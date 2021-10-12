Єврокомісія вивчає різні сценарії забезпечення поставок газу для України: це тема не тільки на цю зиму, а й на наступні, - фон дер Ляєн

Єврокомісія разом з українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб забезпечити достатні поставки газу для України, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Інша тема, в якій ми підтримуємо Україну повністю, - це енергетична безпека. Я розумію стурбованість України щодо постачань газу, зважаючи на набагато менші постачання газу від "Газпрому". Це тема не лише на цю зиму, але також на наступні зими, і тому Комісія разом із українськими експертами вивчає наразі різні сценарії, щоб забезпечити достатні постачання для України", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції за результатами 23-го саміту Україна - ЄС у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона запевнила, що ЄС також тісно співпрацюватиме з Україною для того, щоб збільшити потужність газопостачання з країн-членів ЄС, що включає можливість роботи над домовленістю для реверсування потоку додаткового газопроводу зі Словаччини.

"І ми також вивчаємо разом можливості загального сховища", - зазначила фон дер Ляєн.

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Президент Єврокомісії наголосила, що Україна залишається і має залишатися надійною транзитною країною.

Вона зазначила, що лідери також обговорили, як Україна може поліпшити свою енергетичну незалежність, а саме енергоефективність.

"Якщо ми будемо успішними в цьому, Україні більше не знадобиться імпортувати жодний газ. Вона буде незалежною та самостійною", - пояснила фон дер Ляєн.