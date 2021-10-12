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Новини Опалювальний сезон
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В Івано-Франківську і двох областях надзвичайна ситуація - немає газу для лікарень і шкіл

В Івано-Франківську і двох областях надзвичайна ситуація - немає газу для лікарень і шкіл

На Закарпатті регіональна комісія ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію з поставками природного газу бюджетним установам області - у зв'язку з відмовою постачальників поставляти енергоносій за непідвищеними цінами.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ ​​та НС прийняли рішення вважати ситуацію в області в зв'язку з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, надзвичайною. Її класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на поставку палива, відмовляються це робити, адже ціна значно нижча за ринкову.

"Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону складає близько 25 млн м³. Натомість ціна та відсутність постачальника природного газу ставить під загрозу вчасність початку опалювального сезону та безперебійну роботу закладів у осінньо-зимовий період", - зазначив голова ОДА Анатолій Полосков.

Також читайте: Підвищення тарифів на газ і опалення - результат прорахунків Зе-влади, - фракція "ЄС" у Київраді

Як повідомляється, наприкінці вересня Кабмін, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом ціна газу для населення складає 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.

В Закарпатській ОДА пояснюють, що Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом "Про публічні закупівлі", - підкреслив Полосков.

В Закарпатській ОДА додали, що можливим варіантом виходу з кризової ситуації може стати введення гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021-2022 років.

В Івано-Франківську оголосили надзвичайну ситуацію з відсутністю газу для бюджетних установ.

Також читайте: Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло і гарячу воду: Кабмін, "Нафтогаз" і Асоціація міст підписали меморандум

"Щойно відбулося позачергове засідання комісії з ТЕБ та НС. Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді - відсутність поставок газу в установи! А це заклади охорони здоров'я, школи, дитсадки, соціальні установи", - зазначив івано-франківський міський голова Руслан Марцінків у фейсбуці.

За його інформацією, сьогодні в медичних установах міста температура досягає 18-19 градусів.

"Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить - за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету", - зазначив мер.

Він додав, що за новою ціною на газ опалення шкіл обійдеться місцевому бюджету понад 7 млн грн.

Зараз жителі міста в соцмережах обурюються такими діями місцевої влади та вказують на приклад Тернополя, де вже починають опалювальний сезон.

Як повідомляє Хмельницька ОДА, обласна комісія з ТЕБ та НС визнала на Хмельниччині надзвичайною ситуацією відсутність газу для бюджетних установ.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості", - зазначив голова ОДА Сергій Гамалій.

У протоколі засідання комісії йдеться, що вона визнала на регіональному рівні надзвичайною ситуацію, що склалася у зв'язку з відсутністю поставок природного газу для установ, організацій і комунальних неприбуткових підприємств на осінньо-зимовий період 2021-2022. Зазначається, що ситуація загрожує життю і здоров'ю населення області та нанесення значних матеріальних збитків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум з "Нафтогазом" не працює: школи і дитсадки купують газ по 35-45 грн/куб. м, а частині населення доведеться платити 16,5 грн/куб. м

Як зазначив голова ОДА, зараз потрібно провести переговори з компанією НАК "Нафтогаз України", щоб отримувати газ по 13,6 грн без ПДВ для бюджетних установ.

Автор: 

газ (10447) Івано-Франківськ (522) Нафтогаз (4426) опалення (915) Хмельниччина (914) вугілля (2474) Марцінків Руслан (100) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (542) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+37
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12.10.2021 12:34
+29
Можу. Коли Зеля сказав я вам ничего не должен.
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12.10.2021 12:36
+26
А ты можешь привести примеры когда она не брехала??
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12.10.2021 12:33
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Підкажу. Тільки до чого тут хаби? За кордоном теж кожна окрема школа прямо на хабі купує? Навряд чи. Тут, на Цензорі, є вчорашня новина. Там написано, що бюджетні і комунальні організації мають право проводити тендери з закупівлі газу. Приватних поставщиків там вистачає. Проводь тендер, визначай переможця, заключай з ним договір та і все. В чому проблема? Так, газ в них дорогий, Нафтогаз зі своїм дешевшим участі в тендерах не приймає. Але що поробиш? Ринок є ринок. Це не дрімучий совок з його "обязаловкою"...
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12.10.2021 13:28 Відповісти
Ага. Понятно. Значицца так, государство, в одно рыло закупает газ, промуфлонив период низких цен (они обычно в конце сезона, вот неожиданность), после этого делает морду кирпичом - я не я, хата не моя, рынок у нас и децентрализация. При этом, закупки газа для бюджета и населения монополизированы государством, но таки - "рынок", а цены оказывается устанавливают местные власти. Хмм...
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12.10.2021 13:38 Відповісти
Так вам ще з 2015 року, коли ще тільки розпочалась підготовка до впровадження цього газового ринку, недурні люди казали, що насправді ніякого газового ринку створити неможливо в принципі, це фікція і розвод, можливість тільки створити купу посередників і черговий раз подоїти лохів. Але тоді цього ніхто і чути не хотів...
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12.10.2021 13:57 Відповісти
Ринок можливий. РФ, Турція, через Польшу, з Румунії, власного видобутку ...
Порядку і законності немає.
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12.10.2021 14:05 Відповісти
Коли від кожного з тих справжніх поставщиків, що ти перечислив, буде до твого будинку окрема труба і ти сам особисто зможеш напряму вибрати між ними, в кого купувати і до якої труби тобі під"єднатись - тоді це і буде справжній ринок. А якщо весь газ йде в одну трубу через один і той же Нафтогаз, який і встановлює стартову, так би мовити, ціну на українському, припустимо, "ринку", а ти можеш вибрати тільки між перекупщиками того ж газу ( і то не фізично, а лише віртуально ) - це абсолютно ніякий не ринок, а фікція і розвод лохів.
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12.10.2021 14:24 Відповісти
Понимаешь в чём дело, когда в 19м умные люди говорили - дай квартальным хер стеклянный, они и хер разобьют, и руки порежут, над ними смеялись тоже . А теперь о рынке газа -
1 на хабах торгуют и вполне себе частники
2 задача госкомпаний, регулирование цен рыночными методами (закупка газа по мин. ценам)
3 газовый рынок запустили зебанаты. Итог немного предсказуем
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12.10.2021 14:12 Відповісти
Торгують. Відповідна ціна, напівпорожні сховища і паніка в усій Європі. Отакий "ринок"...
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12.10.2021 14:26 Відповісти
Рынок как рынок Умненькие эуропейцы продали свои ПХГ кацапам (которые их опустошили), пролоббировали потоки в надежде на бесперебойное снабжение. Но ведь они сами избавились от рынка, завязав газоснабжение почти полностью на кацапов? Не? Так это и есть, тупорылое вмешательство в рынок Меркельши и *****.
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12.10.2021 14:40 Відповісти
Зрозуміло. Але знов нагадаю, хоч вище вже я це писав: у кацапів всього 30% того ринку. Де решта учасників? Чому вони не можуть збільшити поставки і тим самим знизити ціни? Виходить, там ринок теж фіктивний, як і у нас?
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12.10.2021 14:48 Відповісти
40%. В самой германии 50%. Почти половина, и половина - это "всего"? Ну ок
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12.10.2021 14:53 Відповісти
Та хоч і 40. Але де ж решта 60?
І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує. З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція.
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12.10.2021 15:07 Відповісти
Урежте осетра. 40 - по Европе, по Германии 50. И даже 40- это очень дофига, это равносильно остановке производств.
"І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує." - таки да, только подождать немного надо, пока скважины расконсервируют, пока договора с транзитёрами перезаключат.....
" З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція." - ага, ну попробуйте в момент плавки 100 тонн чугуна в домне, потребовать 120. Типа - успехов в этом
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12.10.2021 16:28 Відповісти
Тому я і кажу: насправді ніякого "газового ринку" нема і бути не може. Це ПСЕВДОринок, фікція і підробка. А те що зараз з газом в нас, в Україні, це взагалі ні на що не схоже, тут навіть нормальних відносин нема, не те, що якогось ринку. Суцільне обдурювання і здирництво.
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12.10.2021 17:05 Відповісти
Ххосподя! Рынок обязан регулироваться! Нам никто не мешал заключить договора поставки весной! Мало того, раз частникам закрыт выход на закупку газа, обязанность государства обеспечить его закупку по минимальным ценам! Но вы, продолжаете ныть о "децентрализации" и "выбор поставщиков предоставили". Вы - упоротый?
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12.10.2021 17:16 Відповісти
Запасів газу в країні цілком достатньо, дефіциту нема. І дійсно, хто заважав місцевим поставщикам заключити договори з Нафтогазом? І вони їх заключили. Прочитай статтю хоча б. Там чітко написано: "Отмечается, что поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной". Тобто, наскільки зрозуміло, ці приватні поставщики хочуть продавати газ споживачам не за тією ціною, за якою вони його тоді закупили, а за нинішньою, яка вже в кілька разів вища, тобто здерти зі споживачів три шкури.
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12.10.2021 18:15 Відповісти
І що значить: ринок зобов"язаний регулюватись? Як? Держава повинна обмежувати ціни? Так це можливо тільки при плановій економіці. При риночних відносинах спроби втручання в нього держави приводять прямо у Венесуелу...
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12.10.2021 18:18 Відповісти
Прикинь, есть инструменты регулирования рынка, например антимонопольное законодательство, и работает в большинстве стран Но да, не в Венесуэле
И да, статью я читал. Но в отличии от вас понял прочитанное, поставщики хотят и дальше на этом рынке работать, поэтому обязаны получить оплату, гарантирующую дальнейшие закупки. Да, это экономика, бессердечная ****. Но вы можете мне продать свои доллары купленные по 8, прям сейчас заберу. Вы ведь не будете наживаться на мне? Продадите по 8?
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12.10.2021 23:02 Відповісти
Во всем мире есть рынок газа и электроэнергии, а у Украины, как всегда особый путь. Причина этого очевидна: дураки, голосующие за сказочников.
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13.10.2021 07:34 Відповісти
Среднесуточная там 6-7 градусов, это уже довольно холодно без отопления.
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12.10.2021 12:54 Відповісти
Позеленевшие - посинеют
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12.10.2021 13:10 Відповісти
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12.10.2021 13:32 Відповісти
Этого я и опасаюсь во время следующих выборов. Еще хуже, если посиневшие покраснеют и придут раскулачивать и синих, и зеленых.
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13.10.2021 07:39 Відповісти
Тут главное дороги на Ростов перекрыть успеть
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13.10.2021 08:23 Відповісти
Зробили вже всіх разом чи ще ні? А "какая разница", ржіть, навіщо вам той газ, його на хліб на намастиш. Якщо не повірили, то запитайте у Мосейсучки.
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12.10.2021 12:55 Відповісти
#півгазовогобалону.
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13.10.2021 07:40 Відповісти
Вмєстє!
Вместє!!!
Вмєстє!!!!!
Проведіть ще акцію під держдачею Нелоха с плакатами "хочь ржом".
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12.10.2021 12:56 Відповісти
Васю так налякали, що він із дому вийти боїться.
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12.10.2021 12:57 Відповісти
На Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайной ситуацию с поставками природного газа бюджетным учреждениям области - в связи с отказом поставщиков поставлять энергоноситель по неповышенным ценам. Источник:
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12.10.2021 13:00 Відповісти
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12.10.2021 13:01 Відповісти
Газ на хлеб не намажешь.
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12.10.2021 13:02 Відповісти
А чим зайнятий "найвідоміший закарпатець" Коля Котлета, та "гігант політики" Василь Вірастюк", Охороняють трибуну від Лероса в Раді?
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12.10.2021 13:07 Відповісти
Зелёный режим таки добьёт страну.
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12.10.2021 13:13 Відповісти
Зелень рассовала по карманам спижженое бабло и скинула ответственность на местные бюджеты.
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12.10.2021 13:14 Відповісти
топіть і далі за зелених дібіли.
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12.10.2021 13:16 Відповісти
Буквально позавчера писали что газа достаточно, неужели соврали)
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12.10.2021 13:29 Відповісти
Можливо достатньо, а от ціна...
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12.10.2021 15:22 Відповісти
і з ціною теж все норм, але є момент, купили по 1 грн., це для прикладу, а продати хочуть по 15 бо зараз так ніби коштує, так от щоб отаких перекосів не було, то по 15 мають продавати, коли самі куплять по 13 наприклад, от тоді і ціни так пригати не будуть.
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12.10.2021 21:38 Відповісти
Злые вы! Тут в Киеве начался самит Украина-ЕС, на котором, ну как же без него, выступает наш през. А вы его всякой ерундой отвлекаете. Какие больницы? Какие школы? О чем вы ...?
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12.10.2021 13:33 Відповісти
А куди хлопці з пацанами дівають той газ, який видобувають на Прикарпатті?
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12.10.2021 14:11 Відповісти
женуть на Европу?
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12.10.2021 14:41 Відповісти
самые несчастные. на буковеле поищите, 300 евро абонемент на неделю
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12.10.2021 15:40 Відповісти
Хай переходять на зельону енергію - ловлять на вулиці якогось зєлєбобіка і до пічки його.
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12.10.2021 16:01 Відповісти
в пічку, років 80 тому так вже робили
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12.10.2021 21:40 Відповісти
топите зеленью - так дешевле будет..
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12.10.2021 17:34 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1447936977047900165 24 мин



Alexey Kucherenko Коли в країні Закони та постанови уряду Підмінюються якимись нікчемними «меморандумами» з якихось «конгресів» А державні регулюючи органи АМК та НКРЕКП змагаються в нікчемності Тоді починаються надзвичайні ситуації
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12.10.2021 18:13 Відповісти
на бейкер стрит проблем нет,
Ледя не переживает
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12.10.2021 18:43 Відповісти
епоха ЗЕлиднів
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12.10.2021 18:43 Відповісти
Прикрути №2.
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12.10.2021 19:36 Відповісти
нет газа, зато дешево
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12.10.2021 20:01 Відповісти
Ситуация явно не здоровая. Газ добывается собственный в полном объеме, чтобы нехватки не было! https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Себестоимость собственного газа 2,5 грн за куб , а не 8-30 грн!
Кто то ворует и на стоимости и на объемах!
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12.10.2021 21:06 Відповісти
Себестоимость картошки, вообще, ноль. Из погреба прошлогоднюю достал в землю воткнул, весной опять в погреб. Пойди это расскажи тем, кто ею торгует на базаре, только осторожно, чтобы не побили.
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13.10.2021 07:45 Відповісти
Недра и все, что в них находится - достояние народа, согласно 13 ст Конституции Украины.
Народ платит налоги, на которые правительство создало гос предприятие Нафтогаз, которое опять таки за налоги закупил оборудование, нанял специалистов и производит добычу газа.
Везде платят, заметь! Так вот уже https://biz.censor.net/news/3289531 до 100$ с учетом рентабельности. Продают его нам же от 300 до 1000$!
А теперь еще умудряются заявлять, что газа не хватает
Много букв. Такому агроному, что картошку в ноль считает, столько букв не осилить. Хотя, труд в наРФии никогда не считался, поэтому она у тебя нулевая и получается.
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13.10.2021 10:25 Відповісти
Де ж ваше літо було , господарники засрані . Ну нічо , до Різдва час є п'єц вимурувати чи пічку якусь . Бо січень буде суровий .
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12.10.2021 21:20 Відповісти
Зеленський реалізував мрію кацапів - тепер українці мерзнуть без газу.
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12.10.2021 21:59 Відповісти
Похоже на российскую диверсию и саботаж!!

Где газ который добывают государственные предприятия Украины?
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12.10.2021 22:54 Відповісти
Научу строить из снега иглу. Дорого.
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13.10.2021 07:58 Відповісти
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