Через побоювання зупинки ВРП судді йдуть у відставку, - глава Верховного Суду Данішевська

Побоювання зупинки діяльності Вищої ради правосуддя (ВРП) призводять до тенденції звільнення суддів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила глава Верховного Суду Валентина Данішевська.

"Тільки від побоювань, що Вища рада правосуддя зупинить свою роботу, почався відтік кадрів. Судовій системі бракувало понад 2 тисячі суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялися у відставку до 30 суддів на тиждень", - зазначила вона.

За її словами, насамперед звільняються судді, які наближаються до граничного віку перебування на посаді, оскільки "ризикують не отримати відставку, якщо ВРП припинить працювати".

"Ідуть також судді, які втомилися від цих перипетій. І це судді, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання. Відсутність достатньої кількості суддів, постійно зростаюча кількість справ, огульна критика з боку влади, ЗМІ та громадськості - причини, за якими судді залишають судову систему", - додала глава Верховного Суду.

Данішевська додала, що судова влада не заперечує фактів конкретних порушень з боку суддів, але постійні звинувачення на адресу суддів "роблять судову систему вразливою".

"Взагалі часом здається, що ми не бачимо зацікавленості як з боку влади, так і громадськості в тому, щоб судова система була дійсно незалежною", - підсумувала вона.

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