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COVID-19 в Києві: вперше з травня за добу померли 25 осіб, зафіксовано 628 нових випадків зараження. КАРТА
За добу в Києві виявили 628 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього 240884), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, за добу захворіла 341 жінка віком від 18 до 90 років, 228 чоловіків від 19 до 88 років, 29 дівчаток від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років.
Також зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (всього 5576)
За добу госпіталізовано 84 хворих на коронавірус і 311 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
198 жителів Києва подолали коронавірус (всього 222881).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (104), Дарницькому (89) і в Оболонському (78).
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Мы загнаны в угол - или вакцинироваться бодягой (которая может таки уберечь от летального исхода), или попасть в реанимацию.
Пункты вакцинации пустуют. Вакцин полно, а желающих нет. Кто хотел - давно провакцинировался.
October 12 (GMT)
Updates
587 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]