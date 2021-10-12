УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4414 відвідувачів онлайн
Новини
1 286 6

У Раді планують створити ТСК для розслідування спроб фальсифікації під час голосування за закон про олігархів

У Раді планують створити ТСК для розслідування спроб фальсифікації під час голосування за закон про олігархів

Народний депутат Валентин Наливайченко повідомив про плани створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації проголосованого в сесійній залі законопроєкту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Facebook.

"Учора колеги-народні депутати повідомили про спроби нахабно сфальсифікувати у комітеті проголосований Верховною Радою текст закону про олігархів. Тобто - подати на підпис інший проєкт закону, ніж був проголосований в залі парламенту. З колегами-депутатами будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування спроб фальсифікації тексту законопроєкту", - повідомив нардеп.

Ексголова СБУ повідомив, що в комітеті намагаються викреслити з тексту закону згадки про Національне агентство з запобігання корупції і Антимонопольний комітет як органи, які уповноважені вести реєстри олігархів. І залишити в тексті лише РНБО, як того вимагає Офіс Президента.

"У такий незаконний спосіб нинішня влада хоче вийти з правової колізії, яка виникла під час їхнього ж голосування. Це кримінальний злочин! Ніхто не має права заднім числом змінювати те, за що вже проголосовано в парламенті. Однозначно - фальсифікація тексту законопроєкту підриває основи парламентаризму. Закликаю колег в комітеті з нацбезпеки зупинитися і не йти на відверте і грубе порушення закону", - додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроєкт був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.
Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

Опозиційні фракції звернулися в правоохоронні органи з вимогою притягнути керівництво профільного комітету і головуючого на засіданні Руслана Стефанчука до кримінальної відповідальності.

Автор: 

ТСК (373) Наливайченко Валентин (100) Закон про олігархів (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я уже даже знаю ответ

показати весь коментар
12.10.2021 13:22 Відповісти
Ще не впіймали, а вже скубуть!
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
Все чудесатее и чудесатее! (с)
Скоро мы увидим голосование с пистодетом у виска. Объявления в газете "Проголосую в ВР в ваших интересах" и еще много тупо-бандитских примочек.
Эй! Кто-нибудь вменяемый в этой ипаной в пасть власти! *****, АСТАНАВИТЕСЬ!!! Вам же отвечать за все это говнище! Вам же нары шлифовать, идиоты!
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
Вагнергейт уже расследовали, так же будет и там.
показати весь коментар
12.10.2021 13:30 Відповісти
херней занимаются для плебса - какие решения если у зеленых большинство? не одно решение не примут - это реалии
показати весь коментар
12.10.2021 13:30 Відповісти
Какой закон? Уже давно все по понятиям,
показати весь коментар
12.10.2021 13:53 Відповісти
 
 