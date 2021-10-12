В Івано-Франківську і двох областях надзвичайна ситуація - немає газу для лікарень і шкіл
На Закарпатті регіональна комісія ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію з поставками природного газу бюджетним установам області - у зв'язку з відмовою постачальників поставляти енергоносій за непідвищеними цінами.
Про це повідомляє Закарпатська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"На Закарпатті на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення вважати ситуацію в області в зв'язку з відсутністю поставок природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років, надзвичайною. Її класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на поставку палива, відмовляються це робити, адже ціна значно нижча за ринкову.
"Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону складає близько 25 млн м³. Натомість ціна та відсутність постачальника природного газу ставить під загрозу вчасність початку опалювального сезону та безперебійну роботу закладів у осінньо-зимовий період", - зазначив голова ОДА Анатолій Полосков.
Як повідомляється, наприкінці вересня Кабмін, НАК "Нафтогаз України", Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом ціна газу для населення складає 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетних установ – 16,39 грн. за 1 м³.
В Закарпатській ОДА пояснюють, що Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом "Про публічні закупівлі", - підкреслив Полосков.
В Закарпатській ОДА додали, що можливим варіантом виходу з кризової ситуації може стати введення гарантованого постачальника природного газу за індивідуальними договорами для задоволення потреб бюджетних установ та організацій області на опалювальний період 2021-2022 років.
В Івано-Франківську оголосили надзвичайну ситуацію з відсутністю газу для бюджетних установ.
"Щойно відбулося позачергове засідання комісії з ТЕБ та НС. Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді - відсутність поставок газу в установи! А це заклади охорони здоров'я, школи, дитсадки, соціальні установи", - зазначив івано-франківський міський голова Руслан Марцінків у фейсбуці.
За його інформацією, сьогодні в медичних установах міста температура досягає 18-19 градусів.
"Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить - за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету", - зазначив мер.
Він додав, що за новою ціною на газ опалення шкіл обійдеться місцевому бюджету понад 7 млн грн.
Зараз жителі міста в соцмережах обурюються такими діями місцевої влади та вказують на приклад Тернополя, де вже починають опалювальний сезон.
Як повідомляє Хмельницька ОДА, обласна комісія з ТЕБ та НС визнала на Хмельниччині надзвичайною ситуацією відсутність газу для бюджетних установ.
"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості", - зазначив голова ОДА Сергій Гамалій.
У протоколі засідання комісії йдеться, що вона визнала на регіональному рівні надзвичайною ситуацію, що склалася у зв'язку з відсутністю поставок природного газу для установ, організацій і комунальних неприбуткових підприємств на осінньо-зимовий період 2021-2022. Зазначається, що ситуація загрожує життю і здоров'ю населення області та нанесення значних матеріальних збитків.
Як зазначив голова ОДА, зараз потрібно провести переговори з компанією НАК "Нафтогаз України", щоб отримувати газ по 13,6 грн без ПДВ для бюджетних установ.
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Порядку і законності немає.
1 на хабах торгуют и вполне себе частники
2 задача госкомпаний, регулирование цен рыночными методами (закупка газа по мин. ценам)
3 газовый рынок запустили зебанаты. Итог немного предсказуем
І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує. З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція.
"І знову ж: справжній ринок я розумію так: є кілька поставщиків товару, з яких я можу, фактично, в будь-який момент вибрати того, який мене найбільше влаштовує." - таки да, только подождать немного надо, пока скважины расконсервируют, пока договора с транзитёрами перезаключат.....
" З можливістю також в будь-який момент його змінити. Все інше, повторюю - фікція." - ага, ну попробуйте в момент плавки 100 тонн чугуна в домне, потребовать 120. Типа - успехов в этом
И да, статью я читал. Но в отличии от вас понял прочитанное, поставщики хотят и дальше на этом рынке работать, поэтому обязаны получить оплату, гарантирующую дальнейшие закупки. Да, это экономика, бессердечная ****. Но вы можете мне продать свои доллары купленные по 8, прям сейчас заберу. Вы ведь не будете наживаться на мне? Продадите по 8?
Вместє!!!
Вмєстє!!!!!
Проведіть ще акцію під держдачею Нелоха с плакатами "хочь ржом".
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1447936977047900165 24 мин
Alexey Kucherenko Коли в країні Закони та постанови уряду Підмінюються якимись нікчемними «меморандумами» з якихось «конгресів» А державні регулюючи органи АМК та НКРЕКП змагаються в нікчемності Тоді починаються надзвичайні ситуації
Ледя не переживает
Кто то ворует и на стоимости и на объемах!
Народ платит налоги, на которые правительство создало гос предприятие Нафтогаз, которое опять таки за налоги закупил оборудование, нанял специалистов и производит добычу газа.
Везде платят, заметь! Так вот уже https://biz.censor.net/news/3289531 до 100$ с учетом рентабельности. Продают его нам же от 300 до 1000$!
А теперь еще умудряются заявлять, что газа не хватает
Много букв. Такому агроному, что картошку в ноль считает, столько букв не осилить. Хотя, труд в наРФии никогда не считался, поэтому она у тебя нулевая и получается.
Где газ который добывают государственные предприятия Украины?