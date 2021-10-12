Данилюк про другий президентський термін Зеленського: "Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами і грати президента"
Президент Зеленський намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів і політичних ігор з перенесенням виборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив екссекретар РНБО Олександр Данилюк.
"Зеленський підбирає способи пояснити суспільству, чому йому треба на другий термін.На вигляд це дуже незграбно. Мовляв, і родина проти, і друзі.., але а "якщо не встигну виконати всі передвиборчі обіцянки"? Якщо вже говорити про обіцянки, одною з головних було саме не йти на другий термін. Люди не люблять, коли політики чіпляються за владу, зокрема тому і готові були підтримати молодого хлопця не з влади, а з народу. Такого, як самі вони, який не піде протореним шляхом попердників", - підкреслив він.
За словами Данилюка, Зеленський так само намагається утриматися біля керма шляхом концентрації влади, утисків конкурентів та політичних ігор із перенесенням виборів.
"У цьому контексті й намагання переграти виборчий процес так, щоб парламентські відбулися після президентських, це зокрема, пояснює і спроби отримати для цього контроль над Конституційним Судом. Але головне – це те, що президент пояснює відмову від однієї передвиборчої обіцянки, маніпулятивно посилаючись на необхідність виконання інших – мовляв, піду на другий термін, коли не виконав усі свої обіцянки за перший", - пояснив екссекретар РНБО.
"По-перше, не виконав обіцянки – отже, вже їх порушив. Маючи необмежену владу (на яку навіть не сподівався під час президентської кампанії), не зміг реалізувати обіцяних реформ. По-друге, обіцяв не хапатися за владу та не йти на другий термін – і знову намагається порушити", - додав Данилюк.
Екссекретар РНБО заявив, що зняття депутатської недоторканності розцінюється Зеленським як "зроблено", на справді ж – ні: " Бо санкцію парламенту замінили на санкцію Генерального прокурора – а вона з усіма "в долі", – і як не було відповідальності, так і не буде. Все залежить від волі президента: скаже Генеральному – буде знята недоторканість, ні – то ні. Це про залежність від президента, а не про недоторканість"
Серед іншого Данилюк назвав провалений запуск БЕБ, відмову від "кумівства", посадку корупціонерів, мир на Донбасі, а також відмову від офшорів.
"Якщо так виконувати обіцянки, то краще не треба – потім все доведеться переробляти. Тому тут не про реформи. Хочеш залишитися при владі, так і скажи: мені подобається командувати олухами, розповідати казки про реформи і грати президента – я отримую від цього задоволення як актор", - підсумував екссекретар РНБО.
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10:40, 12 Октября 2020
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka
·https://mobile.twitter.com/Njyuschka/status/1447812725795659784 3 ч
Двірники у дворі викопують покришки.
В дитячому садочку вже викопали.
Мій дворовий двірник (щира зєлєбоба) командує всією компанією. Кричить комусь у слухавку, що після нашого двору ідуть у інші.
У дворах не має залишитися жодної покришки.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
или президент,
или тюрма
ему и бежать некуда
единственная страна, которая не выдаст - Поднебесная
Там його бабло
Я вот в сентябре ДОМА был и спросил родительского кота- а стОит ли мне на второй
срокКонтракт. Кот на меня посмотрел как на зебила и даже ничего не ответил.
Если он пытается сделать аналитику действий Зеленского, то эта попытка жалкая, т.к. зашкваров у Зе столько, что вот это "Хочешь остаться у власти, так и скажи ..." - просто детские шалости.
Я думаю, что у власти хочет остаться не столько Зеленский, сколько Игорь Валерьевич и Ермак.
Харьков уже третий десяток лет никак не отмоется
тоді я ще не розумів чому
но я бы не топил бы за него с Рябошапкой... ребята мутят свой бизнес проект, Климкина в компанию взяли третьим...
Звісно зеБеня демонструватиме Бені, що йому немає альтернативи по-перше тому, що теж світить термін, по-друге тому що "царювати" сподобалось.
А якщо серйозно, в нього, як писали, є декілька паспортів різних держав.