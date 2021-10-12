Данилюк про другий президентський термін Зеленського: "Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами і грати президента"

Президент Зеленський намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів і політичних ігор з перенесенням виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Зеленський підбирає способи пояснити суспільству, чому йому треба на другий термін.На вигляд це дуже незграбно. Мовляв, і родина проти, і друзі.., але а "якщо не встигну виконати всі передвиборчі обіцянки"? Якщо вже говорити про обіцянки, одною з головних було саме не йти на другий термін. Люди не люблять, коли політики чіпляються за владу, зокрема тому і готові були підтримати молодого хлопця не з влади, а з народу. Такого, як самі вони, який не піде протореним шляхом попердників", - підкреслив він.

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За словами Данилюка, Зеленський так само намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів та політичних ігор із перенесенням виборів.

"У цьому контексті й намагання переграти виборчий процес так, щоб парламентські відбулися після президентських, це зокрема, пояснює і спроби отримати для цього контроль над Конституційним Судом. Але головне – це те, що президент пояснює відмову від однієї передвиборчої обіцянки, маніпулятивно посилаючись на необхідність виконання інших – мовляв, піду на другий термін, коли не виконав усі свої обіцянки за перший", - пояснив екссекретар РНБО.

"По-перше, не виконав обіцянки – отже, вже їх порушив. Маючи необмежену владу (на яку навіть не сподівався під час президентської кампанії), не зміг реалізувати обіцяних реформ. По-друге, обіцяв не хапатися за владу та не йти на другий термін – і знову намагається порушити", - додав Данилюк.

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Екссекретар РНБО заявив, що зняття депутатської недоторканності розцінюється Зеленським як "зроблено", на справді ж – ні: " Бо санкцію парламенту замінили на санкцію Генерального прокурора – а вона з усіма "в долі", – і як не було відповідальності, так і не буде. Все залежить від волі президента: скаже Генеральному – буде знята недоторканість, ні – то ні. Це про залежність від президента, а не про недоторканість"

Серед іншого Данилюк назвав провалений запуск БЕБ, відмову від "кумівства", посадку корупціонерів, мир на Донбасі, а також відмову від офшорів.

"Якщо так виконувати обіцянки, то краще не треба – потім все доведеться переробляти. Тому тут не про реформи. Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами, розповідати казки про реформи і грати президента – я отримую від цього задоволення як актор", - підсумував екссекретар РНБО.

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