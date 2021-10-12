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Новини
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Україна і ЄС почнуть стратегічний діалог високого рівня з питання енергобезпеки, - Зеленський

Україна і ЄС почнуть стратегічний діалог високого рівня з питання енергобезпеки, - Зеленський

Завершення будівництва "Північного потоку-2" ставить перед Україною нові виклики в добавок до існуючих.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорукою незалежності і суверенітету України є енергетична безпека. Завершення будівництва "Північного потоку-2" ставить перед Україною нові виклики в добавок до існуючих. Ми домовилися про початок стратегічного діалогу високого рівня між Україною і ЄС, необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи", - зазначив глава держави.

Читайте також: РФ - сторона конфлікту на Донбасі. Це буде зафіксовано у спільній з ЄС заяві, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Євросоюз (13441) Північний потік (2464)


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Топ коментарі
+6
одна болтовня
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12.10.2021 12:56
+5
Евросоюз сом в стратегической жопе! А этот стратег диалог начинает!
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12.10.2021 12:55
+5
Бла бла бла
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12.10.2021 12:55
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Евросоюз сом в стратегической жопе! А этот стратег диалог начинает!
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12.10.2021 12:55 Відповісти
Бла бла бла
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12.10.2021 12:55 Відповісти
Договорились договариваться о дальнейшем продолжении диалога о договоренностях
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12.10.2021 13:04 Відповісти
одна болтовня
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12.10.2021 12:56 Відповісти
Не правда! На РФ санкции накладывают ... ну, типа, на импорт бананов. А то, что РФ сегодняшними ценами на энергоносители перекрыла все эти санкции на 10 лет вперед ... ну то такое ...
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12.10.2021 13:29 Відповісти
Это гастроли Квартал 95...Новый сезон. апладисменты....Папе и маме Зе понравится...Какой сынуля важный!
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12.10.2021 12:57 Відповісти
комик хорошо играет комика-президента

на нашу беду
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12.10.2021 12:59 Відповісти
он уже трагик...посмотрите на его морду лица.
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12.10.2021 13:02 Відповісти
12.10 Как раз вовремя =) Газ по 2 тыс.
Шуты квартальные
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12.10.2021 12:57 Відповісти
шо написали, то губами и прогнусявил...
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12.10.2021 13:03 Відповісти
меркельша все уже сделала
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12.10.2021 13:03 Відповісти
Высокий уровень это президенты и премьеры. У нас в президентах создание чрезвычайно низкого уровня. Поэтому мы в переговорах участвовать не можем. Извинити.
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12.10.2021 13:09 Відповісти
РАБссия признала Зеленского не договороспособным,поэтому будем ждать друго президента,сказал Дима Ведмедев....,Значит будут ждать Порошенко...,или Алексея Гончаренко.... Бараны Гопные...кто бы ни был президентом Украины,вы всида будете Недоимперия Шариковых...
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12.10.2021 13:11 Відповісти
Если президентом Украины станет Алексей Гончаренко...крысы Путлерские....я вам не завидую...
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12.10.2021 13:14 Відповісти
Сказав чувак, який знищив атомну енегретику, "нафтогаз", всю українську енергетичну безпеку.

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12.10.2021 13:17 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда и будущая глава МИД Германии Анналена Бербок закроют Северный потоп Путлера навсегда...,срочно стройте Северный потоп №3...,Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрит очередное дерьмо пУТЛЕРА...ЗУБ даю...
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12.10.2021 13:25 Відповісти
Улыбайтесь Панове...
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12.10.2021 13:29 Відповісти
Отлично , в ЕС , наконец поняли , что только сохранение в работе украинской ГТС с ее подземньіми хранилищами газа на 30+млрд.кубов обеспечит єнер6обезопасность Европьі. Вместе с Украиной...
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12.10.2021 13:30 Відповісти
охметовский клован лошит лохов
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12.10.2021 15:00 Відповісти
 
 