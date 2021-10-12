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Новини Нормандські переговори
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Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" можлива в найближчі тижні, - Єлисейський палац

Зустріч міністрів країн

Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" може відбутися найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Єлисейському палаці.

"Ці дві телефонні розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в нормандському форматі, який відбувся в Парижі в 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники телефонних розмов, що відбулися в понеділок, погодилися, що необхідно працювати над імплементацією в межах Мінських домовленостей рішень, досягнутих на тому саміті.

"Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати найближчими тижнями міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією та Україною", - додали в Єлисейському палаці.

Раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в режимі відеоконференції підготовку Нормандського саміту.

У Кремлі повідомили, що Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС.

Читайте: Газова криза і питання "Північного потоку - 2" необхідно обговорювати в Нормандському форматі, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7378) росія (65336) Франція (3079) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+2
Чем ЗЕбизяна подковёрная на этот раз заинтересовала кремль?!
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12.10.2021 09:40
+2
Нуланд поехала в парашу решать вопросы, связанные с Китаем.
Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
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12.10.2021 09:43
+1
И толку?
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12.10.2021 09:28
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И толку?
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12.10.2021 09:28 Відповісти
аванс взяли. а работу не сделали
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12.10.2021 09:30 Відповісти
Отличная новость! Совместньій нажим на Кремль дает результатьі , США тоже внесли свой вклад , респект Нуланд !
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12.10.2021 09:34 Відповісти
Нуланд поехала в парашу решать вопросы, связанные с Китаем.
Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
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12.10.2021 09:43 Відповісти
Тяжело придется Путину в Берлине. Из четверки трое в лоб ему заявляют , что РФ - "сторона конфликта" и его главная движущая сила. Бла-бла-бла , говоришь ?
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12.10.2021 09:46 Відповісти
Уверен. Всё сведётся к бла-бла-бла.
У зели авторитета- 0, Меркель уходит, Макрона интересуют только выборы, т.к. он тоже может уйти.
Кто будет глотку рвать в такой ситуации?
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12.10.2021 09:55 Відповісти
Вашу уверенность , да Кремлю ! А там реально боятся Берлинского саммита Норманди.
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12.10.2021 10:01 Відповісти
Давай продолжим после "Норманди".
Т.к. то, чего боятся в кремле, тебе известно лучше, чем тем, кто в кремле.
Подождём результат и продолжим.
Идёт?
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12.10.2021 10:04 Відповісти
В Кремле настроеньі любой ценой сорвать Берлинский саммит. Если Путина вьітянут совместньіми усилиями "за уши" на встречу , то , непременно , обсудим результатьі .
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12.10.2021 10:09 Відповісти
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12.10.2021 10:14 Відповісти
И ?
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12.10.2021 10:43 Відповісти
Кто кого и куда за уши тянет?
Кто упирается?
Зачем ты выдаёшь свои хотелки за реальность?
Такой подход только усугубляет проблему.
На этом - всё, спасибо за внимание.
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12.10.2021 10:47 Відповісти
Прочитайте новость за 10.43 на "Цензоре".
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12.10.2021 10:53 Відповісти
З якого переляку їм його боятися?
Не бояться, вимагають від ВАЗеленського виконання кацапських вимог. Не латентних, як це робить Бубочка, а відвертих, миттєвих, задокументованих.
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12.10.2021 10:44 Відповісти
Чайка , вьі не правьі. В Минских соглашениях главное - вьівод российских гибридньіх войск и вооружений из ОРДЛО , чего не хотят и боятся в Кремле . Именно єто и будет главной темой переговоров в Нормандском формате , что в интересах Украиньі.
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12.10.2021 10:56 Відповісти
Відсотків на 90 впевнена, що ні. Обговорювати будуть забаганки мокшан, дотискати найвеличніВшивого, по "формулі штайнмаєра лаврова". Інакше не було б такої "прудкої насті" з проведенням.
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12.10.2021 11:20 Відповісти
Яка "швидка настя" ? С момента проведения Парижского саммита прошло уже очень много времени . Наоборот , я бьі назвал єто "кремлевским запором"...
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12.10.2021 11:54 Відповісти
Меркель, подруга фуйла, закінчила свою "трудову" діяльність. Попереду пенсія, ймовірно, що за німецькою традицією, в "грязьпромі". Та й у МІкрона, вибори попереду, а досягень "0". Ще й зірваний 12 річний контракт на міліарди доларів.
А ви сподіваєтесь, що їх турбує доля України? Наївний.
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12.10.2021 13:06 Відповісти
Надо имплементировать как Азербайджан, там тоже "помогатели" Франция и Германия 30 лет помогали.
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12.10.2021 09:36 Відповісти
Для чего сейчас эта встреча с участием Меркель, если вскоре в Германии будет новое правительство и новый канцлер? Тем более министром иностранных дел скорее всего будет АннаАлёна(!) Бербок, противница Северного Потока-2.
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12.10.2021 09:39 Відповісти
Чем ЗЕбизяна подковёрная на этот раз заинтересовала кремль?!
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12.10.2021 09:40 Відповісти
от гниди...
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12.10.2021 09:52 Відповісти
 
 