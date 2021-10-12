Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" можлива в найближчі тижні, - Єлисейський палац

Зустріч міністрів країн "нормандської четвірки" може відбутися найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Єлисейському палаці.

"Ці дві телефонні розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в нормандському форматі, який відбувся в Парижі в 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники телефонних розмов, що відбулися в понеділок, погодилися, що необхідно працювати над імплементацією в межах Мінських домовленостей рішень, досягнутих на тому саміті.

"Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати найближчими тижнями міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією та Україною", - додали в Єлисейському палаці.

Раніше президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили в режимі відеоконференції підготовку Нормандського саміту.

У Кремлі повідомили, що Путін, Меркель і Макрон домовилися активізувати роботу "нормандської четвірки" на рівні політрадників і МЗС.

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