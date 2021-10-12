УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4414 відвідувачів онлайн
Новини
12 169 70

Данилюк про другий президентський термін Зеленського: "Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами і грати президента"

Данилюк про другий президентський термін Зеленського:

Президент Зеленський намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів і політичних ігор з перенесенням виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Зеленський підбирає способи пояснити суспільству, чому йому треба на другий термін.На вигляд це дуже незграбно. Мовляв, і родина проти, і друзі.., але а "якщо не встигну виконати всі передвиборчі обіцянки"? Якщо вже говорити про обіцянки, одною з головних було саме не йти на другий термін. Люди не люблять, коли політики чіпляються за владу, зокрема тому і готові були підтримати молодого хлопця не з влади, а з народу. Такого, як самі вони, який не піде протореним шляхом попердників", - підкреслив він.

Також читайте: Ідеологом "деолігархізації" став олігарх Коломойський, - ексглава РНБО

За словами Данилюка, Зеленський так само намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів та політичних ігор із перенесенням виборів.

"У цьому контексті й намагання переграти виборчий процес так, щоб парламентські відбулися після президентських, це зокрема, пояснює і спроби отримати для цього контроль над Конституційним Судом. Але головне – це те, що президент пояснює відмову від однієї передвиборчої обіцянки, маніпулятивно посилаючись на необхідність виконання інших – мовляв, піду на другий термін, коли не виконав усі свої обіцянки за перший", - пояснив екссекретар РНБО.

"По-перше, не виконав обіцянки – отже, вже їх порушив. Маючи необмежену владу (на яку навіть не сподівався під час президентської кампанії), не зміг реалізувати обіцяних реформ. По-друге, обіцяв не хапатися за владу та не йти на другий термін – і знову намагається порушити", - додав Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк відповів Арахамії на слова про "корупцію в ДНК українців": "Брехня та ідіотизм. Риба завжди гниє з голови"

Екссекретар РНБО заявив, що зняття депутатської недоторканності розцінюється Зеленським як "зроблено", на справді ж – ні: " Бо санкцію парламенту замінили на санкцію Генерального прокурора – а вона з усіма "в долі", – і як не було відповідальності, так і не буде. Все залежить від волі президента: скаже Генеральному – буде знята недоторканість, ні – то ні. Це про залежність від президента, а не про недоторканість"

Серед іншого Данилюк назвав провалений запуск БЕБ, відмову від "кумівства", посадку корупціонерів, мир на Донбасі, а також відмову від офшорів.

"Якщо так виконувати обіцянки, то краще не треба – потім все доведеться переробляти. Тому тут не про реформи. Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами, розповідати казки про реформи і грати президента – я отримую від цього задоволення як актор", - підсумував екссекретар РНБО.

Також читайте: Зустріч Зеленського з Путіним може бути вигідна тільки для здачі національних інтересів, - Данилюк

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Данилюк Олександр (911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
А какой у него выбор. Либо второй президентский, либо первый тюремный.
показати весь коментар
12.10.2021 13:28
+26
показати весь коментар
12.10.2021 13:25
+21
у ЗЕленского без вариантов -
или президент,
или тюрма

ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
показати весь коментар
12.10.2021 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Данилюк абиженка что кресло не дали
показати весь коментар
12.10.2021 13:24 Відповісти
а у него все обиженки по ходу - остался один баканов - хотя для вас это не так - кормчий ведь зеленый))
показати весь коментар
12.10.2021 13:27 Відповісти
восемь негритят пошли купаться с ЗЕлей....

продолжение вы знаете сами
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
- Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это - семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса. Человек, лишенный матраца, - жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним - они не любят идеалистов.(с)
показати весь коментар
12.10.2021 13:30 Відповісти
Данилюк че корытце забрали и зюхрюкал так жалостьно. Пушок пшол вон.
показати весь коментар
12.10.2021 13:32 Відповісти
А по делу?Какие предвыборные обещания выполнены?Может вы пойдете уже вон,зелебобы?
показати весь коментар
12.10.2021 14:22 Відповісти
Тва ні просто навіть Данилюк зрозумів - що зеленський імбецил, як і всі поголівно хто за нього голосував.
показати весь коментар
12.10.2021 14:55 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2021 13:25 Відповісти
Тюрма , Мотузка, Розстріл Нецікаво! Звернемся до "креативності" - кілок! В теорії я все знаю Надивився по життю крові та "іншого" - тому не боюсь Олію принесу з собою (кілок змазать)
показати весь коментар
12.10.2021 14:03 Відповісти
Олії не варто, дорого коштує. Візьміть скипідар з вазеліном.
показати весь коментар
12.10.2021 14:45 Відповісти
Скипідар - натуральна речовина що добувається з соснової живиці Зараз в Україні сосну не підсочують і живицю не добувають - по лісі валяються одні іржаві "лійки" для "підсочки" Так що ******** - проблема
показати весь коментар
12.10.2021 16:22 Відповісти
Если не смогу закончить войну, уйду в отставку, - Зеленский



10:40, 12 Октября 2020
показати весь коментар
12.10.2021 13:25 Відповісти
надо настаивать
показати весь коментар
12.10.2021 13:26 Відповісти
Чтобы уходил в оставку ?
показати весь коментар
12.10.2021 13:32 Відповісти
так
показати весь коментар
12.10.2021 13:37 Відповісти
зеленський галімий клоун він не приймає рішення, йому господар(і то через ще одну піда.російсько жидівську голову) скаже йти на другий срок то піде, скаже сосать - відсосе! Що тут не зрозуміло!
показати весь коментар
12.10.2021 13:26 Відповісти




Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka

·https://mobile.twitter.com/Njyuschka/status/1447812725795659784 3 ч



Двірники у дворі викопують покришки.
В дитячому садочку вже викопали.
Мій дворовий двірник (щира зєлєбоба) командує всією компанією. Кричить комусь у слухавку, що після нашого двору ідуть у інші.
У дворах не має залишитися жодної покришки.

показати весь коментар
12.10.2021 13:26 Відповісти
Какой на#уй другой срок, на основе чего?, на основе его безудержного п#здежа...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показати весь коментар
12.10.2021 13:27 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2021 14:05 Відповісти
А какой у него выбор. Либо второй президентский, либо первый тюремный.
показати весь коментар
12.10.2021 13:28 Відповісти
по сути да, ему только по дороге автократии идти дальше... ну или сесть лет на 15 и искупить
показати весь коментар
12.10.2021 13:48 Відповісти
вирно миркуеш
показати весь коментар
12.10.2021 13:50 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2021 13:59 Відповісти
у ЗЕленского без вариантов -
или президент,
или тюрма

ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
показати весь коментар
12.10.2021 13:28 Відповісти
я бы не надеялся на друга Си)
показати весь коментар
12.10.2021 13:49 Відповісти
Бігти Зе є куди - це Оман !

Там його бабло
показати весь коментар
12.10.2021 14:17 Відповісти
Конечно пойдет на второй срок и опять станет Президентом. В Украине начали происходить положительные изменения. Молодец!
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
круто ты троллишь хозяина.....
показати весь коментар
12.10.2021 13:30 Відповісти
ні, не тролить. Це просто реінкарнація Ваньки в образі чистопородного зебіла. Доказ: придивися, кому за що він лайкає. Троль зебілів за таке би не лайкав.
показати весь коментар
12.10.2021 13:35 Відповісти
ты хоть скажи где тебя найти,когда зекрысу порешат -самоубьешься же,а мы тебя в психушку сдадим от греха подальше...
показати весь коментар
12.10.2021 13:32 Відповісти
А гражданам Украины это надо? Ему уже пора нах с поля. офшорное гундосое карликовое.
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
Напомню, что этот деятель сильно поспособствовал первому сроку Зе. И очень сильно много последнее время говорит. А раньше молчал.
показати весь коментар
12.10.2021 13:29 Відповісти
Видать на метадон зарабатывает.
показати весь коментар
12.10.2021 14:26 Відповісти
Судя по ранним заслугам, Данилюк и есть тем олухом
показати весь коментар
12.10.2021 13:32 Відповісти
а в тебе "ранні" хіба не такі?
показати весь коментар
12.10.2021 13:36 Відповісти
Ми з тобою знайомі, що ти коментуєш мої заслуги? Чи ти думаєш, що я зелених жаб до влади привів?
показати весь коментар
12.10.2021 16:54 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2021 13:35 Відповісти
как бы теперь и данилюк не подсел на метадон
показати весь коментар
12.10.2021 13:42 Відповісти
Нравится постить сопли и слюни оторванных от кормушки

показати весь коментар
12.10.2021 13:43 Відповісти
Зенелох ничего не решает, не принимает решения, за него беня всё решает, вот беня его на второй срок и отправит ибо не все деньги ещё выдоил из Украины
показати весь коментар
12.10.2021 13:43 Відповісти
Хочется.. не хочется... Дело десятое. Он просто теперь не понимает , а как ему жить после ухода.. куда деваться.. Возврата к старой жизни то уже нет. Мосты сожжены. Ну разве что Хайфа или Майями... Поэтому страх перед будущим толкает оттянуть это время как можно дальше.. ну еще на срок и т.д. ( как говорится легче было стать президентом чем выйти из этой истории) Плюс к этому его окружение " партийная тусовка", " соратники" понимают что они мыльный пузырь и стоит Зеле уйти, они вынуждены будут идти кто куда в обычную жизнь. Поэтому и они будут его запугивать уходом ( дополнительно) и толкать его на второй срок.. Ну как минимум еще 4 года поиметь жизни небожителей.. а там уж дальше как карта ляжет, авось нахапанного хватит на оставшуюся жизнь. Так что тут страхи Зели и желания его окружения сходятся на 100%. Вот и вся история. Но я думаю что те кто за него голосовали на прежних выборах не должны забывать его клятв что он идет на ОДИН срок, отговорки, типа я еще не закончил, не катят. Есть такие вещи что на их выполнения и жизни не хватит.
показати весь коментар
12.10.2021 13:49 Відповісти
"Зеленский подбирает способы объяснить обществу, почему ему надо на второй срок. С виду это очень неуклюже. Мол, и семья против, и друзья..."
Я вот в сентябре ДОМА был и спросил родительского кота- а стОит ли мне на второй срок Контракт. Кот на меня посмотрел как на зебила и даже ничего не ответил.
показати весь коментар
12.10.2021 13:50 Відповісти
Всё в точку...Олухи бояться признаться таковыми , поэтому и пускают слюни на Данилюка...
показати весь коментар
12.10.2021 13:50 Відповісти
Уволят, заскриньте
показати весь коментар
12.10.2021 13:53 Відповісти
))) Откуда увлят?
показати весь коментар
12.10.2021 14:51 Відповісти
Честно говоря, не совсем понял к чему этот пост Данилюка?
Если он пытается сделать аналитику действий Зеленского, то эта попытка жалкая, т.к. зашкваров у Зе столько, что вот это "Хочешь остаться у власти, так и скажи ..." - просто детские шалости.
Я думаю, что у власти хочет остаться не столько Зеленский, сколько Игорь Валерьевич и Ермак.
показати весь коментар
12.10.2021 13:53 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/806790-vypovnyvsya-rik-obitsyantsi-zelenskogo-pity-z-posady-prezydenta-yakshho-ne-prypynytsya-vijna-na Виповнився рік обіцянці Зеленського піти з посади Президента, якщо не припиниться війна на Донбасі

показати весь коментар
12.10.2021 13:54 Відповісти
соплю не выберут на второй срок, Украина не даст
показати весь коментар
12.10.2021 13:58 Відповісти
довыборы в Раду по Иванофранковску имени Васи Гантели показали, что не так и важно кого там выберут украинцы. Главное как Вовины тимуровцы считать будут эти голоса)
показати весь коментар
12.10.2021 14:00 Відповісти
а шо, нету методов против кости сопрыкина?
показати весь коментар
12.10.2021 14:23 Відповісти
так у кости везде свои и все схвачено, какие приемы против лома?
показати весь коментар
12.10.2021 14:40 Відповісти
нехер было обрезанного выбирать на всю Украину
Харьков уже третий десяток лет никак не отмоется
показати весь коментар
12.10.2021 14:44 Відповісти
тоже так говорю многим. И толку? стоят лыпают глазюками и типа "Веталь, та задрал ты уже с этим Зелей. Кто ж знал?" ну или вообще бронированное "Зато дороги делает"
показати весь коментар
12.10.2021 14:48 Відповісти
Есть еще вариант - "та припорошенко было бы тожесамое"
показати весь коментар
12.10.2021 14:56 Відповісти
это вообще отбитые, слава богу в моем окружении совсем мало таких...они не способны даже сравнить свои 200грн в АТБ 3 года назад и щас... те хоть 2+2 плюсовать могут и давно доперли что пакетик 750грам сахара за 26грн "это жужу не спроста"
показати весь коментар
12.10.2021 15:20 Відповісти
в моем детстве горобців називали жидами
тоді я ще не розумів чому
показати весь коментар
12.10.2021 14:58 Відповісти
В 2019 г прошли последние в Украине выборы.
показати весь коментар
12.10.2021 17:26 Відповісти
в плюс Данылюку можно разве добавить то что он первым из зеленой камарильи просек чем пахнет эта "история успеха" и тихонько свалил в самом начале...
но я бы не топил бы за него с Рябошапкой... ребята мутят свой бизнес проект, Климкина в компанию взяли третьим...
показати весь коментар
12.10.2021 13:59 Відповісти
Тупой и хитрый мальчик этот зЕлох, блин удивляюсь такой маленький а насрал за 2 с лишним года, больше табуна слонов! зЕлох 2 срок будешь проводить на нарах, кроме предательства (план *********), (вагнеровцев), уже и убийство! От деревянной табуретки больше пользы чем козЕла (коломокша-зЕлох)! Выполняй своё обещание: "Если нарушу закон, то подаю в отставку!", немедленно! Вижу решил как ***** или таракан - вечно беспредельничать...
показати весь коментар
12.10.2021 14:06 Відповісти
Данилюк-ты сейчас никто и звать тебя никак Научи лучше жену щи варить -Клоун-неудачник Иди лучше в партию ЕСсесс
показати весь коментар
12.10.2021 14:19 Відповісти
Питання не тільки в зеБені, питання в Бені, якому особливо немає куди тікати. У кукловода Бені є два варіанти -- другий термін зеБені або інший клоун.
Звісно зеБеня демонструватиме Бені, що йому немає альтернативи по-перше тому, що теж світить термін, по-друге тому що "царювати" сподобалось.
показати весь коментар
12.10.2021 15:05 Відповісти
а беня українець? його можна послать?
показати весь коментар
12.10.2021 15:22 Відповісти
Беня -- громадянин світу

А якщо серйозно, в нього, як писали, є декілька паспортів різних держав.
показати весь коментар
12.10.2021 18:00 Відповісти
У парашенки новая шавка появилась...
показати весь коментар
12.10.2021 15:54 Відповісти
Навіть дурні та пацюки повтікали, зосталися в зешмарклі тільки зелені проплачені боти та кацапські тролі , бо і ти та другі бояться Пороха як чорт ладана.
показати весь коментар
12.10.2021 16:31 Відповісти
Лилочка, шла бы ты побираться к кому нибудь другому, я тебе больше не подаю!
показати весь коментар
12.10.2021 16:38 Відповісти
Ну оно так и есть 😁😁😁
показати весь коментар
12.10.2021 16:41 Відповісти
данилюк сильно обидывся.
показати весь коментар
12.10.2021 18:15 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2021 23:03 Відповісти
 
 