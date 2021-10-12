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Новини Боротьба з коронавірусом
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Президент Філіппін Дутерте запропонував вакцинувати уві сні тих, хто не бажає робити щеплення від COVID-19

Президент Філіппін Дутерте запропонував вакцинувати уві сні тих, хто не бажає робити щеплення від COVID-19

Президент Філіппін Родріго Дутерте ініціював "новий підхід" для вакцинації від COVID-19 тих, хто не бажає її проходити. Він запропонував прищеплювати таких людей під час сну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ptv News.

"Я знаю, що багато хто все ще не хоче (робити цю процедуру. - Ред.). Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Давайте заберемося (до них - ред.) додому і зробимо щеплення (поки - ред.) вони сплять", - сказав Дутерте.

У свою чергу він також звернувся до населення з вимогою дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, "оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".

За останніми даними, в країні вже ввели майже 50 млн доз різних вакцин від COVID-19.

Також читайте: У міжобласні поїзди, автобуси і літаки пускатимуть тільки вакцинованих

Зокрема, імунізацію пройшли понад 23 млн осіб, проте влада планує прищепити до кінця цього року до 70 млн осіб.

Автор: 

вакцина (4419) Філіппіни (21) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
куда катится мир . Тут мало того что в шапочке из фольги приходится спать так еще от отрядов желающих тебя вакцинировать во сне оборону надо будет держать
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12.10.2021 09:42
+10
Наши идиоты не далеко ушли по демократическим ценностям и свободам граждан от этого маразматического диктатора. Наши политики и Кабмин уже два года плюют на Конституцию и законы страны, утирают свой зад ними, поэтому уже запрещают людям передвигаться между областями без укола черной непонятного состава жижей, которую они себе не вводят, суки, а людям навязывают. То что они творят - это полный диктаторский беспредел.
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12.10.2021 09:43
+9
Это какой-то дикий зашквар в мире. Это какой-то управляемый хаос.
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12.10.2021 09:44
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куда катится мир . Тут мало того что в шапочке из фольги приходится спать так еще от отрядов желающих тебя вакцинировать во сне оборону надо будет держать
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12.10.2021 09:42 Відповісти
Та о каком сне антиваксеров теперь уже говорить? Никакого сна! Кругом враги!
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12.10.2021 10:05 Відповісти
ну да , приходится постоянно бдить , стольк угроз же вокрух
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12.10.2021 10:11 Відповісти
Антиваксам лучше сразу в цинковом гробу спать ложиться. И шапочку из фольги заменит и инъекцию никто во сне не сделает, а как окочурится от ковида - уже готов к погребению, только запаять.
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12.10.2021 10:12 Відповісти
антиваксы еще реквием на похоронах вакцинированных читать будут и опускать их гробы и засыпать землей.. ДЕБИЛАМ ВАКЦИНИРОВАНИЯ вакцина ЛЮБАЯ (не сотвори себе кумира)!!!!! почитайте научно популярный статьи-- убивает- в десятки сотни раз ослабляет естественный иммунитет... человека пока на 20- 30 сутки что то там выработается иммунная система не работает... она в шоке и в этот момент просто отравление инфекция грипп простуда может просто человека похоронить причем на ходу ибо иммунная система в это время в прострации и не реагирует на очевидные угрозы на организм никак.. у вас гангрена.... а температуры нет воспаления нет кров зараженная а реакции нет антител нет лейкоцитов нет сопротивления организма нет и да чтобы потом вакцинироваться не пришлось каждый месяц?! а к этому все идет вот вам и чипирование и метка про которую давно прописали в разных религиозных книгах.. люди без укололся и живешь дальше и не смогут прожить и недели без подпитки вакциной.. никто не знает- что мы на самом деле запускам... массовые онкологические процессы в будущем рак саркому иммунные системные сбои полиорганные сбои в органах человека никто ничего не знает.... вакцины от Ковид не имеют Лицензий и не прошли апробации и они ОПЫТ- а вакцинирование и есть полигон и испытания- а куда кого вывезет-- какие последствия в дальнейшем даже через поколения никто не знает- а если знают то молчат и будут молчать скоро выясним (возможно)!? что Ковид и вся афера с ним переплюнула даже программу нацистов..и их теории Евгеники и прочие о расе арийцев и так далее.. Земля не резиновая почему с Ковидом связывают Китай а кк если 99% наслеения живет на 40% территории остальная непригодная к проживанию а их полтора миллиарда почти сгеодня а жрать ужде нечего воды не хватает с ростом климатических проблем все только будет ухудшаться в сотни раз....ДУМАЙ-ТЕ....
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12.10.2021 10:43 Відповісти
"вакцина ЛЮБАЯ (не сотвори себе кумира)!!!!! почитайте научно популярный статьи-- убивает- в десятки сотни раз ослабляет естественный иммунитет..."
Возьмем антирабическую вакцину. Если бы она ослабляла иммунитет, то ее применение приводило бы к смерти, а не к выздоровлению.
Противокоревую вакцину колят до 72 часов ПОСЛЕ контакта с невакцинированным зараженным.
Учи матчасть и не пиши антинаучную ересь.
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12.10.2021 10:52 Відповісти
Ау...я сейчас колю себе антирабическую (кажан за палец укусил)...
так вот иммунитет она не ослабляет..она разрушает нервную систему по словам врача который назнаначил курс лечения..
А именно 6 месяцев нельзя тяжело физически работать, переутомлятся, и категорически запрещено употреблять алкоголь..мало того запрещено купаться в природных водоемах...

так что не умничай...и не неси ересь
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12.10.2021 13:26 Відповісти
Єдина зареєстрована в Україні антирабічна вакцина - Індіраб. Можеш скачати її інструкцію з сайту Держлікслужби, або подивитися тут
https://apteka911.ua/ua/drugs/indirab-d8671 https://apteka911.ua/ua/drugs/indirab-d8671

Нічого з перерахованих Вами страшилок там немає.

Так що не неси єресь
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12.10.2021 14:11 Відповісти
Т.е врачи ересь несут..Один в больнице который первичный курс проводил в хирургии, а второй уже плановый в травпункте....я правильно понял?
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12.10.2021 15:48 Відповісти
Не пересмикуй. Якщо тебе кололи російською вакциною типу КОКАВ, то там такі вимоги є. У неї і імуногенність нижча, ніж у закордонних аналогів, а алкоголь дещо послаблює захист, і для російських реалій необхідно, щоб пацієнт не зірвався в запій і не перервав лікування.
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12.10.2021 16:01 Відповісти
Я не знаю какая у них вакцина....
Зато я знаю что к ней не хватает комплектующих ..иммуноглобулина... который необходимо уколоть перед вакцинацией

И с ним целая эпопея с ночными приключениями...достойна описания и принятия мер на госуровне...
Могу рассказать...
По состоянию на сегодня иммуноглобулин в Одессе и области только в ГКБ 11...и эта больница не каждые сутки принимает покусаных
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12.10.2021 17:28 Відповісти
Ну, можливо комусь з тих хто мав закупити імуноглобулін здалося, що у європейців є природний імунітет проти сказу, хоча і слабкий.
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12.10.2021 20:19 Відповісти
Где вы дебилы такие беретесь? Если бы твоих предков в свое время не прививали от

Холера
Оспа
Столбняк
Полиомиелит
Туберкулёз
Дифтерия

тебя бы скорей всего и не было.
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12.10.2021 11:57 Відповісти
Дебилы как раз те, кто не понимает в каком мире мы сейчас живем, и что этот мир развернулся на 180 градусов и то что было, это не то, что сейчас и то, что говорят - это все наоборот нужно расшировывать.)
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12.10.2021 13:12 Відповісти
какой ты умный ..иди от чумы привейся сначала мертвой, а потом живой вакциной..говорят что очень приятно переносится...

где ты видел прививку от холеры? и сколько действет прививка от дифтерии?
От туберкулеза тоже прививки нет..а он страшнее чем корона и смертность выше в 10 раз ..и у нас эпидемия
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12.10.2021 13:32 Відповісти
Перед поездкой на полигон в армии нас прививали чумным пентаанатоксином. Прививку все перенесли легко.
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12.10.2021 14:14 Відповісти
Значит живая тяжелая...но она для избранных скорее всего..кто непосредственно работает биоматериалом
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12.10.2021 15:52 Відповісти
А ты не желаешь выработать эстэственный иммунитет против чумы? А что так?
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12.10.2021 16:05 Відповісти
Мне кажется что у евпропейцев он есть хоть и слабый... И природный носитель черная крыса тоже кудато пропала..говорят что вытеснена пасюком
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12.10.2021 17:31 Відповісти
Для розповсюдження легеневої чуми щури не потрібні (летальність близько 90%). Моделювання епідемій вказує на те, що розповсюджували чуму в основному волоцюги.
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12.10.2021 20:23 Відповісти
Да с ружья можно!
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12.10.2021 09:42 Відповісти
Кошмар антиваксера:

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12.10.2021 10:03 Відповісти
Тут есть простор для креатива...
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12.10.2021 10:14 Відповісти
зачем такие сложности? свинцовые пули дешевле и проще в изготовлении. пулеметы на перекрестки и систему опознавания свой-чужой. зачем им позволять мучиться, беднягам, умирать, задыхаясь, от ковида? пулемет намного гуманнее и демократичнее.
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12.10.2021 11:08 Відповісти
Такое в истории уже было. Когда германцы сделали "уничтожитель жд-полотна" в виде гигантского плуга, который тащили паровозами, американцы решили повторить успех, создав такое же, но с понтами. Получилась машина на базе "Шермана", в которую подавалось жд-полотно, которое сначала крушилось дробилками, а потом рельсы расстреливались из крупнокалиберных пулемётов. Машина получилась шикарная, эффект был поразительный, но "не взлетело". Просто посчитали, сколько ему надо патронов, и решили, что нуегона}{.
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12.10.2021 11:15 Відповісти
не сволочей, не хотящих "добровольно" колоться, настоящей демократии патронов не должно быть жалко!
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12.10.2021 11:18 Відповісти
Тут вообще всё просто. Время лечит. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
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12.10.2021 11:20 Відповісти
Наши идиоты не далеко ушли по демократическим ценностям и свободам граждан от этого маразматического диктатора. Наши политики и Кабмин уже два года плюют на Конституцию и законы страны, утирают свой зад ними, поэтому уже запрещают людям передвигаться между областями без укола черной непонятного состава жижей, которую они себе не вводят, суки, а людям навязывают. То что они творят - это полный диктаторский беспредел.
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12.10.2021 09:43 Відповісти
Это вопиющее нарушение прав человека и Женевской конвенции. У беспредела нет предела
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12.10.2021 10:41 Відповісти
А колір точно чорний ?
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12.10.2021 13:18 Відповісти
шо вы хотите- азия...
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12.10.2021 09:43 Відповісти
Не Азия, а почти 5 десятилетий Сухарто ип *******
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12.10.2021 09:45 Відповісти
В Индонезии
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12.10.2021 10:42 Відповісти
Усыпите его
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12.10.2021 09:44 Відповісти
Это какой-то дикий зашквар в мире. Это какой-то управляемый хаос.
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12.10.2021 09:44 Відповісти
Потролив.
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12.10.2021 09:45 Відповісти
Схід то тонка річ
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12.10.2021 09:47 Відповісти
Идея для нового блокбастера.
Ближайшее будущее, ковид не отступает, ширятся протесты и погромы...
Власти начинают дистанционную вакцинацию антивакцинаторов на улицах городов.
И только забаррикадировавшиеся в своих домах могут избежать принудительной вакцинации

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12.10.2021 09:52 Відповісти
Да уж. Судно в начале октября
стояло в Роттердаме и судовладельцем туда была заказана группа вакцинаторов.
Что интересно - перед мероприятием капитан собрал подписи о добровольном согласии,
Записались на это дело все филиппинцы. Это значит, что до этого они спокойно жили и работали без "прививки".
А вот весь комсостав из Польши и Украины не захотел принимать участия .Во главе с капитаном...
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12.10.2021 10:01 Відповісти
взагалі не розумію цього страху перед щепленням...їх нам з дитинства робили десятками і нічого. Це нормальна усталена практика. Чому раптом мільйони людей поглупєлі і забули при шкільну освіту, я не знаю...
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12.10.2021 10:27 Відповісти
бред какой то...
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12.10.2021 11:14 Відповісти
Ну если по сути, расскажите ка мадам, как проходила проверку вакцина ну например от оспы в период начала ее массового применения?
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12.10.2021 12:13 Відповісти
Цей препарат- зовсім не щеплення.
І він взагалі не діє, навіть навпаки.

А так, ми маємо всі можливі щеплення, навіть жовту лихоманку.
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12.10.2021 12:26 Відповісти
це щеплення і воно діє
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12.10.2021 12:28 Відповісти
Ви читаєте новини з Ізраїлю,Австралії, Мальти, Великобританії, Сингапуру... Список можна продовжувати
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12.10.2021 12:33 Відповісти
Ось тобы новини з Ізраїлю.
October 12 (GMT)

587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 11

2,303 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 10

1,485 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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12.10.2021 12:41 Відповісти
Тому що: не проводились должным образом исследования вакцин. Вменяемые люди понимают что происхождение вируса искусственное. С какой целью и кто его создал не известно.
Вакцины это многомиллиардный бизнес, владельцам которого жизнь и здоровье отдельно взятого человека не представляет ценности. Как минимум их интересует только прибыль.
К тому же, на планете перенаселение. Уже много раз за прошедшие 100 лет проводились испытания на людях через прививки, приводящие к бесплодию у женщин и прочим проблемам со здоровье у людей.
С приходом эры интернета, стало проще контролировать стадо. В большинстве стран власть захватили кланы и отдавать ё не собираются. Люди не доверяют правительствам. Не ждут от них ничего хорошего. И тотальная забота о якобы здоровье граждан через вакцинацию ( принудительную, путём нарушения прав человека и женевской конвенции) выглядит очень подозрительно.
А теперь представьте что на улице к вам подошёл не знакомый человек и потребовал от вас покорно подставить руку под укол непонятно чем из ампулы. Он начал бы угрожать и настаивать, вперемешку с просьбами помочь всему человечеству... Что бы вы ему сказали на это?)
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13.10.2021 10:37 Відповісти
відповідаю. Дослідження вакцин проводилися із дотриманням всіх вимог ВООЗ, хіба що за виключенням Росії і Китаю. Вакцинуватися треба навіть проти штучних вірусів. все решта це бла-бла-бла людини як погана навчалася в школі...
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13.10.2021 15:10 Відповісти
Я прекрасно учился в школе и в Университете. Не порите чушь!
Развивайте критическое мышление и склонность к аналитике,- это основы для выживания в современном мире.
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13.10.2021 15:37 Відповісти
По телевiзору казали шо лоботомiю треба всiм робити!
Хто не зробить, той не зможе покупати горiлку!
Бiжи хутчише у чергу , бо не встигнеш)
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13.10.2021 15:39 Відповісти
Зачем именно во сне? Можно просто в бессознательном состоянии. А как оно будет достигнуто, вопрос открытый. Палкой по башке - коли хоть заколись, ага. Можно шокером обездвиживать. Газ из баллончика нервно-паралитический. Вариантов тысячи!
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12.10.2021 10:05 Відповісти
"новый подход" для вакцинации от COVID-19 Источник:
.. .
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12.10.2021 10:07 Відповісти
Идея маразматическая, но ведь это он троллит своих антивакцинаторов, ясно же, что никто не пойдет ночью по домам. Легко его сейчас обкакать со всех сторон, но если разобраться, то антивакцинаторы и их последователи мало того, что сами рискуют, то и остальных вынуждают принимать все меры предосторожности.
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12.10.2021 10:11 Відповісти
А остальным чего париться, они ведь (уколотые) уже защищены или нет?
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12.10.2021 11:14 Відповісти
Ну, уколотые защищены тем, что легче перенесут, если заразятся. А заразу в основном разносят невакцинированные. Сейчас их в клиниках 95-97%.
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12.10.2021 11:21 Відповісти
Переносчиками вируса являются все...и вакцинированные и не вакцинированные....
Кроме того...если принять за правду что вакцина позволяет перенести болезнь легче...то вакцинированные разносят вирус больше...так как переносят болезнь так сказать на ногах...
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12.10.2021 11:23 Відповісти
В среднем вакцинированный, в случае заражения, заразен 7-8 дней, а непривитый - 13-14.
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12.10.2021 12:43 Відповісти
Каким образом вынуждают??
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12.10.2021 11:21 Відповісти
Вот он, - Ляшко-старший!
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12.10.2021 10:12 Відповісти
Це феєричний піпець. Цей відбитий на всю голову поц ще б порекомендував проводити вакцинації на цвинтарях...
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12.10.2021 10:22 Відповісти
надійно буде, якщо в чай добавляти клофелін
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12.10.2021 10:22 Відповісти
Желтый брат нашего Зе-леного
Такую же туфту несет
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12.10.2021 10:23 Відповісти
філіппінки найкращі дружини
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12.10.2021 10:24 Відповісти
Похоже что вакцины делают из людей идиотов....
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12.10.2021 10:37 Відповісти
Дутерте реальный маньяк. Лепший друган Пукина
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12.10.2021 10:40 Відповісти
Я смотрю не только в Украине полные идиоты у власти
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12.10.2021 10:43 Відповісти
Влади світу все більше і більше дебіліють.
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12.10.2021 10:51 Відповісти
Довбонути по голві, "засне" і тоді вакцинувати А чого ночі чекати?
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12.10.2021 11:29 Відповісти
Як вакцинатори будуть непомітно вночі пробиратися в хижі з бамбуку, сухого пальмового листя та бляхи?!
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12.10.2021 12:30 Відповісти
Так я ж і кажу, для чого ночі чекати? Довбонув по голові і вже спить
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12.10.2021 14:56 Відповісти
Політикам, причому всім, потрібно поменше брехати своїм народам! Ви помітили, що політики не знімаються в рекламі?!! Просто ніхто не купить те, що вони прорекламують! Люди вже настільки звикли до брехні з вуст політиканів, що реакція опору виникає на підсвідомому рівні. Це не медична криза, а політична! Світова криза довіри!
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12.10.2021 11:59 Відповісти
Ну ну, пусть попробуют) в глаз получат этот шприц. Дебиляторы вакцинированные. Нет своих мозгов, пользуйтесь чужими
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12.10.2021 14:48 Відповісти
Дурість ходить по планеті.
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12.10.2021 15:37 Відповісти
 
 