Штрафи за заподіяння шкоди екології можуть збільшити в 10 разів, - глава Міндовкілля Абрамовський
Кабінет Міністрів схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо сфери охорони природи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.
Міндовкілля спільно з правоохоронними органами розробили законодавчі зміни, згідно з якими планується перегляд існуючих санкцій за шкоду навколишньому середовищу відповідно до сучасних реалій:
- збільшення штрафів в 8-10 разів;
- доповнити Кодекс: статтею 561 "Знищення і пошкодження межових, інформаційних та охоронних знаків, квартальних і дільничних стовпів, протипожежних і природоохоронних аншлагів, шлагбаумів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду";
- статтею 18857 "Невиконання законних вимог і розпоряджень посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України".
"Послідовно запроваджуємо європейські підходи у сфері державного природоохоронного нагляду. Посилюючи адміністративну відповідальність, ми зможемо позбутися дисбалансу між фактичним розміром заподіяної шкоди довкіллю та сумою існуючих штрафів. Як наслідок, ефективність здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля вийде на новий рівень. Це стимулюватиме суб’єктів господарювання та громадян не порушувати законодавство, що значно зменшить такі випадки та мінімізує антропогенний і техногенний вплив на довкілля", - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Ухвалення законопроекту також:
- підвищить відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень у межах територій та об’єктів ПЗФ;
- дасть можливість працівникам служби державної охорони ПЗФ складати протоколи про адміністративні правопорушення за більшою кількістю видів порушень;
- встановлює відповідальність за невиконання приписів працівників служби державної охорони ПЗФ про усунення виявлених порушень.
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Хуже не будит
Сколько машин везут одного!!! и Зачем..??
мог бы и на велосипеде проехать
Навіть якщо викликати мєнтів, в них все-одн оне буде прибору для заміру шкідливих речовин.