своєю пропагандою і в т ому числі за допомогою РПЦ відмовляють громадян від вакцинації, забороняють вакцинуватися західними вакцинами, а їх "спутніки" і свиням колоти не бадано. Школа людей, які померли від того, що їх держава фактично, крім пропаганди, нічого не зробила. Та ще і до наших малоросів добралися, які наслухалися їх "научних" виводів, відмовляються від вакцинації.
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12.10.2021 08:27 Відповісти
Це робиться не "просто так" - у Пенсійному фонді Росії плещуть в долоні - це ж наскільки вони грошей зекономлять ! Не один танк можна купить чи КамАЗ із "протидемонстрантним" обладнанням для "Росгвардії"!!!
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12.10.2021 08:33 Відповісти
шось не у першому ні у другому списку не можу знайти ізраіль.... хоча антиваксери тут аж на клаптики рвалися, доказуючи що там хоч і вакциновано багато але ситуація така сама як і у невакцинованих румин та росіян (російські говновакцини не рахуються - від цих помиїв і руки віднімаються, і зір пропадає і є навіть випадки раптової інвалідності...)
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12.10.2021 08:31 Відповісти
Израиль плюс 1249 выявленных и 20 смертей
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12.10.2021 08:53 Відповісти
Все эти вакцины одинаковые. Главнавя беда у них, это то, что действуют они не долго, а единственное достоинство, что после вакцинации, при настоящем заражении, организм уже наготове и не допускает широкого размножения вируса и поражения всех органов. Даёт шанс на выздоровление.
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12.10.2021 08:38 Відповісти
навіть крадений Спутнік не допомагає...
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12.10.2021 09:49 Відповісти
За даними з https://www.worldometers.info/coronavirus/#main_table в США населення 333 479 557, в Росії 146 014 362. За учора померло американців 406, а в Росії 957. Тобто, на 100 тис. за публічними даними в США добова смертність у 5,4 рази менша. Але на відміну від американської статистики, російська точно зманіпульована з метою демонстрації хоч якоїсь ефективності їх легендарного спутніка в. Достатньо подивитись на тренд смертності в них з середини липня до майже кінця вересня - директивно практично пряма лінія без зростання. Чого в природі не має бути. Пряміше і зовсім на нулі в китайців.
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12.10.2021 12:08 Відповісти
 
 