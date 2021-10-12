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Новини Агресія Росії проти України
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Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт

Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду Штеффена Зайберта, вони говорили під час відеоконференції в форматі трьох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відеоперемовини відбулися після того, як два лідери обговорили ситуацію з Президентом України Володимиром Зеленським.

"Канцлер та президент Франції закликали президента Росії просунути переговори у нормандському форматі", - поінформував Зайберт.

Як і під час розмови із Зеленським, у центрі обговорення була необхідність повної реалізації Мінських угод.

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Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше, додав Зайберт.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23862) Зайберт Штеффен (36) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+7
Не ссыкотно давить на *****? Снова газ поднимет до 100500! Все ведь точно знают: газ не является политическим оружием кремля!
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12.10.2021 10:46
+3
В черговий раз зробили вигляд, що зреагували.
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
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12.10.2021 10:51
+3
аахххаа)) придурки)) слово ж яке)) прізвалі)) а толку, як в калюжу бзднули)
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12.10.2021 10:51
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Не ссыкотно давить на *****? Снова газ поднимет до 100500! Все ведь точно знают: газ не является политическим оружием кремля!
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12.10.2021 10:46 Відповісти
кто давит? комсомолка с дешёвкой?
вот на таких этот цирк и рассчитан.
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Газ по 1000 зробив китай
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12.10.2021 10:48 Відповісти
за узгодженням з Росією
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12.10.2021 10:57 Відповісти
Китаю насрати на росію. Вони закрили свої вугільні електростанції та почали закуповувати газ
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12.10.2021 12:01 Відповісти
так раптово? і де вони його купують?
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12.10.2021 12:06 Відповісти
Незаменимые вы ненаши, идите лесом,тундрой и болотами нах
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12.10.2021 12:39 Відповісти
ви трохи перебільшуєте вплив куйла
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12.10.2021 10:49 Відповісти
ага шоколадный глаз у ***** аж мозолями покрылся газ по 2000 был а они всё то просят то молят призывают))
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12.10.2021 11:58 Відповісти
Вон оно что, оказывается это зе-клоун им приказал, чтобы они заставили путена принять формулу штанмайера...
во как ...
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12.10.2021 10:47 Відповісти
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12.10.2021 10:48 Відповісти
Єто информация для скептиков , типа "Максима Максимовича" с форума. Не верит , что Путина "за уши" вьітягивают на саммит Норманди в Берлине.
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12.10.2021 10:50 Відповісти
В черговий раз зробили вигляд, що зреагували.
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
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12.10.2021 10:51 Відповісти
аахххаа)) придурки)) слово ж яке)) прізвалі)) а толку, як в калюжу бзднули)
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12.10.2021 10:51 Відповісти
Вообще-то, если прочитать первоисточник, там написано, что они попросили путина не "ПРОДВИНУТЬ", а "ПРОДВИНУТЬСЯ".
Смысл сразу меняется.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі."
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12.10.2021 10:52 Відповісти
Так , что , насчет саммита в Берлине ? Кого тянут туда "за уши" Меркель и Макрон , вместе с США и Украиной ?
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12.10.2021 11:04 Відповісти
Смотри, как цензор излагает новости.
Т.е. если даже "ушей" нет, можно их всегда куда-нибудь всунуть.
Я не считаю цензор - объективным интернет-изданием.
Здесь много и часто манипулируют читателями, искажая суть происходящего.
Есть только одно лекарство - смотреть, читать и анализировать различные источники.
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12.10.2021 11:17 Відповісти
https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....это портит российские дороги! Чо уж там!
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12.10.2021 10:54 Відповісти
а занепокоєння висловили?
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12.10.2021 10:58 Відповісти
Куда продвинуть? В задницу?
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12.10.2021 11:18 Відповісти
Путину эти призывы до спины. Введите нормальные санкции против России, против его приближенных, национализируйте вклады, недвижимость, бизнес в Европе. Возможно, тогда он услышит эти призывы. А так, даете деньги Путину на продолжение войны против Украины, ни каких санкций и хотите, чтобы он Вас услышал. Эти призывы это те же самые обеспокоенности, видимость какой-то деятельности
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12.10.2021 11:24 Відповісти
Засунути переговори в нормандському форматі...
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12.10.2021 11:26 Відповісти
Закликати крокодила...
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12.10.2021 11:38 Відповісти
Два сбитых летчика
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12.10.2021 11:52 Відповісти
Три.
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12.10.2021 12:24 Відповісти
Призыватели хреновы
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12.10.2021 12:37 Відповісти
 
 