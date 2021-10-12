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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження

В Україні зафіксовано 11 996 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 12 жовтня. Також за минулу добу зафіксовано 352 летальні випадки, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався в середині травня 2021 року - 12 травня 346 летальних випадків, 11 травня - 356.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 11 жовтня 2021 в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227);

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 123 230 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 людей, повністю імунізовані - 63 054 людини.

Також читайте: За добу у світі на COVID-19 захворіли 316,7 тис. осіб, померли - 4,6 тис. За поширенням лідирують США, за смертністю - Росія. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 госпіталізовано – 2 274 особи;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 352;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 одужало – 5 419 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 захворіло – 2 562 085 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 одужало – 2 297 899 осіб;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 летальних випадків – 59 052;

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 323 492.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу – 7 609 047 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 10
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 11
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 12
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 13
COVID-19 в Україні: Вперше з травня за добу померли понад 350 пацієнтів, зафіксовано 11 996 нових випадків зараження 14

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Только 73% лошар могли за таких недоразвитых проголосовать, так что все правильно
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12.10.2021 08:20
+4
От гриппа есть вакцины и нормальные люди каждый год вакцинируются )) В развитых странах давно посчитали, что вакцинировать персонал от гриппа дешевле чем потом платить больничные и потому там вакцинацию от гриппа обычно делают за счет работодателя. Но олени вроде тебя даже не знают про вакцину )
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12.10.2021 09:56
+3
Что то мне подсказывает, что правительство украинцев за лошар держат.
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12.10.2021 08:17
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Что то мне подсказывает, что правительство украинцев за лошар держат.
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12.10.2021 08:17 Відповісти
Только 73% лошар могли за таких недоразвитых проголосовать, так что все правильно
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12.10.2021 08:20 Відповісти
Интересное умозаключение... Как же ты пришел к такому выводу?
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12.10.2021 08:23 Відповісти
Просто совпадение, пока правительство с депутатами и министрами были летом в отпусках, ковидом украинцы меньше болели, как только все вернулись, деньги на отпусках потратили, надо же как то карманы наполнить, а как еще, как не создать новую волну заболеваемости по ковиду, резко увеличилась заболеваемость. А на ковиде правительстве правительство неплохо зарабатывает. Может я не прав, но как то совпадение очень интересное.
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12.10.2021 08:30 Відповісти
Да еще анонсированные осенние масштабные протестные акции, чтобы их не допустить, увеличили заболеваемость, чтобы ввести карантин.
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12.10.2021 08:32 Відповісти
У нас слабое правительство. Если оно что-то и может, так это красть, пока по рукам не дадут.
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12.10.2021 08:59 Відповісти
он в Румынии миллиончиков 5 сразу вышли и игры в рулетку раз и закончились.
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12.10.2021 09:25 Відповісти
Нових випадків має бути більше при такій смертності: погано виявляють. Негайно треба переводити навчальні заклади на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. Діти активно заражають один одного, а потім несуть вірус додому
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12.10.2021 08:23 Відповісти
И тут ты отписался. Отцепись от детей
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12.10.2021 09:11 Відповісти
И как определить? Это правда или фальсификация с целью иметь повод не допустить массовых протестных акций?
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12.10.2021 08:23 Відповісти
Судя по тому как целая толпа оленей пишут про протестные акции, вы все из московии. Так как только там этого очень боятся
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12.10.2021 09:50 Відповісти
Вчера двое знакомых заболели. Один вакцинировался.
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12.10.2021 08:23 Відповісти
Смотря чем вакцинирован второй. Если астрой, пфайзером или модерной, то отделается легким испугом.

У первого шансов проскочить мало.
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12.10.2021 08:32 Відповісти
97 процентов это мало?? Ни одна вакцина не имеет такого процента эффективности...но вы считаете ее панацеей...
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12.10.2021 08:42 Відповісти
97% - это больше, чем нисколько у невакцинированного. Так что да - это практически панацея.
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12.10.2021 08:50 Відповісти
97% это шанс проскочить у второго...
У первого к стати этот шанс точно такой же..😀
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12.10.2021 08:52 Відповісти
Ну конечно.
У того, кто в бронежилете, защищающем от пули с вероятностью 97%, шанс умереть от попадания пули в грудь такой же, как у того, кто в одних дырявых трусах.

Логика железная.
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12.10.2021 16:57 Відповісти
97% - это примерно сколько невакцинированных выживет после заражения ковидом.
Эффективность в 60-70% вакцин от заражения - это насколько меньше вакцинированных заразится при таком же контакте. А эффективность вакцины от летального исхода в 96% ознасает, что среди вакцинированных умрет НА 96% меньше, чем среди невакцинированных. Так что тут и 40 и 50% - весьма неплохо. А в реале, вопреки Вашим утверждениям,
https://www.dw.com/ru/koronavirus-jeffektivnost-vakciny-biontech-pfizer-958-procenta/a-56638280 После двух доз вакцины BioNTech/Pfizer риск тяжелого протекания COVID-19 снижается на 95,8 процента, сообщило министерство здравоохранения Израиля. В 98% случаев вакцинация предотвращает появление высокой температуры и проблем с дыханием, а в 98,9% снижает вероятность попадания пациента в больницу и его гибель от инфекции.
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12.10.2021 12:07 Відповісти
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12.10.2021 08:40 Відповісти
За наведеними в статті даними виходить, що середня смертність від ковіду ~2,5%. Щось мені підказує, що від серцево-судинних хвороб, гепатииу С та, скажімо, звичайного запалення легень чи ускладнень грипу статистика смертності буде в рази більша. Але, якщо судити із даних, що регулярно наводяться в пресі, як тільки з'явився ковід - тут же зникли всі інші хвороби. 🤔
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12.10.2021 08:45 Відповісти
Отечественная медицина, кроме КОВИДа, других болезней не знает.
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12.10.2021 09:02 Відповісти
Сердечно-сосудистые заболевания передаются воздушно-капельным путем? Гепатит С давно лечат с очень высокой результативностью... Воспаление легких если вовремя обращаться к врачам не смертельно. Осложнения от гриппа бывают в 10 раз реже... Сколько еще такие необразованные олени будут волну гнать?
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12.10.2021 09:53 Відповісти
Зелена влада вже знищила більше українців ніж режим Лукашенко. Такі, да, чемпіони по борьбі з ковід
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12.10.2021 09:01 Відповісти
За минулий рік смертність від хвороб кровообігу збільшилася на 6% або на 20000.. Це результат відміни планових операцій, через закриття лікарень на карантин.
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12.10.2021 09:03 Відповісти
А больницы закрыты из-за переполнения ковидными... Вывод - вакцинируйтесь
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12.10.2021 09:54 Відповісти
постковидные проблемы с кровообращением,тромбозы
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12.10.2021 20:25 Відповісти
Вчора в дитячому таборі ізллювали кілька десятків дітей через корону.
Тест показав ковід.
Почувають себе задовільно - ніяких симптомів немає))
Зате хтось намалював план) ну і канєшно по 27 тисяч за кожного хворого)
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12.10.2021 09:09 Відповісти
У Харкові дві лікарні 8 та 18 тимчасово припинили приймання пацієнтів з COVID-19, оскільки вщент заповнені пацієнтами

Про цеhttps://2day.kh.ua/kharkow/dve-kharkovskie-bolnicy-perestali-prinimat-pacientov-s-koronavirusom повідомляє Kharkow Today.

Як повідомила заступниця харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, у Харкові госпітальна база для прийому хворих на коронавірус станом на 12 жовтня налічує 1 500 ліжок.

"З того моменту, як ми відкрили 18 лікарню (о 22:00 в неділю), а 8 лікарню відкрили о 10:00 вчора, за цей час в 18 лікарню надійшло 87 осіб, в 8 лікарню - 70 осіб. Ми прийняли 157 осіб. Ми всіх взяли, у нас є концентратори, надали необхідну медичну допомогу і поки що зупинилися для того, щоб розібрати цей масив. Ви ж розумієте, що людьми потрібно займатися, надати необхідні призначення і все, що необхідно для лікування ", - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

Наразі хворих з COVID-19 приймають лікарні: 13, 17, 25 і 2-й пологовий будинок ім. Гельферіха.
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12.10.2021 18:50 Відповісти
Противники вакцинации забьіли , что в детстве их вакцинировали от оспьі , полимиелита , туберкулеза и т. п. опасньіх болезней , с которьіми медицина справилась. Справится и с КОВИД.
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12.10.2021 09:13 Відповісти
Вищеперераховані вакцини, пройшли всі етапи перевірки і перевірені часом. Експериментальна вакцина від ковід не пройшла всі фази випробування і ніхто не несе відповідальність за побічні наслідки. Про що написано в дорожній карті МОЗ
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12.10.2021 09:37 Відповісти
"экспериментальная" вакцина уже давно прошла все фазы испытаний и показывает отличные результаты во всем мире и только неверующие олени продолжают писать бред
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12.10.2021 09:56 Відповісти
Розкажи це 30 000 000 загиблих! Як думаєшь що би вони вибрали? Вакцину чи смерть?
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12.10.2021 09:57 Відповісти
Deaths:
4,876,131
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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12.10.2021 18:56 Відповісти
От гриппа почему нет вакцины,не ровняй разные вещи
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12.10.2021 09:54 Відповісти
От гриппа есть вакцины и нормальные люди каждый год вакцинируются )) В развитых странах давно посчитали, что вакцинировать персонал от гриппа дешевле чем потом платить больничные и потому там вакцинацию от гриппа обычно делают за счет работодателя. Но олени вроде тебя даже не знают про вакцину )
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12.10.2021 09:56 Відповісти
На 1 год,а ты олень про оспу лепишь.А теперь сколько надо времени на вакцинацию всего населения Украины??Получится,что каждый год нереально всех вакцинировать.Одни сказали посадим 3млрд деревьев))Ты наверное с тех?)))
От гриппа никакой олень не колится каждый год,только избранные)
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12.10.2021 10:02 Відповісти
Какая оспа? Ты головой тронулся? Сколько надо времени на вакцинацию населения Украины? Если брать пример с США, то месяца полтора
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12.10.2021 10:08 Відповісти
Чувак! Не вакцинируйся и родственников своих отговаривай. Чем меньше таких как ты будет в стране, тем лучше для страны
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12.10.2021 10:09 Відповісти
Сразу видно уровень образования ) "это когда к ковидным приписывали вообще не ковидных,и смертность" Да, в самом начале эпидемии в 2020м было такое, но после того как нерадивых врачей за это вздрючили такого уже нет. Но ты явно живешь в прошлом )) "Умирают от вакцинации по причине,что заражают человека ослабленным вирусом" ШТА? Каким нахер ослабленным вирусом? Либо мРНК который кодирует один белок либо векторной вакциной где опять же от вируса только несколько элементов нужного белка. Противопоказания? Ну давай, блесни знаниями и расскажи нам про противопоказания.
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12.10.2021 10:31 Відповісти
Аргументация у тебя на уровне БОГ )) Сначала пишешь бред, а потом не можешь даже его как-то защитить и потому просто скатываешься в оскорбления )) А еще у тебя везде заговор ) Так что по поводу тупого школьника ты прав, только это ты.
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12.10.2021 10:36 Відповісти
Вакцины содержат ослабленные или инактивированные частицы конкретного микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма.ШТА
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12.10.2021 10:39 Відповісти
Мальчик мой! Ослабленные вирусы практически не используются в наше время, ты путаешь современные вакцины с теми которые были лет 40 назад. Сейчас используются либо мРНК вакцины которые попадая в организм вызывают выработку нужного белка на который организм создает антитела, либо векторные вакцины в которых береться аденовирус в который вшивают определенные белки нужного вируса. Ты если тупой, то хотя бы не позорься на всю сеть.
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12.10.2021 10:41 Відповісти
є ще тупіші...😄

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12.10.2021 18:54 Відповісти
короновак не осл. вакцина, не??
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12.10.2021 22:09 Відповісти
Спасибо тебе капитан Очевидность! Ты реально тупой, что не можешь нормально ответить? какие противопоказания у вакцин? Они есть, я не отрицаю, но ты ведь даже не знаешь какие именно есть противопоказания.
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12.10.2021 10:42 Відповісти
"зафиксированы 11 996 новых случаев заражения"
о какие циферки интересные.. но это конечно же просто совпадение не иначе.
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12.10.2021 09:54 Відповісти
Средневековых мразей антипрививочников, надо водить на экскурсии в ковидные морги!
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12.10.2021 09:59 Відповісти
..і обов"язково разом з відмовою від вакцинації на одному бланку має бути відмова від госпіталізації...
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12.10.2021 18:53 Відповісти
Под 3% смертность. Дельта душит поэффективней.
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12.10.2021 21:51 Відповісти
 
 