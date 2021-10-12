УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9049 відвідувачів онлайн
Новини
1 267 3

Угода щодо "промислового безвізу" може бути підписана на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський

Угода щодо

Україна розраховує підписати угоду про промисловий безвіз на наступному саміті Україна-ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Упевнений, що є рух до договору про промисловий безвіз. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо підписати договір", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, Україна і ЄС готові рухатися до кліматичної нейтральності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простір

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) промисловість (596) безвізовий режим (1337) Євросоюз (13441)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
,,,Борщ вчерашний будешь??"-,,Да"-,,Приходи завтра"
показати весь коментар
12.10.2021 12:38 Відповісти
А точніше - з наступним президентом.
показати весь коментар
12.10.2021 12:52 Відповісти
вова не все квартиры с ледей в Лондоне скупил
показати весь коментар
12.10.2021 15:01 Відповісти
 
 