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Новини Окуповані території
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МЗС Польщі підтверджує непохитне зобов'язання не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконної окупації Криму

МЗС Польщі підтверджує непохитне зобов'язання не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконної окупації Криму

Введення Радою ЄС санкцій щодо восьми громадян РФ за роботу в "судах" окупованого Криму свідчить про єдність і послідовність політики Євросоюзу в питанні окупованого півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

"Запровадження російського правопорядку на території Кримського півострова суперечить загальноприйнятним нормам гуманітарного права. Органи судової влади Росії беруть активну участь в організованій кампанії переслідування кримськотатарського меншини за те, що його представники підтримують територіальний суверенітет України в Криму і Севастополі", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що Республіка Польща послідовно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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"І підтверджує своє непохитне зобов'язання не визнавати - зараз і в майбутньому - незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією", - підсумували в міністерстві.

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Крим (14174) окупація (6717) Польща (8528)


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Польша пишется с заглавной буквы.
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12.10.2021 09:18 Відповісти
"Скажи мне чей Крым и я скажу тебе кто ты".Айдер Муждабаев.
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12.10.2021 09:27 Відповісти
Это тот который гражданин расеи?
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12.10.2021 09:28 Відповісти
это тот на которого уголовное дело в п@дорашке возбудили,за экстремизм.
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12.10.2021 09:35 Відповісти
Якщо український - ти українець
якщо російський - ти москаль
якщо турецький - ти татарин...
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12.10.2021 10:54 Відповісти
І - що?
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12.10.2021 09:29 Відповісти
От вийдуть з ЄС, одразу ляжуть під мордву
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12.10.2021 09:48 Відповісти
Дякуємо Друзі
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12.10.2021 10:02 Відповісти
Поляки тоже почувствовали на себе силу братской любви кацапсин. Теперь только так.
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12.10.2021 10:12 Відповісти
 
 