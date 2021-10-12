Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" можлива в найближчі тижні, - Єлисейський палац
Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" може відбутися найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Єлисейському палаці.
"Ці дві телефонні розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в нормандському форматі, який відбувся в Парижі в 2019 році", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учасники телефонних розмов, що відбулися в понеділок, погодилися, що необхідно працювати над імплементацією в межах Мінських домовленостей рішень, досягнутих на тому саміті.
"Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати найближчими тижнями міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією та Україною", - додали в Єлисейському палаці.
Раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в режимі відеоконференції підготовку Нормандського саміту.
У Кремлі повідомили, що Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС.
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Америке нужен нейтралитет параши в поединке США-КИТАЙ.
.Про Украину тоже наверняка поговорили, только не известно в каком контексте.
А на встрече 4-ки ***** заявит, что Украина не выполняет, взятые на себя обязательства. Т.е. будет очередное бла-бла-бла.
У зели авторитета- 0, Меркель уходит, Макрона интересуют только выборы, т.к. он тоже может уйти.
Кто будет глотку рвать в такой ситуации?
Т.к. то, чего боятся в кремле, тебе известно лучше, чем тем, кто в кремле.
Подождём результат и продолжим.
Идёт?
Кто упирается?
Зачем ты выдаёшь свои хотелки за реальность?
Такой подход только усугубляет проблему.
На этом - всё, спасибо за внимание.
Не бояться, вимагають від ВАЗеленського виконання кацапських вимог. Не латентних, як це робить Бубочка, а відвертих, миттєвих, задокументованих.
штайнмаєралаврова". Інакше не було б такої "прудкої насті" з проведенням.
А ви сподіваєтесь, що їх турбує доля України? Наївний.