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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Києві: вперше з травня за добу померли 25 осіб, зафіксовано 628 нових випадків зараження. КАРТА

COVID-19 в Києві: вперше з травня за добу померли 25 осіб, зафіксовано 628 нових випадків зараження. КАРТА

За добу в Києві виявили 628 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 240884), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіла 341 жінка віком від 18 до 90 років, 228 чоловіків від 19 до 88 років, 29 дівчаток від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (всього 5576)

За добу госпіталізовано 84 хворих на коронавірус і 311 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

198 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222881).

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (104), Дарницькому (89) і в Оболонському (78).

COVID-19 в Києві: вперше з травня за добу померли 25 осіб, зафіксовано 628 нових випадків зараження 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19525) Кличко Віталій (3516) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Спасибо антиваксам, скоро будем в красной зоне
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12.10.2021 10:23 Відповісти
Но олени-антиваксеры продолжают выть, что "это простой грипп".
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12.10.2021 10:24 Відповісти
Это тупые особи. Они не понимают, что это искуственно созданный опаснейший вирус, непрогнозируемо мутирующий. Возможно, люди - подопытные образцы.
Мы загнаны в угол - или вакцинироваться бодягой (которая может таки уберечь от летального исхода), или попасть в реанимацию.
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12.10.2021 10:30 Відповісти
В нашем регионе Франции уже проскальзывают статьи в газетке, что мы на региональном уровне победили вирус. Ага....
Пункты вакцинации пустуют. Вакцин полно, а желающих нет. Кто хотел - давно провакцинировался.
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12.10.2021 10:31 Відповісти
Вирус распространяют как НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ так и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ. Убедительная просьба: "НОСИТЕ МАСКИ, ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 2м И МОЙТЕ РУКИ". Это не сложно и снизит возможность заражения
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12.10.2021 12:05 Відповісти
Киев водиночку обогнал весь Израиль и сразу по двум позициям...

October 12 (GMT)

Updates

587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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12.10.2021 14:36 Відповісти
 
 