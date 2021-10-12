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Штрафи за заподіяння шкоди екології можуть збільшити в 10 разів, - глава Міндовкілля Абрамовський

Штрафи за заподіяння шкоди екології можуть збільшити в 10 разів, - глава Міндовкілля Абрамовський

Кабінет Міністрів схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо сфери охорони природи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міндовкілля спільно з правоохоронними органами розробили законодавчі зміни, згідно з якими планується перегляд існуючих санкцій за шкоду навколишньому середовищу відповідно до сучасних реалій:

- збільшення штрафів в 8-10 разів;

- доповнити Кодекс: статтею 561 "Знищення і пошкодження межових, інформаційних та охоронних знаків, квартальних і дільничних стовпів, протипожежних і природоохоронних аншлагів, шлагбаумів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду";

- статтею 18857 "Невиконання законних вимог і розпоряджень посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України".

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"Послідовно запроваджуємо європейські підходи у сфері державного природоохоронного нагляду. Посилюючи адміністративну відповідальність, ми зможемо позбутися дисбалансу між фактичним розміром заподіяної шкоди довкіллю та сумою існуючих штрафів. Як наслідок, ефективність здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля вийде на новий рівень. Це стимулюватиме суб’єктів господарювання та громадян не порушувати законодавство, що значно зменшить такі випадки та мінімізує антропогенний і техногенний вплив на довкілля", - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Ухвалення законопроекту також:

  • підвищить відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень у межах територій та об’єктів ПЗФ;
  • дасть можливість працівникам служби державної охорони ПЗФ складати протоколи про адміністративні правопорушення за більшою кількістю видів порушень;
  • встановлює відповідальність за невиконання приписів працівників служби державної охорони ПЗФ про усунення виявлених порушень.

Автор: 

екологія (1354) штраф (1867) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+4
Карманы экологов уже ждут))))
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12.10.2021 12:47
+2
знову те саме...про європейські підходи зазвичай згадують коли треба щось підняти, закрутити гайки та щось з цієї серії...тобто бізнес і прості громадяни повинні виконувати будь які забаганки держави, яка прикривається черговими європейськими підходами, а от з боку держави цими підходами якось навіть і не пахне.
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12.10.2021 12:48
+2
Перевожу с зебильного на русский. Взятки вырастут в разы.
Хуже не будит
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12.10.2021 13:04
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12.10.2021 12:46 Відповісти
Карманы экологов уже ждут))))
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12.10.2021 12:47 Відповісти
можеть хоть экологам платить начнут, а не на 0,25 ставки документики нам тут приготовь и так само с охраной труда, когда требуют знать нормативную базу по ОТ и экологии за 10 000грн.
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12.10.2021 15:25 Відповісти
знову те саме...про європейські підходи зазвичай згадують коли треба щось підняти, закрутити гайки та щось з цієї серії...тобто бізнес і прості громадяни повинні виконувати будь які забаганки держави, яка прикривається черговими європейськими підходами, а от з боку держави цими підходами якось навіть і не пахне.
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12.10.2021 12:48 Відповісти
налог на выбросы должен быть на каждой банке гороха, кукурузы и фасоли
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12.10.2021 12:52 Відповісти
Мин. экологии обычная коррупционная кормуха для коррупционной власти. Вспомнить Драрты, Злочевского, Ставицкого и прочих «министров».
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12.10.2021 12:54 Відповісти
Перевожу с зебильного на русский. Взятки вырастут в разы.
Хуже не будит
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12.10.2021 13:04 Відповісти
надо оштрафовать экскорт поцЗедента
Сколько машин везут одного!!! и Зачем..??
мог бы и на велосипеде проехать
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12.10.2021 13:12 Відповісти
Уровень шума - тоже экология. Прямотоки задрали.
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12.10.2021 13:20 Відповісти
в селах восени стоїть димова завіса, селюкам до сраки ваша ікалогія)
Навіть якщо викликати мєнтів, в них все-одн оне буде прибору для заміру шкідливих речовин.
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12.10.2021 14:01 Відповісти
Таксами же эти коломойские, ахметовы, фирташи, новинские и прочая сволочь и являются ярыми загзрязнителями природы и окружающей среды!! штрафуйте их уже сегодня!! Слава богу они бабла наворовали у народа Украины прилично!! не обеднеют!!Только боюсь эти штрафы будут изымать только у бедных фурмероы и ФОПОВ, выше перечисленные ворюги откупятся!! Когдато , в начале 90-х мы это уже проходили!! Работники охраны природы за 2-3 годв сразу стали долларовыми милллионерами!!
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12.10.2021 14:08 Відповісти
У нас проблемы не с величиной штрафов, это служит только для усиления взяточничества, особенно в области экологии. У нас проблемы с исполнением законов. Законы нарушают в первую очередь власть имущие.
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12.10.2021 14:33 Відповісти
 
 