Україна і ЄС почнуть стратегічний діалог високого рівня з питання енергобезпеки, - Зеленський
Завершення будівництва "Північного потоку-2" ставить перед Україною нові виклики в добавок до існуючих.
Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорукою незалежності і суверенітету України є енергетична безпека. Завершення будівництва "Північного потоку-2" ставить перед Україною нові виклики в добавок до існуючих. Ми домовилися про початок стратегічного діалогу високого рівня між Україною і ЄС, необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи", - зазначив глава держави.
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+6 Чинганчгук
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+5 vadym sestritsyn
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+5 Сергей Смирнов #483706
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