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Новини Газова війна
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Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

Єврокомісія разом з українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб забезпечити достатні поставки газу для України, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Інша тема, в якій ми підтримуємо Україну повністю, - це енергетична безпека. Я розумію стурбованість України щодо постачань газу, зважаючи на набагато менші постачання газу від "Газпрому". Це тема не лише на цю зиму, але також на наступні зими, і тому Комісія разом із українськими експертами вивчає наразі різні сценарії, щоб забезпечити достатні постачання для України", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції за результатами 23-го саміту Україна - ЄС у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона запевнила, що ЄС також тісно співпрацюватиме з Україною для того, щоб збільшити потужність газопостачання з країн-членів ЄС, що включає можливість роботи над домовленістю для реверсування потоку додаткового газопроводу зі Словаччини.

"І ми також вивчаємо разом можливості загального сховища", - зазначила фон дер Ляєн.

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Президент Єврокомісії наголосила, що Україна залишається і має залишатися надійною транзитною країною.

Вона зазначила, що лідери також обговорили, як Україна може поліпшити свою енергетичну незалежність, а саме енергоефективність.

"Якщо ми будемо успішними в цьому, Україні більше не знадобиться імпортувати жодний газ. Вона буде незалежною та самостійною", - пояснила фон дер Ляєн.

Автор: 

газ (10447) Газпром (3389) Єврокомісія (2164) Євросоюз (13443) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+2
У меня электроплита, всем советую.
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12.10.2021 13:26
+1
доигрались в энергетическую независимость? а меркельша села на иголку и германия рада
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12.10.2021 13:25
+1
а ты даже не догадываешься,что есть приборы электрообогрева?
поспрошай гугл,он расскажет,как греться электричеством
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12.10.2021 14:53
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доигрались в энергетическую независимость? а меркельша села на иголку и германия рада
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12.10.2021 13:25 Відповісти
так понимаем, что европа вопрос не решит этой зимой, да и последующими тоже...
но информация закинута
- меркель своим словам не хозяйка,
- транзита не будет,
- украина становится частью энергосистемы европы /не виртуальный реверс,...
в этом ключе и переподключение линий электропередачи в европейскую энергосистему, о котором напоминали вчера
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12.10.2021 13:36 Відповісти
Найкраща допомога - хоча б не звіздіть. Допомогальщики.
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12.10.2021 13:37 Відповісти
тай хто ж зрозуміє, про що допомагальщики намагались сказати
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12.10.2021 14:05 Відповісти
простыми словами "режьте свою ГТС, у нас, Германия, есть своя, вот оттуда и будете покупать, по той цене по которой мы вам позволим".... я так это рассцениваю.... пилять как настоэпенила это лицимерие ЕС ... т.е. они простроили сев потоки для того что бы думать про Украину, как же она теперь то будет! Бред больного... плевать они хотели на наши проблемы, при \том одевая маску "добродетеля" кидая всякие подачки в виде "помощи" вакцины, денежная помощь, кредиты под проценты... и всякого рода разговоры - озабоченность, обеспокоенность, возмущение и т.п.!
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12.10.2021 13:25 Відповісти
зачем резать? просто перекрыть краник на входе из россии.и перевести в реверс,сделав его основным режимом.тогда для подключения ГТС при авариях на сп-2 надо будет около 2 недель.при желании можно и больше.и пусть кацапня думает как продать европе газ,а европа-как купить.
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12.10.2021 14:52 Відповісти
оно то да, НО! Во первых жто сделать технически ооочень ссложно, и дорого! вовторых ГТС жива исключительно из за транзита, т.е. Украина потребляет в год 17 - 20 млрд кубов, а возможность перекачки 200 с лихуем! Т.е. либо цена будет для внутреннего рынка космос, либо гтс будет убыточной, и то то не приемливо! В третьих, сев потока 2 трубы,в случае даже выхода из строя двух, остается южный.. так чтоГермания и рашка обыграла красиво партию!
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12.10.2021 18:11 Відповісти
а с чего живет газовая инфраструктура в любой стране мира?
гтс,кроме того,что она перекачивает транзитный газ еще и является распределительной сетью к поставщикам.не будет транзита-меньше перекачивающих станций надо,меньше расхода газа.
а страшилки нагонять-то дело последнее.и никто кроме кацакпов с страшилках не заинтересован
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12.10.2021 18:58 Відповісти
сори конечно, но вы очень сильно заблуждаетесь! Мощьность ГТС 275 млрд куб!!! Газа Украина потребляет 20-25 млрд куб, т.е основное ее назначение не поставка газа ГРС (это меньще 10%) а именно транзит! И если газа не будет в основной трубе, то и поставщикам нечего будет подавать!!! Ну что бы вам было понятней, 100 км дороги можно проехать на запарожце, а можно на белазе, результат один и тот же, вы достигли пункта назначения, но стоимость поездки в разы выше на белазе! так понятно?В работе газотранспортной системы есть такое понятие как «расходы на приобретение газа на нормированные и производственно технологические потери/расход природного газа и собственные нужды (или сокращенно ПТП)». И эти расходы-затраты составляют значительную долю тарифа на распределение (доставку) газа - от 33% до 50%. Вы поймите, что задача которая ставилась при постройке ГТС это отнють не газификация страны (это попутно), основная ее цель, конструкция , система это экспорт!!!!! И то что вы пишите, переделать, это из области фантастики с нашим бюджетом!!! Я думаю вы не будете спорить с экономистами Украины , которые озвучивают цифру в 60 млрд порог рентабельности!Ведь не секрет, что ее уровень рентабельности долго рассчитывался как прокачка https://cfts.org.ua/news/40871 60 миллиардов кубов в год , если ниже - «она может стать просто убыточной» а для ее модернизации!! просто модернизации нужно 6 млрд долларов! Кто это будет джелать? лумаете европа? Не думаю!
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12.10.2021 19:22 Відповісти
и что?если не будет транзита-значит не будет и подачи газа за пределы Украины,значит продать газ собственной добычи по уене расейского с неучтенной прибылью не получится.так как добыча своего газа на порядок дешевле кацапского,значит эти 33-50% не так уж сильно ударят по карману.и боюсь даже,что дешевле будет,чем сейчас.
еще раз,страшилки нужны только рахе,шоб держать в узде.все это от лукавого
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12.10.2021 19:47 Відповісти
сори но вы реально далеки от экономики!!!! что бы труба давала доход через нее нужно прокачивать минимум 60 млрд газа, это ее непосредственное, проектное назначение! Украина добывает 15-20 максимум!!! Как еще объяснить не знаю!!! пример с запарожцем и белазом думаю самый оптимальный варинт для вас, если вы элементарных вещей не понимаете, не верите мне, послушайте экономистов, экспертов Украины. нафтогаза!!!!! Мы не сможем ее наполнить на рентабельный объем! и если бы в Украине было бы газа больше чем в той же россии и норвегии (кстати тоже запасы истощены на сегодня)или он был дешевле в добыче (в чем так же вы ошибаетесь) то никто бы не строил два северных потока, и не работал на проектом третьего сев потока! Вы просто цифры сложите и надеюсь у вас все сойдется! Но ваш варинт реверса абсурден, как в экономическом плане, так и в финансовом, так и в технологическом! и конкурировать на рынке газа - это примерно как конкурировать на рынке нефти для Украины! вы соизмеряете добычу, объемы?
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12.10.2021 20:38 Відповісти
и что вы кстати собрались продавать? какие излишки? Украина добывает 15-20, а потребляет почти 30 млрд куб! Что вы собрались продавать? или продать в ЕС а сами как выйдет?
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12.10.2021 20:40 Відповісти
я разве о продаже?я наоборот,о том,что ее не будет.а значит свой газ пойдет по назначению,на нужды Украины.
а кацапня нам при яныке ваще насчитывала 50 млрд кубов потребности.теперь уже 30...на самом деле наверняка не больше 20 .
так шо ваш спич ниачом,собственные мысли вслух
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12.10.2021 20:51 Відповісти
откуройте карпту гтс, изучите, и поймите, если в основной транзитной трубе не будет газа, а мы с такой добычей не сможем ее наполнить и дерпжать под постоянным давлением, то и свойц газ мы не сможем транспортировать! блимн вы элементарных вещей не понимкаете! пипец, как можно быть на столько..................................
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12.10.2021 21:00 Відповісти
если гнать гнать по старому,с востока на запад...а можно гнать с запада на восток,имея демпфер в виде пхг.
все решаемо,труба уже имеется,а отрегулмровать-это уже работа персонала.
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12.10.2021 21:05 Відповісти
поймите, мы просто с нашими объема не сможем ее содержать! это как вам сейчас дай майбах на работу ездить, сможете содержать?
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12.10.2021 21:03 Відповісти
майбах дорого обходится не по расходу топлива,а по наворотам .а расход топлива меньше ,чем у совковой волги.вы просто не в теме.
Расход топлива Mercedes Maybach S-class / Мерседес - от 11.9 до 16.9 л. на 100 км.
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12.10.2021 21:09 Відповісти
понятно, все с вами понятно, авто вы никогад не имели! Содержать авто - это не только топливо!!! и да вы собрались делать конкуренцию российскому газу, вообще рассмешили, добыча в рф газа 650 млдркубов в год, добыча в украине 17 ))))))))))))))))))))) вы укатали меня этим - конкурировать, и дешевый газ Украины!)) думаю не о чем свами говорить, если у вас содержать авто - это топливо, и конкурировать в РФ по цене газа, это шедеврально конечно 17 и 700 млрд кубов...............................мдяяяяя.... важкий випадок........... вы не родственник Шмыгаля?
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12.10.2021 21:16 Відповісти
ну вот...сам признал,шо стоимость эксплуатации (содержание) определяется наворотами.ак причитал о большом расходе газа на прокачку через трубу.
украинская гтс строилась давно,при совке,без особых наворотов.и ремонт ее обходится гораздо дешевле,чем морской тркбопровод.
и еше раз для непонятливых. нам не надо конкурировать с прёмгазом,продавая чавой газ...нам достаточно обеспечить себя газом собственной добычи.
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12.10.2021 21:29 Відповісти
ладно.. время рассудит нас.. вы все же изучите туму... и наворотами стоимость на содержания авто абсолютно не влияет! просто майбох кущает минимум 100 бензин , стоимость запчастей, стоимость обслуживыания на сто! к примеру поменять двигатель на таврии обойдется в 3 т.грн а на порше в 4 т.уе!!! и там и там двтгатель!
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12.10.2021 21:38 Відповісти
стоимость запчастей к украинской гтс на порядок ниже ,чем стоимость запчастей к подводному трубопроводу.к тому же сам процесс замены в разы дороже стоимости запчастей
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12.10.2021 21:42 Відповісти
стоимость сев потока 9,5 млрд, а для модернизации (заметьте не новго) нужно 6 млрд.. как говорил мой знакомый, проще и дешевле построить новый дом, чем лепить его из старого сарая! и да вот вам и время рассудило!https://censor.net/ru/news/3293629/ssha_rabotayut_so_stranami_vostochnoyi_evropy_chtoby_oni_obespechili_gazom_ukrainu_v_sluchae_prekrascheniya
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12.10.2021 21:45 Відповісти
"Мы работаем над тем, чтобы Украина продолжала быть транзитной страной при поставках российского газа в Европу. Но еще один момент - нужно обеспечить, чтобы в случае, если с транзитом что-то произойдет, Украина имела возможность получать газ из Европы", - сказал он. Источник:
значит все таки проще эксплуатировать старый?
вот потому в европе еще живы здания тысячелетней старины.а нарасее все панельные пятиэтажки ,насквозь прогнившие.потому что пролетарская самоуверенность "мы наш мы новый..."
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12.10.2021 22:00 Відповісти
У меня электроплита, всем советую.
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12.10.2021 13:26 Відповісти
если в женю замерзнешь, на плиту сядешь?
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12.10.2021 13:46 Відповісти
а ты даже не догадываешься,что есть приборы электрообогрева?
поспрошай гугл,он расскажет,как греться электричеством
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12.10.2021 14:53 Відповісти
поспрошай гугл, что у нас с электрикой, 17 атомных блоков стоят, нет питания, хотят покупать электрику у ес, ну и цена соответственно
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12.10.2021 15:30 Відповісти
нормально у нас с электрикой.дело не в топливе,а в зеленой плесени
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12.10.2021 18:59 Відповісти
отже, не дає газу той супостат
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12.10.2021 14:07 Відповісти
"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", - указала фон дер Ляйен. Вот здесь и есть вся заинтересованность ЕС. Все остальное - вода.
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12.10.2021 14:13 Відповісти
 
 