Угода щодо "промислового безвізу" може бути підписана на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський

Україна розраховує підписати угоду про промисловий безвіз на наступному саміті Україна-ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Починаємо розмову про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Упевнений, що є рух до договору про промисловий безвіз. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо підписати договір", - зазначив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, Україна і ЄС готові рухатися до кліматичної нейтральності.

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