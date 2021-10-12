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Новини
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Аброськін повідомив, що його звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ: "Чекаю слідом відро різного бруду"

Аброськін повідомив, що його звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ:

Колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що його звільнили з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з різних джерел мені стало відомо, що за наказом міністра внутрішніх справ за результатами перевірки анонімної скарги з формулюванням "за систематичні порушення" я звільнений з посади ректора Одеського державного університету внутрішніх справ. Вперше за 30 років служби отримав таке обгрунтування. До речі, сам наказ з’явився у телеграм-каналах", - написав він.

Також Аброськін подякував усім, "хто дійсно два роки працював на розвиток університету".

"Курсантам та студентам - побажання стати справжніми людьми, професійними юристами. Маю честь!" - написав він.

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"Знаю досконало свою систему МВС, тому чекаю слідом відро різного бруду. Враховуючи логіку розвитку подій, бруд має бути обов'язково й буде його багато", - додав Аброськін.

Аброськін повідомив, що його звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ: Чекаю слідом відро різного бруду 01

Аброськін повідомив, що його звільнили з посади ректора Одеського університету внутрішніх справ: Чекаю слідом відро різного бруду 02

Автор: 

МВС (3503) звільнення (2676) Аброськін В’ячеслав (465)


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Топ коментарі
+12
Аброськин это тот донецкий мент, который приказал бить ветеранов войны, блокирующих торговлю с врагом? А потом ставивший мирно протестующих ветеранов на колени перед своими псами? Как он вообще попал в академию в очистку? (с)
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12.10.2021 09:40
+11
Уборщице из 95 -го квартала место нашли?😁😁
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12.10.2021 08:56
+10
Пора і честь знать! Ти посьорбав з "кормушки" - дай і іншим "причаститься"!
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12.10.2021 09:04
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а зачем ждешь? обмелела обычная среда обитания и теперь чувствуешь себя некомфортно?
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12.10.2021 08:54 Відповісти
І шо, навіть на......й "министра" не послав? Шкода. Гівно потрібно називати своїм іменем
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12.10.2021 08:55 Відповісти
у тому "гівні" святих не бувае ...- як і у всьому іншому....- загальна картина...
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12.10.2021 09:46 Відповісти
Уборщице из 95 -го квартала место нашли?😁😁
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12.10.2021 08:56 Відповісти
Пора і честь знать! Ти посьорбав з "кормушки" - дай і іншим "причаститься"!
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12.10.2021 09:04 Відповісти
Ты в очереди? Там пол Одессы таких.
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12.10.2021 09:11 Відповісти
Їхать далекувато - через усю Україну!
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12.10.2021 09:24 Відповісти
Аваков ушел и Аброськин вдруг перестал быть профэссором.
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12.10.2021 09:13 Відповісти
Проффесори зі "Слуг Наріду" звільняють ректора (???) Аброськіна!!! Тепер я бачив все!
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12.10.2021 09:22 Відповісти
не спеши
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12.10.2021 09:47 Відповісти
во-во! ...десерт и салют - в конце фильма!
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12.10.2021 10:01 Відповісти
Вот интересно, всем кто стал на сторону потерпевшего клавишника в 19 году, после этих массовых увольнений с должностей всех этих временных "попутчиков" (я их просто по другому назвать не могу) и назначений на их должностей близкий друзей гринпоца, безликих, тупых, но типа преданных, или, как замечено выше, уборщиц из квартала, пришло ли наконец прозрение, что из себя представляет эта зеленогнойная ОПГ? Будет ли это уроком для других , чуть более умных, чем кварталовская шушара, что с этими подонками никогда нельзя иметь дело без полной потери лица и репутации? Или желание украсть настолько будет велико, что пусть хоть не надолго , но припасть к корыту, а дальше- трава не расти? амброська- потоки грязи на тебя-это самое малое, что будет, а будет еще и уголовное дело, чтобы показать борьбу с коррупцией и спихнуть на тебя все их прое...ы. Предателям всегда первый кнут!
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12.10.2021 09:30 Відповісти
Аброськин это тот донецкий мент, который приказал бить ветеранов войны, блокирующих торговлю с врагом? А потом ставивший мирно протестующих ветеранов на колени перед своими псами? Как он вообще попал в академию в очистку? (с)
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12.10.2021 09:40 Відповісти
Знайомі з його біографією?
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12.10.2021 10:09 Відповісти
в той системе других нет ...
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12.10.2021 10:26 Відповісти
Це той, що у 2014 просився докацапів у Криму, але ним погребували навіть кацапи, а авакяну підійшов, як і герой днри голубан.
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12.10.2021 10:38 Відповісти
Да. Он хотел стать министром мвд оккупированного Крыма, его продинамили, и он вернулся изображая патриота.
крышевал контрабанду из лугандона вместе с кивой, за это его и подтянули на вер
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12.10.2021 11:30 Відповісти
Не мент. а МУСОР! 🙄
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12.10.2021 12:29 Відповісти
у нас уже увольняют и назначают телеграмм-каналы?))
..зы, Честь имею!, а имеещь ты свою подружку....
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12.10.2021 09:45 Відповісти
Моськин ценный сотрудник?Так пристроили по старой памяти теперь на вольные хлеба...
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12.10.2021 09:52 Відповісти
прєдчустивія його не обманули)))
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12.10.2021 09:57 Відповісти
Виявляється в харкові є ціла академія яка учить 5 років і випускає мусорів. Тільки ці мусора абсолютно нічого не знають, вони не представляються при зверненні до громадянина, не знають 10 причин зупинки транспортного засобу, не знають 6 причин для перевірки документів, не знають що таке превентивні заходи і поліценські заходи примусу, не вміють розглядати справу, не знають порядок і процедуру затримання особи, чим вони там займаються 5 років?
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12.10.2021 10:06 Відповісти
В Днепре есть точно такая, и на выходе из нее точно такое же дерьмо. Это потому, что Аброськины во главе таких академий это не случайность, а та самая пресловутая "система".
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12.10.2021 10:36 Відповісти
И поменяют этого Аброськина на такого точно, 100%.
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12.10.2021 10:36 Відповісти
"чим вони там займаються 5 років?"
"На відео 5 дівчат в формі курсанток танцюють у казармі під пісню "Наколочки" російського гурту "Воровайки"
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Навіть наказ прочитати не здатне.
Не за систематичні порушення, а за систематичне невиконання обов'язків.
Очевидно, що на роботу не з'являвся.
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12.10.2021 10:26 Відповісти
Терпеть не могу Зебила, но здесь - поддерживаю
Минус один сепар...
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12.10.2021 10:42 Відповісти
"Имею честь!" - написал он." а также совесть и жену.
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12.10.2021 10:43 Відповісти
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Цього запроданця потрібно зразу ж на нари.
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12.10.2021 10:53 Відповісти
Це хорошо,що він відро грязі жде "вслєд"...А могли спочатку ******,а вже потім вигнати...Це багато гірше...
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12.10.2021 10:56 Відповісти
..Маю честь!.. - это, наверное, про половой процесс
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12.10.2021 12:14 Відповісти
Гы-гы ... А Пець Лексеич и тут не причем, как тот Дуремар из фильма "Золотой ключик".
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12.10.2021 12:14 Відповісти
 
 