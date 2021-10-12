Організатори виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі мають потрапити під санкції ЄС, - Зеленський
Керівництво ЄС має посилити санкції проти Російської Федерації.
Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо від керівництва ЄС сміливості ... і надання європейської перспективи Україні. Для досягнення цього Україна співпрацюватиме з усіма партнерами...", - заявив глава держави.
"Вдячні за системну роботу щодо санкцій проти РФ. Необхідність посилення санкційного тиску назріла давно. Усі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України - на Донбасі і в Криму, мають потрапити під санкції ЄС", - зазначив президент.
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https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs