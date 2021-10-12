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Новини
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Через банкрутство постачальників понад 600 тис. побутових споживачів змушені платити за газ 16,5 грн/куб м замість 8 грн, - журналіст Віннічук

Через банкрутство постачальників понад 600 тис. побутових споживачів змушені платити за газ 16,5 грн/куб м замість 8 грн, - журналіст Віннічук

В Україні банкрутують постачальники газу населенню, а їхні споживачі переходять до постачальника "останньої надії" (ПОН), у якого тарифи вищі за фіксовану ціну на газ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук журналіст БізнесЦензор Юрій Віннічук, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснює, що постачальник "останньої надії" - це механізм страхування споживачів, які втратили постачальника в результаті банкрутства компанії, або в разі відсутності у нього газу. У таких випадках споживач автоматично переходить на ПОН і має 60 днів, щоб підписати договір з новим постачальником газу. Весь цей час він платитиме за газ за більш високим тарифом.

"Тариф для населення, якщо газ постачає постачальник, коливається в межах 8 грн/куб. Водночас тариф постачальника "останньої надії" – 16,5 грн/куб. Функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія Нафтогаз України. Вона паралельно є звичайним постачальником газу і має тариф -7,96 грн/куб. Її клієнтами є близько 1,2 млн домогосподарств. Тобто у ГПК Нафтогаз – дві функції: звичайне постачання газу по 7,96 грн і ПОН – де тариф становить 16,5 грн/куб.", - підкреслює журналіст.

За його словами, абонент, який перейшов на ПОН, не може автоматично перейти до постачальника ГПК Нафтогаз, адже йому потрібно подати заявку і підписати договір. Зараз через відмову постачальників продавати газ населенню на постачальника "останньої надії" перейшло 600 тисяч побутових споживачів. В жовтні тариф ПОНа виріс на більш ніж на 4 грн, в результаті чого вони будуть сплачувати 16,95 грн/куб.

Найбільш свіжий випадок трапився в жовтні в Одеські області. Тут компанія ТОВ "Газ Технолоджі" припинила постачання газу населенню. В результаті, 126 тис. побутових клієнтів компанії перейшли на обслуговування до ПОН. Компанію пов'язують з Одесагаз Ігоря Учителя.

У вересні припинило постачання ТОВ "Полтавагаз збут", пов'язаний з Полтавагаз Олексія Лелюка. Компанія забезпечувала газом 213 тисяч домогосподарств в Полтавській області.

В липні аналогічна історія сталася і в Донецькій області. Там пішов постачальник газу "Азовгаз", що належав Маріупольгазу Олега Іванюшенка. На ПОН було переведено 154 тисячі побутових клієнтів у Маріуполі, а також в Мангушському та Нікольському районах Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум з "Нафтогазом" не працює: школи і дитсадки купують газ по 35-45 грн/куб. м, а частині населення доведеться платити 16,5 грн/куб. м

В березні без постачальника газу лишилися мешканці Горішніх Плавнів, Кременчука та Кременчуцького району. Там газ продавали постачальники групи "Содружество" херсонського бізнесмена Віктора Попова. 138 тисяч побутових клієнтів перейшло на ПОН.

"Загалом ПОН постачає газ населенню в Донецькій, Херсонській, Одеській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області. Це 600 тис домогосподарств, які будуть вимушені платити за газ удвічі дорожче", - зазначив журналіст.

Він також дає докладну інструкцію щодо того, як перейти з ПОН на постачальника газу. Більш докладно про цей механізмі дивіться за посиланням.

Через банкрутство постачальників понад 600 тис. побутових споживачів змушені платити за газ 16,5 грн/куб м замість 8 грн, - журналіст Віннічук 01

Автор: 

газ (10447) Нафтогаз (4426) Юрій Віннічук (446) Горішні Плавні (21) Тарифи на газ (1058)


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Топ коментарі
+20
Ахметка с Фирташем надрывают животы от смеха, списав с себя долги на 100 ярдов.
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12.10.2021 13:33
+15
зебилы должны жрать то, за что голосовали.
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12.10.2021 13:35
+14
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12.10.2021 13:50
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Ахметка с Фирташем надрывают животы от смеха, списав с себя долги на 100 ярдов.
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12.10.2021 13:33 Відповісти
Неоднократно, при каждом прИзиденте, "списав с себя долги".
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12.10.2021 13:49 Відповісти
Ніт, до 2019 жодного разу нічого подібного не було з українцями в незалежній Україні! У всьому винні завезені зебіли та їх депутати.
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12.10.2021 13:57 Відповісти
Я мабуть трошки Вас підправлю.
https://antikor.com.ua/articles/23426-rada_spisala_dolgi_ahmetova_kolomojskogo_i_firtasha РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ АХМЕТОВА, КОЛОМОЙСКОГО И ФИРТАША

https://petition.president.gov.ua/petition/19762 ЕСЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА СПИСАЛА ДОЛГИ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ, ТО ОБЯЗАНА СПИСАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ И НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СПИСАНИИ С ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ТЭК) БОЛЕЕ 24 МЛРД ГРН ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ В 1997-2010!
Стаття на антикорі від 04 января 2015 г
Петиція на сайті президента від 11 січня 2016
Так що було подібне і до 2019-го року.
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12.10.2021 15:20 Відповісти
Стаття на антикорі про списання боргів своїм друзям-олігархам прІзІдєнтом Януковічєм...( Май 2011 рік)
....це підтверджує, що друзі Яника-зека повернулися вже друзями Клоуна ..

Д.Ветвицкий: ВР должна списать коммунальные долги населению Украины

ПЯТНИЦА 13 МАЯ 2011 10:54

Верховная Рада Украины должна списать коммунальные долги населению Украины, после того, как приняла за основу законопроект о списании с предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) более 24 млрд грн задолженности за газ в 1997-2010 гг. Об этом заявил народный депутат, президент партии "Правда" Дмитрий Ветвицкий, комментируя вчерашнее решении парламента списать более 24 млрд грн предприятиям топливно-энергетического комплекса вне зависимости от формы собственности, сообщает пресс-служба нардепа.

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12.10.2021 15:32 Відповісти
Ну, да..... Петька Параша газ пэрэсичным задарма раздавал... 🤣🤣🤣
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12.10.2021 16:45 Відповісти
И вы, конечно, можете пруфануть?
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12.10.2021 13:59 Відповісти
" при каждом" не катит ... Или зебилы не могут, чтобы не врать?
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Нинка, чем недовольна? ЗеУтырок верный продолжатель дела Петьки Параши..... 😉
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12.10.2021 16:49 Відповісти
Я не довольна клоуном в кресле короля...

При "петьке" самолетов не хватало, что б уставшие от войны су#и погрели зады на европейских курортах ... А сегодня ''уставшим" уже денег на пожрать не хватает...(В Україні рівень бідності серед громадян, які працюють, торік склав 42,4%. Саме стільки українців не змогли забезпечити гідне життя собі та своїй родині. ( Які працюють!!!)



Про це йдеться на сайті Верховної Ради.)

Понад 80% пенсіонерів отримують менше фактичного прожиткового мінімуму - Мінсоц
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12.10.2021 17:21 Відповісти
зебилы должны жрать то, за что голосовали.
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12.10.2021 13:35 Відповісти
Не знаю в чем причина, у нас тоже поставщик обанкротился и я свободно заключил договор с Нафтогазом по 7.96, а этим что религия не позволяет?
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12.10.2021 13:37 Відповісти
ГОМО СОВЕТИКУС,
привычка что бы все им что то должны делать
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12.10.2021 13:45 Відповісти
ну как всегда, говорили что новая система ценообразования это снижение цен, а на практике все наоборот.. анекдот про то что нужно сделать Ельцину, что бы росс народ жил лучше, ответ НИЧЕГО нре нужно делать!! Применим и к нашим ***** тупым руководителям, разработчикам всякого рода "улучшенных" схем, и т.п.!!
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12.10.2021 13:37 Відповісти
Все робиться для того, щоб людей загнати в злидні і з них дерти по три шкури...
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12.10.2021 13:39 Відповісти
вот мне интересно - зебилы прозреют или даже это их не влечет
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12.10.2021 13:40 Відповісти
Бараны даже находясь на бойне, думают, что все будет хорошо. Вернее думать там нечем, им кажется. Точно так же, избиратели Зе.
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12.10.2021 14:04 Відповісти
Конечно, не прозреют. На то они и зебилы, у них во всем виноват Порошенко))))
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12.10.2021 15:47 Відповісти
Галына, а Параша что не при делах?
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12.10.2021 16:51 Відповісти
Параша при делах, но у всех бедах зелебобиков все равно виноват Порошенко)))) а зеленая хриплая крыса ни в чем не виновата))))
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12.10.2021 19:21 Відповісти
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12.10.2021 13:41 Відповісти
Патамушо это не сериал. Только в кино можно послать в жопу МВФ и расстрелять парламент.
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12.10.2021 13:46 Відповісти
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12.10.2021 13:50 Відповісти
По газу столько разной информации. Например, некоторые области объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за цен на газ, а вчера в программе Свобода на ICTV один знаток объяснил, что так делается специально, чтобы покупать газ дешевле по закону о закупках. Другой эксперт говорит, что Украине газа не хватит, третий говорит, что хватит. Короче, голова кругом. хочется прочитать анализ доступным языком, что будет с ценами на тепло и горячую воду в этом сезоне.
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12.10.2021 13:55 Відповісти
Що робить дбайливий господар влітку ? Думає про зиму , правильно ? І навпаки . Але це не про наші облгази . У нас звикли вирішувати проблеми лише тоді- коли " смажений петух клюне в одне місце " ,, тому й виникають надзвичайні ситуації і все інше .
Газ завжди треба купляти влітку , коли він найдешевший , а в нас як завичай - надіються до останнього на - авось . Облгази думають приблизно так - грошей купити дешевий газ зараз нема , кредит брати - та ну його на... , будем чекати осені ,, може ж він не дорожчатиме. А потім , коли - авось не спрацьовує , починається - а нас нема газу , а ціна зросла , а ми винуждєни теж подимать ,, а ми то , а ми сьо . В результаті -страждає населення .
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12.10.2021 15:13 Відповісти
Это и есть "Нафтогаз". Это его месячный тариф. Годовой они смогут получить только через месяц-два.
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12.10.2021 14:18 Відповісти
Чому ж -через місяць-два ? Тариф - фіксований ( 7.96 грн - м3) я отримав вже через 4 дні після того як подав документи на перехід до Нафтогазу . У вересні наше - Полавагаззбут припинило поставки газу по фіксованій ціні , і запропонувало тариф місячний , майже по 20 грн ,, то ж я довго не думав . .
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12.10.2021 14:49 Відповісти
Они не могут сразу перейти. У них договор с предыдущим. Его нужно разорвать и заключить новый договор с "Нафтогазом. Этот месяц, как минимум, они оплатят по тарифу "последней надежды". А если будут проблемы с прошлым поставщиком -- то и два месяца.
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12.10.2021 14:58 Відповісти
Договір розірвав не я ,а Полавагаззбут , відмовившись постачати газ по фіксованому тарифу ( за договором ) . Вони чесно попередили ще в кінці серпня - або купуйте газ по місячному тарифу - 20 грн , або шукайте іншого постачальника . На слідучий день , я написав заяву на приєднання до Нафтогазу , і вже через 4 дні Нафтогаз прислав мені повідомлення - поздоровляємо , тепер ви наш клієнт . А в моєму особистому кабінеті , на сайті Полтавагаззут , обнулились всі показники .
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12.10.2021 15:26 Відповісти
У моей родни была проблема, подобная описанной в статье. Нафтогаз подтвердил переход только через полтора месяца. Все это время был тариф последней надежды. Договор с Нафтогазом заключали через "Приват24".
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12.10.2021 15:44 Відповісти
по правилам газового рынка Вы имеете право на переход к другому поставщику день в день (даже с долгом первому)... иметь два (три и больше договоров) Вам ни кто не запрещает... и в последствии каждый месяц менять поставщиков (ЮрЛица так и делают). Другое дело, что первый поставщик может "протянуть" процесс перехода до 21 дня, а потом все равно отпустить... На услугу последней надежды надо еще умудриться попасть (разорвать отношения со всеми поставщиками)!!!
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12.10.2021 16:50 Відповісти
Или как в статье -- обанкротился поставщик. Тогда услуга последней надежды автоматом. Но кровушки он все-равно еще попьет.
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12.10.2021 16:54 Відповісти
Что думаю я поэтому поводу... "Банкротства" могут быть фиктивными с целью переоформления компании с последующим выходом на "выдуманный рынок" с большей ценой... но ниже чем в ППН.

Обычные шуллерские штучки...!
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12.10.2021 14:48 Відповісти
гандон обещаль снизить тарифы вдвое ?
...скажиье как его зовут ? ...
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12.10.2021 14:58 Відповісти
зелупа?
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12.10.2021 15:02 Відповісти
Дам зебилам совет: танцуйте как морячок и не замерезните

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12.10.2021 15:02 Відповісти
Наверное и надежды уже не будет.
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12.10.2021 15:29 Відповісти
"Какая разница" яку суму платити, зато поржете.
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12.10.2021 15:35 Відповісти
Цена за куб - это ниочем!
Если мерять кубы, то обязательно надо указывать давление и температуру.
Газовый баллон объёмом 0,05 куба, хватает газа на лето полноценной стряпни на плите. И таких объёмов в кубе 20!
Господа! В договоре, подписанном и опубликованном (при участии Тимошеноко) давление газа и его расчетная температура четко прописаны! Найдите эти данные! Сопоставьте с давлением и температурой в квартире и обнаружите, что себестоимость газа для населения - копейки, за куб.
Сам больше разжевывать не буду. Кто приложит усилие, полностью согласится со мной.
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12.10.2021 15:47 Відповісти
По поводу ООО «Газ Технолоджи» . Такого поставщика не было все были на одессагаз-поставка , а в сентябре все 126 000 без предупреждения перевели к липовой компании ООО «Газ Технолоджи» , никто не переходил сам, а через пару дней обявили ООО «Газ Технолоджи» банкротом и перевели всех на ппн 17грн куб , 90 процентов из них даже не знает что тариф поменялся . это незаконно . поставка имела право просто разорвать договора , а они сделали так как-будто абоненты сами перешли в неизвестную ООО «Газ Технолоджи» с уставным капиталом 1000 а потом она через день обанкротилась
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14.10.2021 15:33 Відповісти
 
 