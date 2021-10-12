Прощання з відомим українським IТ-бізнесменом Олексієм Масем відбудеться 13 жовтня на Байковому кладовищі

Прощання з одним з перших українських IT-підприємців Олексієм Масем відбудеться 13 жовтня на Байковому кладовищі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його дочка Діана Мась, передає Цензор.НЕТ.

"Церемонія прощання з Олексієм буде проходити цієї середи 13 жовтня на Байковому кладовищі. Збираємося біля черепашки крематорію на 10:30.

Просимо приносити тільки живі квіти", - написала вона.

Нагадаємо, Олексій пішов з життя 6 жовтня у віці 47 років. Брат Олексія Віктор Мась зазначив, що причиною смерті стала хвороба. Деталі невідомі.



Олексій Мась

Олексій Мась був одним з піонерів і перших серійних підприємців уанету, пише MC Today. Він створив файлообмінник Infostore, поштовий сервіс Mail.ua, а також був одним з ідейних натхненників і організаторів айті-форуму iForum.

Кілька років Олексій пропрацював в "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. Його завданням був пошук стартапів для інтеграції в компанію.

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У 2019 він пішов з корпорації заради власного проєкту - "крафтових соцмереж". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника. Олексій говорив, що його проєкт має потенціал стати українським "єдинорогом" - стартапом з капіталізацією в мільярд доларів.