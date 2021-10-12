Угода щодо "промислового безвізу" може бути підписана на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський
Україна розраховує підписати угоду про промисловий безвіз на наступному саміті Україна-ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками саміту Україна-ЄС.
"Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Упевнений, що є рух до договору про промисловий безвіз. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо підписати договір", - зазначив глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, Україна і ЄС готові рухатися до кліматичної нейтральності.
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Anatoliy A #437998
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Анатолий К #427424
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Arkady Korshun
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