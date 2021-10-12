COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження
В Україні зафіксовано 11 996 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 352 летальні випадки, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 12 травня 346 летальних випадків, 11 травня - 356.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 11 жовтня 2021 в Україні:
зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227);
123 230 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані - 63 054 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 274 особи;
летальних випадків – 352;
одужало – 5 419 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 562 085 осіб;
одужало – 2 297 899 осіб;
летальних випадків – 59 052;
проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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У первого шансов проскочить мало.
У первого к стати этот шанс точно такой же..😀
У того, кто в бронежилете, защищающем от пули с вероятностью 97%, шанс умереть от попадания пули в грудь такой же, как у того, кто в одних дырявых трусах.
Логика железная.
Эффективность в 60-70% вакцин от заражения - это насколько меньше вакцинированных заразится при таком же контакте. А эффективность вакцины от летального исхода в 96% ознасает, что среди вакцинированных умрет НА 96% меньше, чем среди невакцинированных. Так что тут и 40 и 50% - весьма неплохо. А в реале, вопреки Вашим утверждениям,
https://www.dw.com/ru/koronavirus-jeffektivnost-vakciny-biontech-pfizer-958-procenta/a-56638280 После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля. В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции.
Тест показав ковід.
Почувають себе задовільно - ніяких симптомів немає))
Зате хтось намалював план) ну і канєшно по 27 тисяч за кожного хворого)
Про цеhttps://2day.kh.ua/kharkow/dve-kharkovskie-bolnicy-perestali-prinimat-pacientov-s-koronavirusom повідомляє Kharkow Today.
Як повідомила заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, у Харкові госпітальна база для прийому хворих на коронавірус станом на 12 жовтня налічує 1 500 ліжок.
"З того моменту, як ми відкрили 18 лікарню (о 22:00 в неділю), а 8 лікарню відкрили о 10:00 вчора, за цей час в 18 лікарню надійшло 87 осіб, в 8 лікарню - 70 осіб. Ми прийняли 157 осіб. Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки що зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідно для лікування ", - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.
Наразі хворих з COVID-19 приймають лікарні: 13, 17, 25 і 2-й пологовий будинок ім. Гельферіха.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
От гриппа никакой олень не колится каждый год,только избранные)
о какие циферки интересные.. но это конечно же просто совпадение не иначе.