Україна сьогодні виступить в Арбітражному суді Гааги у справі про захоплення РФ українських суден у Керченській протоці, - МЗС

Сьогодні о 14.00 за київським часом делегація України виступить в Арбітражному суді в Гаазі у справі проти Російської Федерації про порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів і їхніх екіпажів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Директор департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова, яка представляє Україну на слуханнях заявила: "Справа має визначальне значення для України та всієї системи міжнародного права, оскільки йдеться про порушення одного із основоположних принципів Конвенції ООН із морського права та міжнародного права в цілому - абсолютного імунітету військових кораблів".

За її словами, Україна доведе порушення РФ імунітету українських кораблів, незважаючи на російські спроби представити інцидент як "військову діяльність".

"Ми доведемо, що події в Чорному морі не були військовою діяльністю, на яку не розповсюджується Конвенція ООН з морського права. Російська сторона знала про прохід кораблів заздалегідь. Захоплення суден відбулося поза 12-мильною зоною, а українських моряків ув’язнили на дев‘ять місяців і відкрили проти них кримінальні справи. Такі дії не можуть вважатися військовою діяльністю. Це - грубе порушення норм міжнародного морського права", - підкреслила Золотарьова.

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Позов України має на меті притягнути Російську Федерацію до відповідальності за захоплення та утримання в Чорному морі в листопаді 2018 року трьох кораблів Військово-морських сил Збройних сил України та 24 членів їхніх екіпажів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року біля берегів окупованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українські військові кораблі, а також затримали 24 моряків. Військовослужбовців обвинуватили в незаконному перетині кордону Росії (покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм змогу повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

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7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 прку в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". 20 листопада вони прибули в порт Очаків.

Арбітраж в Гаазі 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії про затримання в листопаді 2018 року українських військових кораблів і моряків. Слухання стосуються попередніх заперечень, поданих російською стороною.