Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн
Єврокомісія разом з українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб забезпечити достатні поставки газу для України, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Інша тема, в якій ми підтримуємо Україну повністю, - це енергетична безпека. Я розумію стурбованість України щодо постачань газу, зважаючи на набагато менші постачання газу від "Газпрому". Це тема не лише на цю зиму, але також на наступні зими, і тому Комісія разом із українськими експертами вивчає наразі різні сценарії, щоб забезпечити достатні постачання для України", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції за результатами 23-го саміту Україна - ЄС у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона запевнила, що ЄС також тісно співпрацюватиме з Україною для того, щоб збільшити потужність газопостачання з країн-членів ЄС, що включає можливість роботи над домовленістю для реверсування потоку додаткового газопроводу зі Словаччини.
"І ми також вивчаємо разом можливості загального сховища", - зазначила фон дер Ляєн.
Президент Єврокомісії наголосила, що Україна залишається і має залишатися надійною транзитною країною.
Вона зазначила, що лідери також обговорили, як Україна може поліпшити свою енергетичну незалежність, а саме енергоефективність.
"Якщо ми будемо успішними в цьому, Україні більше не знадобиться імпортувати жодний газ. Вона буде незалежною та самостійною", - пояснила фон дер Ляєн.
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но информация закинута
- меркель своим словам не хозяйка,
- транзита не будет,
- украина становится частью энергосистемы европы /не виртуальный реверс,...
в этом ключе и переподключение линий электропередачи в европейскую энергосистему, о котором напоминали вчера
гтс,кроме того,что она перекачивает транзитный газ еще и является распределительной сетью к поставщикам.не будет транзита-меньше перекачивающих станций надо,меньше расхода газа.
а страшилки нагонять-то дело последнее.и никто кроме кацакпов с страшилках не заинтересован
еще раз,страшилки нужны только рахе,шоб держать в узде.все это от лукавого
а кацапня нам при яныке ваще насчитывала 50 млрд кубов потребности.теперь уже 30...на самом деле наверняка не больше 20 .
так шо ваш спич ниачом,собственные мысли вслух
все решаемо,труба уже имеется,а отрегулмровать-это уже работа персонала.
Расход топлива Mercedes Maybach S-class / Мерседес - от 11.9 до 16.9 л. на 100 км.
украинская гтс строилась давно,при совке,без особых наворотов.и ремонт ее обходится гораздо дешевле,чем морской тркбопровод.
и еше раз для непонятливых. нам не надо конкурировать с прёмгазом,продавая чавой газ...нам достаточно обеспечить себя газом собственной добычи.
значит все таки проще эксплуатировать старый?
вот потому в европе еще живы здания тысячелетней старины.а нарасее все панельные пятиэтажки ,насквозь прогнившие.потому что пролетарская самоуверенность "мы наш мы новый..."
поспрошай гугл,он расскажет,как греться электричеством