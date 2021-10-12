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Новини
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Очолити Верховний Суд має потужна фігура, стійка до впливу і нав'язування політичних процесів, - Данішевська

Очолити Верховний Суд має потужна фігура, стійка до впливу і нав'язування політичних процесів, - Данішевська

Новий глава Верховного Суду працюватиме в кризовий для судової влади період, це має бути людина, стійка до впливу і нав'язування політичних процесів.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловила глава Верховного Суду Валентина Данішевська в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна.

Данішевська уточнила, що після завершення терміну повноважень у листопаді 2021 року не планує балотуватися на цю посаду ще раз, тому Верховний Суд очікують вибори нового голови суду, які планується провести заздалегідь.

"Новий голова суду зайде на посаду в період цієї кризи. Тому мені здається, що буде краще, якщо ми зробимо все завчасно, судді подумають, підготуються до пленуму, оберуть голову, а потім я спокійно передам новому очільнику владу і допоможу розібратися з обов’язками", - розповіла Данішевська.

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Вона зазначила, що про конкретні кандидатури поки що не йдеться.

Водночас Данішевська наголосила, що "не треба на суд покладати сподівання, що він закриватиме очі на все, що робить політична влада".

"Суд для того й існує, щоб влада ухвалювала рішення в межах Конституції, в межах прийнятих законів. Тому головою ВС має бути потужна фігура, стійка до впливів, нав’язування політичних процесів, з розумінням самого себе як судді і як очільника суду", - акцентувала увагу Данішевська.

Говорячи про те, чи виправдалися її очікування від перебування на посаді, глава Верховного Суду сказала: "Я вже не вперше заходила на суддівську посаду, але, зізнаюся, що була дещо наївною. Мені здавалося, що після Революції Гідності суд нарешті отримає незалежність, що судові рішення будуть поважати, виконувати і все те, що говорила влада про здійснення реформи, буде дотримане".

Відповідаючи на запитання про те, чи вдалося їй самій протистояти політичному і суспільному тиску, Данішевська сказала: "Для мене це було нескладно. Я відразу, коли зайшла на посаду, дала зрозуміти всім, що зі мною такого спілкування бути не може".

Автор: 

Верховний Суд (1192) суддя (1584) Данішевська Валентина (39)


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Топ коментарі
+2
Юзік?
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12.10.2021 10:57
+2
У судовій системі України відсутні особи "стійкі від впливів і нав'язувань".
Там усі на гачку або реально, або потенційно.
Бо в усіх рило в пуху.
Була одна Гольник, і ту випхали усім суддівським гамузом.
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12.10.2021 11:02
+2
"Вы знаете, кто этот мощный старик?" (с)

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12.10.2021 11:06
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Де цей "Мощний ум, отець української демократії"?
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12.10.2021 10:56 Відповісти
Верка Сердючка !!!!! У мене все.
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12.10.2021 11:10 Відповісти
за теперішніх трендів саме то!
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12.10.2021 11:15 Відповісти
Юзік?
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12.10.2021 10:57 Відповісти
Так і буде. Чого, чого, а мощних фігур у Петрушки вистачає.
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12.10.2021 11:00 Відповісти
Беня
Против него даже Великий ЗЕ вместе с СНБО санкции ввести не могут
ни то что как-то повлиять
Потом он очень авторитетен в судейских кругах-многие из его лап кормятся
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12.10.2021 11:02 Відповісти
У судовій системі України відсутні особи "стійкі від впливів і нав'язувань".
Там усі на гачку або реально, або потенційно.
Бо в усіх рило в пуху.
Була одна Гольник, і ту випхали усім суддівським гамузом.
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12.10.2021 11:02 Відповісти
Не випхали:
https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471 https://blog.liga.net/user/lgolnik/article/41471

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12.10.2021 13:37 Відповісти
Прочитав. Дякую. Але фактично вона таки була на кілька років "випхана".
Поновила свої суддівські права зовсім недавно і ціною значних зусиль. А ще пощастило, що ті, які її щемили, попалися на хабарі. Зараз подивився на сайті суду - їй уже розподіляють справи.
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20.10.2021 17:44 Відповісти
"Вы знаете, кто этот мощный старик?" (с)

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12.10.2021 11:06 Відповісти
Стоят два еврея, pазговаpивют.
Подходит маленький мальчик и спpашивает:
- Папа, а кто такой Маркс?
- Как тебе сказать, сынок, Мaркс - это такой человек, который лишил нас цепей. Абрам (обpащаясь к собеседникy) - ты помнишь, каакаая y меня была красивая золотая цепь?
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12.10.2021 11:14 Відповісти
А до этого еще пару лет все присосавшиеся к теме будут сосать из украинцев миллионные зарплаты за участие в процессе "возглавленния Верховного Суда"! Вот, пристроились к корыту!!! Уметь надо!!!
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12.10.2021 11:06 Відповісти
Предлагаю папашу клоуна. Этот мощный старик не подведет и развеселит народ так, что даже в отсутствие отопления будет тепло.
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12.10.2021 11:07 Відповісти
чудова думка...до того ж якісь там "академік"
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12.10.2021 11:21 Відповісти
Тупицкий вполне подходит.
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12.10.2021 11:23 Відповісти
Кто там самый объёмный и самый тяжёлый? Задолбаются всех обмерять и взвешивать
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12.10.2021 11:53 Відповісти
Невже Данишевська "о сєбє, любімой"?
Але у цьому випадку якби " мощьна" не перетворилася у "чмошну" протягом 2-3 місяців. Ну як зазвичай відбувається вже 2,5 роки...
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12.10.2021 11:59 Відповісти
Судебная власть в Украине- первоисточник зла.
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12.10.2021 12:08 Відповісти
Любой безбожник в этой роли не справится, ибо многогрешен....
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12.10.2021 14:13 Відповісти
 
 