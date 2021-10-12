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Новини
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Через побоювання зупинки ВРП судді йдуть у відставку, - глава Верховного Суду Данішевська

Через побоювання зупинки ВРП судді йдуть у відставку, - глава Верховного Суду Данішевська

Побоювання зупинки діяльності Вищої ради правосуддя (ВРП) призводять до тенденції звільнення суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська.

"Тільки від побоювань, що Вища рада правосуддя зупинить свою роботу, почався відтік кадрів. Судовій системі бракувало понад 2 тисячі суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялися у відставку до 30 суддів на тиждень", - зазначила вона.

За її словами, насамперед звільняються судді, які наближаються до граничного віку перебування на посаді, оскільки "ризикують не отримати відставку, якщо ВРП припинить працювати".

"Ідуть також судді, які втомилися від цих перипетій. І це судді, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему", - додала глава Верховного Суду.

Данішевська додала, що судова влада не заперечує фактів конкретних порушень з боку суддів, але постійні звинувачення на адресу суддів "роблять судову систему вразливою".

"Взагалі часом здається, що ми не бачимо зацікавленості як з боку влади, так і громадськості в тому, щоб судова система була дійсно незалежною", - підсумувала вона.

Також читайте: Рада може внести зміни до закону про ВРП за наявності політичної волі, - глава Верховного Суду Данішевська

Автор: 

Верховний Суд (1192) відставка (1466) Вища рада правосуддя (582) Данішевська Валентина (39)


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Топ коментарі
+15
Все було б добре якби вони йшли не у відставку а на нари.
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12.10.2021 10:26
+9
Они не "в отставку" должны уходить, а В ТЮРЬМУ!!!
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12.10.2021 10:29
+8
Задёргались крысы.
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12.10.2021 10:26
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Задёргались крысы.
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12.10.2021 10:26 Відповісти
А ты в суде хоть раз был, с крысами общался?
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12.10.2021 10:41 Відповісти
Представляешь.
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12.10.2021 10:57 Відповісти
ты с кем? или тебе не надо?
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12.10.2021 11:07 Відповісти
Чего тебе?
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12.10.2021 11:08 Відповісти
вовремя
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12.10.2021 11:09 Відповісти
Нахапали и спокойно уходят на пенсию в 80 000 грн. На такую пенсию мохно жить и в Монако.
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12.10.2021 10:50 Відповісти
А кто первыми бегут с тонущего корабля?
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12.10.2021 12:47 Відповісти
Все було б добре якби вони йшли не у відставку а на нари.
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12.10.2021 10:26 Відповісти
Они не "в отставку" должны уходить, а В ТЮРЬМУ!!!
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12.10.2021 10:29 Відповісти
Украл-выпил-в Италию-и на пенсию проживем
Судьи уходят в отставку
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12.10.2021 10:30 Відповісти
Потекла крыша и мыши побежали...
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12.10.2021 10:37 Відповісти
накрали-обісрались тікають не дати втекти а садити з конфіскаціею у всіеі рідні.
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12.10.2021 10:37 Відповісти
Есть веками проверенное средство для лечения судейской камарильи Децимация! Когда уничтожают каждого десятого члена сообщества и оно начинает работать честно и эффективно. Именно так Крас победил Спартака, после серии невиданных поражений от армии рабов, Крас распорядился отрубить годову каждому десятому легионеру. В итоге армия Спартака была быстро уничтожена. Варварский метод, тем более легионры рядовые были невиновны.
А вот судей не жалко, они точно виновны по умолчанию, можно смело рубать головы, Бог простит, а честный суд оправдает ибо это здоровая меоа по защите чести, достоинства и жизни украинского общества. Это шутка конечно, а жаль)
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12.10.2021 10:39 Відповісти
Если совесть чиста то какой дурак кинет такую работу
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12.10.2021 10:43 Відповісти
Там немає таких уже років як сто.
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12.10.2021 10:45 Відповісти
Совести нет ни у кого. Даже самых совестливых. Продажные все. Без исключения. Цена вопроса
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12.10.2021 10:56 Відповісти
Как она может быть чиста, если за назначение судьёй нужно давать на лапу?
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12.10.2021 11:20 Відповісти
если ты рискуешь больше потерять чем заработать и уже заработана пенсия - уйдёшь.

как зсу, накануне пенс."реформы" в 2011м
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12.10.2021 11:37 Відповісти
... опасливые

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12.10.2021 10:47 Відповісти
Якби суддями призначались випускники юрфаків, а не просмалені хапуги, як зараз, то й тоді було б більше толку від судової системи.
Випускники хоча б відрізняють верховенство права від верховенства закону, на відміну від нинішніх суддів.
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Суддя не може не мати юридичної освіти.
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12.10.2021 11:27 Відповісти
Суддя не може не мати диплому про юридичну освіту.
А самої юридичної освіти може й не мати. Таких багато.
Під словом "випускники" я мав на увазі свіжоспечених випускників.
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20.10.2021 17:47 Відповісти
Они в основном покупали дипломы. Там такие работают как кандидат наук Кива.
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12.10.2021 11:33 Відповісти
Отстреливать, а в отставку. Тернопольские судьи и не шевелятся. Они вообще неприкасаемые. Им плевать на всех. Чего только Парандюк, Дыкун и Храпак стоят
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12.10.2021 10:55 Відповісти
И Данишевскую гнать, а не в отставку за прикрывание всего этого беспредела
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12.10.2021 10:58 Відповісти
бедняжки
мне их жалко
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12.10.2021 11:01 Відповісти
ничего страшного - пусть все увольняются, без этих держиморд проживем
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12.10.2021 11:15 Відповісти
Эти твари, думают, что на них фонарных столбов не хватит. Сумские в наглую "решают", ничего не боятся.
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12.10.2021 11:26 Відповісти
Что значит увольняются ? Судей всех надо уволить одной датой и набрать вместо них присяжных заседателей.
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12.10.2021 11:31 Відповісти
вы зелин избиратель?

там набрали новых лиц, дупля в законодательстве не отбивают.

Вова, опыт тебя ничему не учит?

Ты вова из квартала?
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12.10.2021 11:39 Відповісти
"Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему". - Божечки. Вони такі нещасні. Мені їх так "шкода". Вся ця несправедлива критика на адресу наших святих суддів - це так неправильно. Та їх на руках треба носити.
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12.10.2021 12:29 Відповісти
На нари їм потрібно, а не у відставку. Навіщо вони потрібні, якщо вони плодять корупцію.
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12.10.2021 12:56 Відповісти
 
 