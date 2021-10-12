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Новини Санкції проти Росії
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Організатори виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі мають потрапити під санкції ЄС, - Зеленський

Організатори виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі мають потрапити під санкції ЄС, - Зеленський

Керівництво ЄС має посилити санкції проти Російської Федерації.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від керівництва ЄС сміливості ... і надання європейської перспективи Україні. Для досягнення цього Україна співпрацюватиме з усіма партнерами...", - заявив глава держави.

"Вдячні за системну роботу щодо санкцій проти РФ. Необхідність посилення санкційного тиску назріла давно. Усі, хто брав участь в організації та проведенні виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України - на Донбасі і в Криму, мають потрапити під санкції ЄС", - зазначив президент.

Також читайте: Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

Автор: 

вибори (6694) Держдума (734) Зеленський Володимир (23946) санкції (11870) Євросоюз (13441)


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путін чи хто?
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12.10.2021 12:25 Відповісти
без тебя решат, папуас зеленорогий.
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12.10.2021 12:26 Відповісти
Какие санкции?
Их нельзя признавать в принципе!
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12.10.2021 12:27 Відповісти
Ти сам потрапиш під санкції за опшори і вагнергейт.
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12.10.2021 12:28 Відповісти
На России ношение обуви не по сезону и дешевая китайская обувь портит дороги. Так вот что с российскими дорогами происходит!

https://youtu.be/tN4tQ_YKQUs
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12.10.2021 12:39 Відповісти
ЗеГовно бурлит
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12.10.2021 15:02 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
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12.10.2021 17:28 Відповісти
 
 