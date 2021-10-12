Україна і ЄС подвоять зусилля для звільнення 450 полонених українців, утримуваних Росією, - Зеленський

Україна і керівництво ЄС домовилися подвоїти зусилля для звільнення полонених громадян України.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися подвоїти зусилля для звільнення українських полонених - 450 незаконно затриманих Росією громадян нашої країни", - зазначив він.

Також Зеленський заявив, що Україна почала впроваджувати стратегію деокупації і реінтеграції.

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