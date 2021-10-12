"Слуга народу" Верещук вважає, що кума Путіна Медведчука посадять до в'язниці: "Дуже важкі статті"
Народний депутат України Віктор Медведчук сяде у в'язницю через звинувачення в державній зраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми на телеканалі "Україна 24" сказала Ірина Верещук, народний депутат від фракції Слуги народу.
"Прокуратура в суді давала свої аргументи, наводила факти. Мільярд гривень застави - це безпрецедентно, але і політик такого роду теж безпрецедентний. І стаття, за якою його звинувачують - 111, держзрада і фінансування тероризму - це дуже важкі статті", - сказала вона.
Відповідаючи на питання телеведучої "чи сяде Медведчук у в'язницю" Ірина Верещук відповіла позитивно.
"Так, є високий шанс", - сказала Верещук.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчук повідомили про підозру в новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.
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президент неопределенной национальности, изменивший евреям и ставший на сторону бендеровцев, убивавших евреев
"о! гарно сказав... Медведев!"
Микола Вересень
А Ермака с собой не возьмёт - он тяжёлый
Хотели бы посадить...уже бы закрыли без всяких залогов...
Давно хотів спитати, аж ось новини по медведчуку про мільярд гривень застави таки спонукають:
Його автозаправні станції глуско типу не працювали (якщо не рахувати газ, каву-хот-доги і туалет).
Тепер бачу, що ці заправки масово https://biz.nv.ua/ukr/markets/azs-glusco-zminyuyut-viviski-chastina-zapravok-pracyuye-pid-brendom-f-novini-ukrajini-50186392.html перебрендовуються під інші компанії.
Дуже відомі.
Тобто чи вони продані, чи ще що.
Пишуть, що здані в оренду. Як так?
Як таке може бути у власника під санкціями?
Я навіть нагуглив липневу новину, де Данілов (РНБО) заперечував, що ведеться перепродаж глуско і сказав, що то медіа нагнітають.
То як насправді?
Шановні, таки санкції якісь дивні. Все знову починає працювати.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/4660789320640180 Антон Сененко
пусть посадят , а потом поменяют на наших военнопленных
а то Зе с дуру весь обменный фонд ( беркут и др) отдал , а теперь хутину никто не нужен
Дебилы, бл...ть, а на доказательства посмотреть не хотите, всем зеленым кодлом, часом?
Потому что если будет суд то и показать команде Зерро будет нечего. Будут долго мусолить следствие, как в деле о "белорусском мальчике в трусиках", а на выходе будет пшик.