Через банкрутство постачальників понад 600 тис. побутових споживачів змушені платити за газ 16,5 грн/куб м замість 8 грн, - журналіст Віннічук

В Україні банкрутують постачальники газу населенню, а їхні споживачі переходять до постачальника "останньої надії" (ПОН), у якого тарифи вищі за фіксовану ціну на газ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст БізнесЦензор Юрій Віннічук, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснює, що постачальник "останньої надії" - це механізм страхування споживачів, які втратили постачальника в результаті банкрутства компанії, або в разі відсутності у нього газу. У таких випадках споживач автоматично переходить на ПОН і має 60 днів, щоб підписати договір з новим постачальником газу. Весь цей час він платитиме за газ за більш високим тарифом.

"Тариф для населення, якщо газ постачає постачальник, коливається в межах 8 грн/куб. Водночас тариф постачальника "останньої надії" – 16,5 грн/куб. Функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Вона паралельно є звичайним постачальником газу і має тариф -7,96 грн/куб. Її клієнтами є близько 1,2 млн домогосподарств. Тобто у ГПК Нафтогаз – дві функції: звичайне постачання газу по 7,96 грн і ПОН – де тариф становить 16,5 грн/куб.", - підкреслює журналіст.

За його словами, абонент, який перейшов на ПОН, не може автоматично перейти до постачальника ГПК Нафтогаз, адже йому потрібно подати заявку і підписати договір. Зараз через відмову постачальників продавати газ населенню на постачальника "останньої надії" перейшло 600 тисяч побутових споживачів. В жовтні тариф ПОНа виріс на більш ніж на 4 грн, в результаті чого вони будуть сплачувати 16,95 грн/куб.

Найбільш свіжий випадок трапився в жовтні в Одеські області. Тут компанія ТОВ "Газ Технолоджі" припинила постачання газу населенню. В результаті, 126 тис. побутових клієнтів компанії перейшли на обслуговування до ПОН. Компанію пов'язують з Одесагаз Ігоря Учителя.

У вересні припинило постачання ТОВ "Полтавагаз збут", пов'язаний з Полтавагаз Олексія Лелюка. Компанія забезпечувала газом 213 тисяч домогосподарств в Полтавській області.

В липні аналогічна історія сталася і в Донецькій області. Там пішов постачальник газу "Азовгаз", що належав Маріупольгазу Олега Іванюшенка. На ПОН було переведено 154 тисячі побутових клієнтів у Маріуполі, а також в Мангушському та Нікольському районах Донецької області.

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В березні без постачальника газу лишилися мешканці Горішніх Плавнів, Кременчука та Кременчуцького району. Там газ продавали постачальники групи "Содружество" херсонського бізнесмена Віктора Попова. 138 тисяч побутових клієнтів перейшло на ПОН.

"Загалом ПОН постачає газ населенню в Донецькій, Херсонській, Одеській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області. Це 600 тис домогосподарств, які будуть вимушені платити за газ удвічі дорожче", - зазначив журналіст.

Він також дає докладну інструкцію щодо того, як перейти з ПОН на постачальника газу. Більш докладно про цей механізмі дивіться за посиланням.