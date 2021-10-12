РФ - сторона конфлікту на Донбасі. Це буде зафіксовано у спільній з ЄС заяві, - Зеленський

Росія, безперечно, є стороною конфлікту на Донбасі, це буде зафіксовано у спільній з ЄС заяві.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене вчора відбулася розмова з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном. Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої країни. Єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні ситуації на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка, безперечно, є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано в спільній заяві (України і ЄС. - Ред.)", - зазначив Зеленський.

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