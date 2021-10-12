COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 11 996 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 352 летальні випадки, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 12 травня 346 летальних випадків, 11 травня - 356.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 11 жовтня 2021 в Україні:

зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227);

123 230 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані - 63 054 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 274 особи;

летальних випадків – 352;

одужало – 5 419 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 562 085 осіб;

одужало – 2 297 899 осіб;

летальних випадків – 59 052;

проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.













