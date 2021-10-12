МЗС Польщі підтверджує непохитне зобов'язання не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконної окупації Криму

Введення Радою ЄС санкцій щодо восьми громадян РФ за роботу в "судах" окупованого Криму свідчить про єдність і послідовність політики Євросоюзу в питанні окупованого півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

"Запровадження російського правопорядку на території Кримського півострова суперечить загальноприйнятним нормам гуманітарного права. Органи судової влади Росії беруть активну участь в організованій кампанії переслідування кримськотатарського меншини за те, що його представники підтримують територіальний суверенітет України в Криму і Севастополі", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Республіка Польща послідовно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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"І підтверджує своє непохитне зобов'язання не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією", - підсумували в міністерстві.