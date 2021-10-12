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Контррозвідка СБУ викрила "ділків", які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила

СБУ викрила і припинила злочинну діяльність групи осіб, які, діючи на території Львівської та Закарпатської областей, здійснювали незаконну торгівлю вогнепальною зброєю і особливо небезпечними хімічними речовинами. Організаторами схеми виявилися колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України та раніше судимий житель Закарпатської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході проведення слідчих дій із незаконного обігу вилучено 25 кілограмів ртуті металічної, 9-мм пістолет "Браунінг" та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру. Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одному зі зловмисників повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) КК України.

Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 01

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більше кілограма ртуті виявлено на вулиці в центрі Кривого Рогу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Заходи проводило Управління СБ України у Львівській області спільно з ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 02
Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 03
Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 04
Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 05
Контррозвідка СБУ викрила ділків, які торгували зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами: вилучено 25 кг ртуті 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) зброя (7471) ртуть (34) СБУ (12847) торгівля (1289)


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Геройское прям разоблачение. Теперь дело за малым: привлечь коломойского, зеленского и баканова за оффшорные штуки и кражу и вывод бабла. Ну и из древнего, давно забытого - слив вагнеровцев. Прикольно, фигурант одного дела будет расследовать проделки своих подельников по другому делу. Так все запутано!
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12.10.2021 11:37 Відповісти
и кому нужна ртуть, на нелегальной основе? только старателям по золоту..... и то не легальным.. у нас есть огромные прииски? (нелегальные)
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12.10.2021 11:42 Відповісти
Це ж ігнітрони. Я з таких робив самогонні апарати. Рубашка охолодження вже готова. Все інше справа техніки.
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12.10.2021 11:51 Відповісти
А ще пальники (горелки) для рідкого палива робили. Солярка затікає в рубашку, від свого полумя розігрівається і на виході майже газ, згоряння 100%, правда гуде як реактивний
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Я ще бачив (років 20 назад) як вони працювали у нас на заводі. Потім поминяли на тіристори...
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12.10.2021 20:24 Відповісти

самогонний апарат
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12.10.2021 15:38 Відповісти
 
 