"Паради військовополонених" і руйнування мостів в ОРДЛО: Венедіктова підписала два нові повідомлення в Міжнародний кримінальний суд

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала два нові повідомлення в Міжнародний кримінальний суд. Вони стосуються "парадів військовополонених" і руйнування мостів на Донбасі.

Про це генпрокурор написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Провели перше засідання Міжнародної ради експертів щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту за участю її іноземних членів. Цей дорадчий орган зробить нас ефективнішими в розслідуванні і притягненні до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в окупованих Криму та Донбасі.

Символічно, що роботу ради майже в повному складі ми розпочали з підписання двох нових повідомлень до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Одне із них готували прокурори "Департаменту війни" Офісу Генпрокурора, друге - Донецька та Луганська обласні прокуратури спільно з Global Rights Compliance LLP та Луганським обласним правозахисним центром "Альтернатива"", - написала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що подання, створене прокурорами Офісу Генпрокурора, стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР".

Венедіктова повідомила, що ОГП звернув увагу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду на 3 резонансні інциденти:

• так званий "парад полонених" 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці;

• захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас";

• так званий "парад/марш полонених" 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

"Наших бійців привселюдно водили окупованим Донецьком під камери російських ЗМІ. Відносно них застосовувалось фізичне насильство з метою публічного покарання полонених та зображення для преси їх безпорадного стану. Військовополоненим постійно погрожували вбивством, а присутність озброєних учасників незаконних збройних формувань на "парадах" ще більше переконувало їх, що погрози реалізують", - написала вона.

Генпрокурор зазначила, що на думку прокурорів, ці факти повинні попередньо кваліфікуватися як військовий злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження.

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Інше повідомлення стосується нападів на мости та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях України, які постраждали від бойових дій. Це дані щодо 43 інцидентів у період з травня 2014 по січень 2019 року.

"Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті.

У обох поданнях стверджується, що Міжнародний кримінальний суд має відповідну юрисдикцію щодо відкриття розслідування за вказаними фактами ймовірного вчинення воєнних злочинів.

Загалом до Офісу прокурора МКС вже направлено 24 інформаційні повідомлення, половину з них у 2020-2021 роках", - додала Венедіктова.