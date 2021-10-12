Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду Штеффена Зайберта, вони говорили під час відеоконференції в форматі трьох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відеоперемовини відбулися після того, як два лідери обговорили ситуацію з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Канцлер та президент Франції закликали президента Росії просунути переговори у нормандському форматі", - поінформував Зайберт.

Як і під час розмови із Зеленським, у центрі обговорення була необхідність повної реалізації Мінських угод.

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Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше, додав Зайберт.