Організатори виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі мають потрапити під санкції ЄС, - Зеленський

Керівництво ЄС має посилити санкції проти Російської Федерації.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від керівництва ЄС сміливості ... і надання європейської перспективи Україні. Для досягнення цього Україна співпрацюватиме з усіма партнерами...", - заявив глава держави.

"Вдячні за системну роботу щодо санкцій проти РФ. Необхідність посилення санкційного тиску назріла давно. Усі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України - на Донбасі і в Криму, мають потрапити під санкції ЄС", - зазначив президент.

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