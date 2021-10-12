Штрафи за заподіяння шкоди екології можуть збільшити в 10 разів, - глава Міндовкілля Абрамовський

Кабінет Міністрів схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо сфери охорони природи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міндовкілля спільно з правоохоронними органами розробили законодавчі зміни, згідно з якими планується перегляд існуючих санкцій за шкоду навколишньому середовищу відповідно до сучасних реалій:

- збільшення штрафів в 8-10 разів;

- доповнити Кодекс: статтею 561 "Знищення і пошкодження межових, інформаційних та охоронних знаків, квартальних і дільничних стовпів, протипожежних і природоохоронних аншлагів, шлагбаумів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду";

- статтею 18857 "Невиконання законних вимог і розпоряджень посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України".

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"Послідовно запроваджуємо європейські підходи у сфері державного природоохоронного нагляду. Посилюючи адміністративну відповідальність, ми зможемо позбутися дисбалансу між фактичним розміром заподіяної шкоди довкіллю та сумою існуючих штрафів. Як наслідок, ефективність здійснення державного контролю у сфері охорони довкілля вийде на новий рівень. Це стимулюватиме суб’єктів господарювання та громадян не порушувати законодавство, що значно зменшить такі випадки та мінімізує антропогенний і техногенний вплив на довкілля", - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

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