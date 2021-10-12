Через банкрутство постачальників понад 600 тис. побутових споживачів змушені платити за газ 16,5 грн/куб м замість 8 грн, - журналіст Віннічук
В Україні банкрутують постачальники газу населенню, а їхні споживачі переходять до постачальника "останньої надії" (ПОН), у якого тарифи вищі за фіксовану ціну на газ.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст БізнесЦензор Юрій Віннічук, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснює, що постачальник "останньої надії" - це механізм страхування споживачів, які втратили постачальника в результаті банкрутства компанії, або в разі відсутності у нього газу. У таких випадках споживач автоматично переходить на ПОН і має 60 днів, щоб підписати договір з новим постачальником газу. Весь цей час він платитиме за газ за більш високим тарифом.
"Тариф для населення, якщо газ постачає постачальник, коливається в межах 8 грн/куб. Водночас тариф постачальника "останньої надії" – 16,5 грн/куб. Функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Вона паралельно є звичайним постачальником газу і має тариф -7,96 грн/куб. Її клієнтами є близько 1,2 млн домогосподарств. Тобто у ГПК Нафтогаз – дві функції: звичайне постачання газу по 7,96 грн і ПОН – де тариф становить 16,5 грн/куб.", - підкреслює журналіст.
За його словами, абонент, який перейшов на ПОН, не може автоматично перейти до постачальника ГПК Нафтогаз, адже йому потрібно подати заявку і підписати договір. Зараз через відмову постачальників продавати газ населенню на постачальника "останньої надії" перейшло 600 тисяч побутових споживачів. В жовтні тариф ПОНа виріс на більш ніж на 4 грн, в результаті чого вони будуть сплачувати 16,95 грн/куб.
Найбільш свіжий випадок трапився в жовтні в Одеські області. Тут компанія ТОВ "Газ Технолоджі" припинила постачання газу населенню. В результаті, 126 тис. побутових клієнтів компанії перейшли на обслуговування до ПОН. Компанію пов'язують з Одесагаз Ігоря Учителя.
У вересні припинило постачання ТОВ "Полтавагаз збут", пов'язаний з Полтавагаз Олексія Лелюка. Компанія забезпечувала газом 213 тисяч домогосподарств в Полтавській області.
В липні аналогічна історія сталася і в Донецькій області. Там пішов постачальник газу "Азовгаз", що належав Маріупольгазу Олега Іванюшенка. На ПОН було переведено 154 тисячі побутових клієнтів у Маріуполі, а також в Мангушському та Нікольському районах Донецької області.
В березні без постачальника газу лишилися мешканці Горішніх Плавнів, Кременчука та Кременчуцького району. Там газ продавали постачальники групи "Содружество" херсонського бізнесмена Віктора Попова. 138 тисяч побутових клієнтів перейшло на ПОН.
"Загалом ПОН постачає газ населенню в Донецькій, Херсонській, Одеській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області. Це 600 тис домогосподарств, які будуть вимушені платити за газ удвічі дорожче", - зазначив журналіст.
Він також дає докладну інструкцію щодо того, як перейти з ПОН на постачальника газу. Більш докладно про цей механізмі дивіться за посиланням.
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https://antikor.com.ua/articles/23426-rada_spisala_dolgi_ahmetova_kolomojskogo_i_firtasha РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ АХМЕТОВА, КОЛОМОЙСКОГО И ФИРТАША
https://petition.president.gov.ua/petition/19762 ЕСЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ, ТО ОБЯЗАНА СПИСАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ И НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СПИСАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК) БОЛЕЕ 24 МЛРД ГРН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ В 1997-2010!
Стаття на антикорі від 04 января 2015 г
Петиція на сайті президента від 11 січня 2016
Так що було подібне і до 2019-го року.
....це підтверджує, що друзі Яника-зека повернулися вже друзями Клоуна ..
Д.Ветвицкий: ВР должна списать коммунальные долги населению Украины
ПЯТНИЦА 13 МАЯ 2011 10:54
Верховная Рада Украины должна списать коммунальные долги населению Украины, после того, как приняла за основу законопроект о списании с предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) более 24 млрд грн задолженности за газ в 1997-2010 гг. Об этом заявил народный депутат, президент партии "Правда" Дмитрий Ветвицкий, комментируя вчерашнее решении парламента списать более 24 млрд грн предприятиям топливно-энергетического комплекса вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба нардепа.
При "петьке" самолетов не хватало, что б уставшие от войны су#и погрели зады на европейских курортах ... А сегодня ''уставшим" уже денег на пожрать не хватает...(В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині. ( Які працюють!!!)
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.)
Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
привычка что бы все им что то должны делать
Газ завжди треба купляти влітку , коли він найдешевший , а в нас як завичай - надіються до останнього на - авось . Облгази думають приблизно так - грошей купити дешевий газ зараз нема , кредит брати - та ну його на... , будем чекати осені ,, може ж він не дорожчатиме. А потім , коли - авось не спрацьовує , починається - а нас нема газу , а ціна зросла , а ми винуждєни теж подимать ,, а ми то , а ми сьо . В результаті -страждає населення .
Обычные шуллерские штучки...!
...скажиье как его зовут ? ...
Если мерять кубы, то обязательно надо указывать давление и температуру.
Газовый баллон объёмом 0,05 куба, хватает газа на лето полноценной стряпни на плите. И таких объёмов в кубе 20!
Господа! В договоре, подписанном и опубликованном (при участии Тимошеноко) давление газа и его расчетная температура четко прописаны! Найдите эти данные! Сопоставьте с давлением и температурой в квартире и обнаружите, что себестоимость газа для населения - копейки, за куб.
Сам больше разжевывать не буду. Кто приложит усилие, полностью согласится со мной.