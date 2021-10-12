Аброськін повідомив, що його звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ: "Чекаю слідом відро різного бруду"
Колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що його звільнили з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням "за систематичні порушення" я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обгрунтування. До речі, сам наказ з’явився у телеграм-каналах", - написав він.
Також Аброськін подякував усім, "хто дійсно два роки працював на розвиток університету".
"Курсантам та студентам - побажання стати справжніми людьми, професійними юристами. Маю честь!" - написав він.
"Знаю досконало свою систему МВС, тому чекаю слідом відро різного бруду. Враховуючи логіку розвитку подій, бруд має бути обов'язково й буде його багато", - додав Аброськін.
Будь ласка, зачекайте...
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