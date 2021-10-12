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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ рекомендували щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19 людей з ослабленим імунітетом

У ВООЗ рекомендували щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19 людей з ослабленим імунітетом

Експерти ВООЗ у понеділок порекомендували людям з ослабленим імунітетом робити третю дозу будь-якою зі схвалених організацією вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.

Стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ) ВООЗ заявила, що людям з імунодефіцитом має бути запропонована додаткова доза вакцини, оскільки двох доз у їхньому випадку може бути недостатньо, і вони ризикують перехворіти на COVID-19 у важкій формі.

Також у СКГЕ порадили людям старше 60, які раніше прищеплювалися китайськими вакцинами Sinovac або Sinopharm, зробити третє щеплення.

Проте експерти зазначили, що на цей момент не можуть порекомендувати "бустерну" дозу для всіх верств населення. Більше того, перш ніж починати таку ревакцинацію населення, країни мають сфокусуватися на вакцинації якомога більшої кількості людей двома дозами компонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Філіппін Дутерте запропонував вакцинувати уві сні тих, хто не бажає робити щеплення від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
звісно, мабуть тому не постщу на усіх гілках про вакцинацію маячню різного ступеня неадекватності.
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12.10.2021 10:35
+5
бо ти вже достав своїми ідіотичними постами.
влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
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12.10.2021 10:42
+3
ідіот...
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12.10.2021 10:09
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Призываю всех зэбаранов и пид-рашек не вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда!
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12.10.2021 10:01 Відповісти
ідіот...
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12.10.2021 10:09 Відповісти
И к какой из вышеперечисленных категорий ты себя относишь?
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12.10.2021 10:14 Відповісти
до тих, хто не втрачає зв'язок з мозком.
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12.10.2021 10:17 Відповісти
Тебе легко это делать - невозможно потерять то, чего у тебя нет
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12.10.2021 10:21 Відповісти
звісно, мабуть тому не постщу на усіх гілках про вакцинацію маячню різного ступеня неадекватності.
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12.10.2021 10:35 Відповісти
Но тут же ты таки пишешь!
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12.10.2021 10:36 Відповісти
бо ти вже достав своїми ідіотичними постами.
влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
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12.10.2021 10:42 Відповісти
Ты совсем туп. В верхнем посте, на который у тебя истерика, я лично тебя призываю НЕ вакцинироваться! Чем ты не доволен?
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12.10.2021 10:44 Відповісти
проблематика вакцинації настільки серйозна, що персонажі з курячими мізками не мають права комусь щось радити.
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12.10.2021 10:52 Відповісти
Так и не советуй! Кто тебя заставляет?
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12.10.2021 10:55 Відповісти
я тут геніяльні поради не роздаю.
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12.10.2021 11:45 Відповісти
Ты просто нудишь о своей непонятной неудовлетворённости
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12.10.2021 12:01 Відповісти
человек не знает орфографию, но отлично разбирается в вакцинах. хм.. подозрительно..
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12.10.2021 11:04 Відповісти
люди гинуть і від ковіду і від цих експериментальних вакцин, тому справжнє завдання це знайти свого роду компроміс між цими фактами, а не тупо гнути одну лінію.
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12.10.2021 11:49 Відповісти
А ну расскажи, сколько людей умерло, например, ПО ПРИЧИНЕ вакцинирования Файзер Комирнати?

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12.10.2021 12:03 Відповісти
насолоджуйся...
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/
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12.10.2021 12:12 Відповісти
И что это за помойка с недействительным сертификатом?

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12.10.2021 12:26 Відповісти
твої роботодавці працюють над інформаційним вакуумом. бо у ліваків може бути лише їх "правильна" думка.
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12.10.2021 12:31 Відповісти
Хе-хе. Ты лазишь по помойкам и пытаешься рассуждать о мозге
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12.10.2021 12:59 Відповісти
Не звертайте увагу на дописи Valery Greff. Це класичний бот, ще й російськомовний. Звернувши увагу на значну кількість смайлів, він напевно є підлітком або розумово відсталою особистістю. Тому на нього реагувати взагалі не потрібно. Тим більше, що він є тільки у темах про Ковід, що означає його додатковий підзаробіток у цьому напрямі. Хоча Valery Greff може бути звичайним "тролем", якому немає чим зайнятися. Таких спамерів Цензор повен блокувати.
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12.10.2021 12:23 Відповісти
Хе-хе. Антиваксера popierdoliło
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12.10.2021 12:28 Відповісти
Не, це валєрка на зарплаті у Фарми. Тіко бізнес
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12.10.2021 12:57 Відповісти
ну это же преступление
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12.10.2021 10:22 Відповісти
Я считаю, что учиться нужно у ЛУЧШИХ.
И вот как поступают самые хитросделанные. Учитесь.

Израильские ученые исследовали, как изменяется риск заболеть коронавирусом у людей, которые вакцинировались бустерной дозой препарата против COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты израильского исследования, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf опубликованного на сайте правительства 27 августа. Ученые исследовали данные 1,1 миллиона человек от 60 лет и старше, которые имели право на бустерная дозу. Часть из них получила только две дозы, а часть с 30 июля по 22 августа ревакцинировалась.

Через 12 дней и более после бустерной дозы риск заболеть коронавирусом уменьшился в 11,4 раза. Также уменьшилась вероятность тяжелого течения болезни, говорят ученые.

В группе людей, которые не ревакцинировались, зафиксировали 3473 случая инфицирования и 330 случаев тяжелого течения заболевания. А вот среди вакцинированных третьей дозой зафиксировали 313 случаев COVID-19 и 32 случая тяжелого течения.

Ученые заявляют, что введение третьей дозы может восстановить эффективность препарата Pfizer до 95%. Поскольку из-за распространения штамма «Дельта» вакцина https://hromadske.ua/ru/posts/issledovanie-pokazalo-chto-dve-dozy-pfizer-ili-astrazeneca-effektivny-protiv-shtamma-delta потеряла эффективность до 88% .
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12.10.2021 10:40 Відповісти
Короче, главный посыл -первые ДВЕ дозы не действуют, колите третью, четвертую и т.д.
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12.10.2021 12:39 Відповісти
 
 