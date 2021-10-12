Очолити Верховний Суд має потужна фігура, стійка до впливу і нав'язування політичних процесів, - Данішевська

Новий глава Верховного Суду працюватиме в кризовий для судової влади період, це має бути людина, стійка до впливу і нав'язування політичних процесів.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловила глава Верховного Суду Валентина Данішевська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна.

Данішевська уточнила, що після завершення терміну повноважень у листопаді 2021 року не планує балотуватися на цю посаду ще раз, тому Верховний Суд очікують вибори нового голови суду, які планується провести заздалегідь.

"Новий голова суду зайде на посаду в період цієї кризи. Тому мені здається, що буде краще, якщо ми зробимо все завчасно, судді подумають, підготуються до пленуму, оберуть голову, а потім я спокійно передам новому очільнику владу і допоможу розібратися з обов’язками", - розповіла Данішевська.

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Вона зазначила, що про конкретні кандидатури поки що не йдеться.

Водночас Данішевська наголосила, що "не треба на суд покладати сподівання, що він закриватиме очі на все, що робить політична влада".

"Суд для того й існує, щоб влада ухвалювала рішення в межах Конституції, в межах прийнятих законів. Тому головою ВС має бути потужна фігура, стійка до впливів, нав’язування політичних процесів, з розумінням самого себе як судді і як очільника суду", - акцентувала увагу Данішевська.

Говорячи про те, чи виправдалися її очікування від перебування на посаді, глава Верховного Суду сказала: "Я вже не вперше заходила на суддівську посаду, але, зізнаюся, що була дещо наївною. Мені здавалося, що після Революції Гідності суд нарешті отримає незалежність, що судові рішення будуть поважати, виконувати і все те, що говорила влада про здійснення реформи, буде дотримане".

Відповідаючи на запитання про те, чи вдалося їй самій протистояти політичному і суспільному тиску, Данішевська сказала: "Для мене це було нескладно. Я відразу, коли зайшла на посаду, дала зрозуміти всім, що зі мною такого спілкування бути не може".