У ВООЗ рекомендували щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19 людей з ослабленим імунітетом

Експерти ВООЗ у понеділок порекомендували людям з ослабленим імунітетом робити третю дозу будь-якою зі схвалених організацією вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.

Стратегічна консультативна група експертів (СКГЕ) ВООЗ заявила, що людям з імунодефіцитом має бути запропонована додаткова доза вакцини, оскільки двох доз у їхньому випадку може бути недостатньо, і вони ризикують перехворіти на COVID-19 у важкій формі.

Також у СКГЕ порадили людям старше 60, які раніше прищеплювалися китайськими вакцинами Sinovac або Sinopharm, зробити третє щеплення.

Проте експерти зазначили, що на цей момент не можуть порекомендувати "бустерну" дозу для всіх верств населення. Більше того, перш ніж починати таку ревакцинацію населення, країни мають сфокусуватися на вакцинації якомога більшої кількості людей двома дозами компонента.

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