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"Паради військовополонених" і руйнування мостів в ОРДЛО: Венедіктова підписала два нові повідомлення в Міжнародний кримінальний суд

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала два нові повідомлення в Міжнародний кримінальний суд. Вони стосуються "парадів військовополонених" і руйнування мостів на Донбасі.

Про це генпрокурор написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Провели перше засідання Міжнародної ради експертів щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту за участю її іноземних членів. Цей дорадчий орган зробить нас ефективнішими в розслідуванні і притягненні до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в окупованих Криму та Донбасі.

Символічно, що роботу ради майже в повному складі ми розпочали з підписання двох нових повідомлень до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Одне із них готували прокурори "Департаменту війни" Офісу Генпрокурора, друге - Донецька та Луганська обласні прокуратури спільно з Global Rights Compliance LLP та Луганським обласним правозахисним центром "Альтернатива"", - написала Венедіктова.

Генпрокурор зазначила, що подання, створене прокурорами Офісу Генпрокурора, стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР".

Венедіктова повідомила, що ОГП звернув увагу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду на 3 резонансні інциденти:

• так званий "парад полонених" 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці;
• захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Національної гвардії України "Донбас";
• так званий "парад/марш полонених" 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

"Наших бійців привселюдно водили окупованим Донецьком під камери російських ЗМІ. Відносно них застосовувалось фізичне насильство з метою публічного покарання полонених та зображення для преси їх безпорадного стану. Військовополоненим постійно погрожували вбивством, а присутність озброєних учасників незаконних збройних формувань на "парадах" ще більше переконувало їх, що погрози реалізують", - написала вона.

Генпрокурор зазначила, що на думку прокурорів, ці факти повинні попередньо кваліфікуватися як військовий злочин згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження.

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Інше повідомлення стосується нападів на мости та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях України, які постраждали від бойових дій. Це дані щодо 43 інцидентів у період з травня 2014 по січень 2019 року.

"Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті.

У обох поданнях стверджується, що Міжнародний кримінальний суд має відповідну юрисдикцію щодо відкриття розслідування за вказаними фактами ймовірного вчинення воєнних злочинів.

Загалом до Офісу прокурора МКС вже направлено 24 інформаційні повідомлення, половину з них у 2020-2021 роках", - додала Венедіктова.

Автор: 

Гаага (315) Міжнародний кримінальний суд (328) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+7
тетя забивает информационное поле всяким фуфлом 5 летней давности, вместо того, что бы заниматься зелеными дегенератами.
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12.10.2021 11:12
+5
Карла , Украина ничего забьівать и прощать не собирается. Работаешь "адвокатом дьявола" ?
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12.10.2021 12:01
+4
Оффтоп, но важный: заседание исполкома Ровенского гор. совета: "джентльмены, как будем начинать отопительный сезон?", "вся Україна ковтає", "розповім, хто поставив в позицію мерів міст..." и т.д. и.т.д. Это только по отоплению бюджетных организаций. Счас будет веселее, будут обсуждать вопрос отопления жилых домов.
ПЫСЫ: выродки зебильные, вот это то, что реально происходит.
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12.10.2021 11:16
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тетя забивает информационное поле всяким фуфлом 5 летней давности, вместо того, что бы заниматься зелеными дегенератами.
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12.10.2021 11:12 Відповісти
Карла , Украина ничего забьівать и прощать не собирается. Работаешь "адвокатом дьявола" ?
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12.10.2021 12:01 Відповісти
карл -бот фсб бортникова
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12.10.2021 13:38 Відповісти
когда прорвало канализацию, и гамно заливает твою хрущевку, как раз время за чашкой самогона вспоминать случай, 6 летней давности, про то как протекал кран. нюхай.
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12.10.2021 16:04 Відповісти
Дамбасс - это даже не плинтус. Это дно. Раковая опухоль Украины
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12.10.2021 13:37 Відповісти
Оффтоп, но важный: заседание исполкома Ровенского гор. совета: "джентльмены, как будем начинать отопительный сезон?", "вся Україна ковтає", "розповім, хто поставив в позицію мерів міст..." и т.д. и.т.д. Это только по отоплению бюджетных организаций. Счас будет веселее, будут обсуждать вопрос отопления жилых домов.
ПЫСЫ: выродки зебильные, вот это то, что реально происходит.
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12.10.2021 11:16 Відповісти
Только что утвердили увеличение тарифа для населения на 50%. Та же картина будет и в других городах, а может и больше, поскольку как утверждалось, это средний показатель по стране. Пишите меморандумы и дальше, тупые зеленые валенки.
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12.10.2021 11:33 Відповісти
А скільки бидла даунецького збіглось дивитись на полонених.
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12.10.2021 11:30 Відповісти
Пани венедиктова, вы бы лучше занимались такими как Клочко и его ко, чем всякой херней занимаетесь.... у вас в Киеве, не говоря о всей Украине, забот должно быть полный рот, и спать некогда.. а вы все какими то фантомными стртсями страдаете, такое ощущение что создаете видимость работы, не более! Мы вам платим не за письма, а за действия.. которых общество абсолютно не видит, одни слова. которые не стоят и выеденого гроша!
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12.10.2021 11:30 Відповісти
Всего в Офис прокурора МУС уже направлено 24 информационных сообщения, половина из них в 2020-2021 годах", - добавила Венедиктова.
Ну так и пиши что повторно отправила. Или какие-то новые парады в дыре проводились?
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12.10.2021 11:42 Відповісти
В обозримом будущем, захваченные и оккупированные Московией территории украинского Донбасса превратятся в «черную дыру», где будут преобладать, нищета, выжженная земля, пешие «челноки», с российскими паспортами и тачками «Кравчучка», циркулирующими на «Большую украинскую Землю», за продуктами, расцветет бандитизм, наркотрафик, насилие и т.д.



Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.

https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон

«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».

Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE&fbclid=IwAR1ZFAZ1l8ZRkHV-gHA_5k1_T21Cc51Tkr_OTWtcTbaeic0lekufZOU-L_8 https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE

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12.10.2021 13:40 Відповісти
 
 