Меркель і Макрон закликали Путіна просунути переговори в нормандському форматі, - Зайберт
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Емманюель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі.
Про це повідомив офіційний представник федерального уряду Штеффена Зайберта, вони говорили під час відеоконференції в форматі трьох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відеоперемовини відбулися після того, як два лідери обговорили ситуацію з Президентом України Володимиром Зеленським.
"Канцлер та президент Франції закликали президента Росії просунути переговори у нормандському форматі", - поінформував Зайберт.
Як і під час розмови із Зеленським, у центрі обговорення була необхідність повної реалізації Мінських угод.
Співрозмовники домовились попросити міністрів закордонних справ зустрітися якомога швидше, додав Зайберт.
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вот на таких этот цирк и рассчитан.
во как ...
А з другого боку, заради чого чи кого їм дупу рвати? Заради країни, зебанутий лохоторат якої обрав собі в президенти лицемірного офшорного зрадника-ексгібіціоніста?
Смысл сразу меняется.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна просунутися в питанні саміту в нормандському форматі."
Т.е. если даже "ушей" нет, можно их всегда куда-нибудь всунуть.
Я не считаю цензор - объективным интернет-изданием.
Здесь много и часто манипулируют читателями, искажая суть происходящего.
Есть только одно лекарство - смотреть, читать и анализировать различные источники.
На России собираются штрафовать на 1500 рублей за ношение дешевой китайской обуви или за хождение в валенках летом....это портит российские дороги! Чо уж там!