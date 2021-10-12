"Слуга народу" Верещук вважає, що кума Путіна Медведчука посадять до в'язниці: "Дуже важкі статті"

Народний депутат України Віктор Медведчук сяде у в'язницю через звинувачення в державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" сказала Ірина Верещук, народний депутат від фракції Слуги народу.

"Прокуратура в суді давала свої аргументи, наводила факти. Мільярд гривень застави - це безпрецедентно, але і політик такого роду теж безпрецедентний. І стаття, за якою його звинувачують - 111, держзрада і фінансування тероризму - це дуже важкі статті", - сказала вона.

Відповідаючи на питання телеведучої "чи сяде Медведчук у в'язницю" Ірина Верещук відповіла позитивно.

"Так, є високий шанс", - сказала Верещук.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру в новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.