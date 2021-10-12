COVID-19 в Києві: вперше з травня за добу померли 25 осіб, зафіксовано 628 нових випадків зараження. КАРТА

За добу в Києві виявили 628 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 240884), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіла 341 жінка віком від 18 до 90 років, 228 чоловіків від 19 до 88 років, 29 дівчаток від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (всього 5576)

За добу госпіталізовано 84 хворих на коронавірус і 311 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

198 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222881).

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (104), Дарницькому (89) і в Оболонському (78).