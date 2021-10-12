Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

Керівництво Євросоюзу підтримує дії влади України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна повинна бути впевнена в нашій твердій підтримці суверенітету і територіальної цілісності. Ми повністю підтримуємо позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Що стосується "Кримської платформи" - ми направили наших співробітників на південний схід України, щоб вони самі побачили, яка допомога потрібна", - сказала вона.

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