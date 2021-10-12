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Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

Закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

Керівництво Євросоюзу підтримує дії влади України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це сьогодні за підсумками саміту Україна-ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна повинна бути впевнена в нашій твердій підтримці суверенітету і територіальної цілісності. Ми повністю підтримуємо позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту. Що стосується "Кримської платформи" - ми направили наших співробітників на південний схід України, щоб вони самі побачили, яка допомога потрібна", - сказала вона.

Також читайте: РФ - сторона конфлікту на Донбасі. Це буде зафіксовано у спільній з ЄС заяві, - Зеленський

Автор: 

Донбас (22356) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+5
Призывать оно конечно можно ,но только ни фига оно не даёт ,душить надо бензоколонку ,душить ...
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12.10.2021 13:12
+4
призываем
гиену грызть хрен
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12.10.2021 13:15
+3
евроболтуны
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12.10.2021 13:17
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Призывать оно конечно можно ,но только ни фига оно не даёт ,душить надо бензоколонку ,душить ...
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12.10.2021 13:12 Відповісти
Так ведь и душат...так придушили что из паРаши газ преть почти по 2000 евро....и скоро будет переть по северному потоку два...
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12.10.2021 13:14 Відповісти
знову ті жеж граблі...цими закликами вони не добились визнання трагедії мн17, а визнати себе стороною конфлікту і подавно
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12.10.2021 13:16 Відповісти
призываем
гиену грызть хрен
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12.10.2021 13:15 Відповісти
евроболтуны
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12.10.2021 13:17 Відповісти
Путлер хер ложил на призывы. С паРашей только санкциями возможно общаться, эти ватники не понимают нормального общения. Отключать от Свифт системы и развивать ольтернативные источники энергии... иначе кремлю так и будет шантажировать, это стиль с времен СССР и поныне.. цари иначе не умеют там править холопами.
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12.10.2021 13:20 Відповісти
альтернативні джерела сьогодні дорогі... непідьомні для населення...
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12.10.2021 13:29 Відповісти
С Кремлем начали говорить открьітьім текстом , конкретно и без политеса . Респект !
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12.10.2021 13:32 Відповісти
Закликать не голодать!
Мона закликать голодать, а самому в той же час жерти чорну ікру!
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12.10.2021 13:38 Відповісти
Наивная юнгфрау... где они таких берут?
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12.10.2021 13:47 Відповісти
Как дети! Хороводы и цветы.
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12.10.2021 14:01 Відповісти
Фуйло там щост пчихає... Закликаю фуйла здохнути!
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12.10.2021 14:06 Відповісти
"Мы поддерживаем", но оружие, боеприпасы и военные технологии продавать отказываемся. "Сами посмотрим какая помощь нужна"
С нетерпением ждем памперсы, мыло и продукты. Ведь именно это поможет нам "поддержать суверенитет и территориальную целостность"
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12.10.2021 14:10 Відповісти
Європрізивнікі...
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12.10.2021 14:14 Відповісти
А если призыв не будет услышан, то будет выражена глубокая глотк... кхм... в смысле озабоченность
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12.10.2021 14:57 Відповісти
ВРЕШТІ РЕШТ ВОНА НАЗВАЛА ВОРОГА ВОРОГОМ А НЕ "та сторона " як торочив блазень .
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12.10.2021 20:24 Відповісти
 
 