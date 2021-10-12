У ВООЗ рекомендували щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19 людей з ослабленим імунітетом
Експерти ВООЗ у понеділок порекомендували людям з ослабленим імунітетом робити третю дозу будь-якою зі схвалених організацією вакцин проти коронавірусу COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.
Стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ) ВООЗ заявила, що людям з імунодефіцитом має бути запропонована додаткова доза вакцини, оскільки двох доз у їхньому випадку може бути недостатньо, і вони ризикують перехворіти на COVID-19 у важкій формі.
Також у СКГЕ порадили людям старше 60, які раніше прищеплювалися китайськими вакцинами Sinovac або Sinopharm, зробити третє щеплення.
Проте експерти зазначили, що на цей момент не можуть порекомендувати "бустерну" дозу для всіх верств населення. Більше того, перш ніж починати таку ревакцинацію населення, країни мають сфокусуватися на вакцинації якомога більшої кількості людей двома дозами компонента.
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влупи собі усі можливі вакцини та сироватки та вже закрийся на віки.
https://vaersanalysis.info/2021/09/17/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-9-10-2021/
И вот как поступают самые хитросделанные. Учитесь.
Израильские ученые исследовали, как изменяется риск заболеть коронавирусом у людей, которые вакцинировались бустерной дозой препарата против COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты израильского исследования, https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf опубликованного на сайте правительства 27 августа. Ученые исследовали данные 1,1 миллиона человек от 60 лет и старше, которые имели право на бустерная дозу. Часть из них получила только две дозы, а часть с 30 июля по 22 августа ревакцинировалась.
Через 12 дней и более после бустерной дозы риск заболеть коронавирусом уменьшился в 11,4 раза. Также уменьшилась вероятность тяжелого течения болезни, говорят ученые.
В группе людей, которые не ревакцинировались, зафиксировали 3473 случая инфицирования и 330 случаев тяжелого течения заболевания. А вот среди вакцинированных третьей дозой зафиксировали 313 случаев COVID-19 и 32 случая тяжелого течения.
Ученые заявляют, что введение третьей дозы может восстановить эффективность препарата Pfizer до 95%. Поскольку из-за распространения штамма «Дельта» вакцина https://hromadske.ua/ru/posts/issledovanie-pokazalo-chto-dve-dozy-pfizer-ili-astrazeneca-effektivny-protiv-shtamma-delta потеряла эффективность до 88% .