Рада може внести зміни до закону про ВРП за наявності політичної волі, - глава Верховного Суду Данішевська

Судова влада пропонує низку законодавчих змін для забезпечення безперервної роботи Вищої ради правосуддя (ВРП), за наявності політичної волі ці зміни можуть бути ухвалені парламентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для стабільності роботи ВРП пропонуємо в тій нормі, де сказано про право Етичної ради зупиняти повноваження членів ВРП, вказати на послідовність дій: щоб Етична рада спочатку призначила нових членів, а потім пропонувала чинним членам ВРП пройти перевірку, які мають або пройти перевірку, або звільнитися", - розповіла Данішевська.

Також, за її словами, чинні судді-члени ВРП, які раніше проходили перевірку на доброчесність, не мають проходити її повторно, оскільки це суперечить Конституції.

Крім цього, судова влада пропонує змінити підхід до "звільнення за законом", оскільки і ця норма не відповідає Основному закону.

"Тобто ми просимо встановити запобіжники в законі (про порядок призначення членів ВРП. - Ред.) від неконституційних дій, щоб забезпечити безперервність діяльності ВРП", - пояснила глава Верховного Суду.

Вона розповіла, що також пропонується запровадити порядок голосування в Етичній раді більшістю голосів. Данішевська уточнила, що зараз закон передбачає перевагу голосів іноземних експертів у разі розділення голосів.

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"Це підриває довіру судової влади до цієї реформи, але все можна виправити внесенням змін до закону", - підкреслила глава Верховного Суду.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна розраховувати на те, що Верховна Рада після зміни спікера, зможе підтримати ці зміни, глава суду сказала: "За наявності політичної волі, я вважаю, немає проблем провести ці зміни".