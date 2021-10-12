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Новини
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Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Василя Попадича на Прикарпатті затримано: подробиці від поліції. ВIДЕО

Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Василя Попадича на Прикарпатті затримано: подробиці від поліції. ВIДЕО

В Івано-Франківській області від поранення в груди ножем загинув місцевий житель. Підозрюваного у вбивстві затримала поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

"9 жовтня близько 3.00 ночі в поліцію Надвірнянщини надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень чоловіку. На місце виклику негайно прибув наряд поліції, який виявив потерпілого з тілесними ушкодженнями і відразу ж відправив його до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з'ясували, що цієї ж ночі у одного з місцевих підприємств торгівлі між 24-річним надвірнянцем і зловмисником виник раптовий словесний конфлікт.

В ході інциденту останній вдарив ножем прикарпатця в ділянку грудей і зник з місця події. Товариш потерпілого викликав медиків і поліцію.

Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків і очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили особу зловмисника. Поліцейські затримали правопорушника через годину після скоєння злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя. Затриманий в минулому судимий за скоєння низки злочинів.

Також читайте: На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років. ФОТО

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські будуть клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

У поліції не називають ім'я загиблого, проте мова, судячи з усього, про учасника бойових дій Василя Попадича, про що раніше повідомляло "Суспільне".

Так, за словами заступника генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Івана Меланюка, ветеран в медустанову надійшов у дуже важкому стані.

Спочатку медики провели реанімацію, потім - операцію. Однак молоду людину врятувати не вдалося.

25-річний Василь Попадич служив в 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні, який в складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. У бійця залишилися брат, мама і бабуся.

Автор: 

ветерани (1071) вбивство (3095) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+24
Отакої, воював на фронті, вижив, а тут якась сволота в мирній частині України позбавила його життя... Вічна пам'ять воїну.
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12.10.2021 13:43
+7
я глубоко сочувствую гибели солдата, патриота и мужика, но человек который ночью тусуется возле "наливайки", ищет на свою задницу приключения..
RIP
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12.10.2021 13:56
+7
Тусоваться возле наливайки - не преступление. Мне, например, глубоко подозрительны люди тусящие в Охфисе ***********.
Другое интересно, у нападавшего было разрешение на холодное оружие, и почему полиция не предотвратила вооружонное нападение? Ведь запрет на короткоствол прямо объясняют тем, что он не нужен, т.к. защита граждан - функция полиции?
Погибшему RIP.
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12.10.2021 14:21
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Отакої, воював на фронті, вижив, а тут якась сволота в мирній частині України позбавила його життя... Вічна пам'ять воїну.
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12.10.2021 13:43 Відповісти
Такої сволоти, на жаль, дуже багато по Україні ходить...
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12.10.2021 15:21 Відповісти
Пора увеличить сроки до 50 лет и пожизненного!
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12.10.2021 13:56 Відповісти
я глубоко сочувствую гибели солдата, патриота и мужика, но человек который ночью тусуется возле "наливайки", ищет на свою задницу приключения..
RIP
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12.10.2021 13:56 Відповісти
Тусоваться возле наливайки - не преступление. Мне, например, глубоко подозрительны люди тусящие в Охфисе ***********.
Другое интересно, у нападавшего было разрешение на холодное оружие, и почему полиция не предотвратила вооружонное нападение? Ведь запрет на короткоствол прямо объясняют тем, что он не нужен, т.к. защита граждан - функция полиции?
Погибшему RIP.
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12.10.2021 14:21 Відповісти
Не преступление, но приключения можно найти, как в этом случае.
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12.10.2021 14:26 Відповісти
Тем не менее, приключения можно найти возле любого бара/ресторана, выделять тут наливайки не стоит.
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12.10.2021 14:32 Відповісти
Как показала практика одного танцора с одним УДОшником, приключения можно найти на ровном месте в самом центре Киева просто на улице. Без всяких наливаек.
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12.10.2021 14:42 Відповісти
Как бы и да, но нет... Как у нас лечат ПТС пришедшие с войны? С помощью государственных программ? Ага, щаз...
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12.10.2021 14:25 Відповісти
Сейчас вы неправы, это долг государства позаботиться о тех, кто его защищал, в т. ч. и оказать психологическую поддержку.
https://www.youtube.com/watch?v=Ysnd0bsrb8Q
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12.10.2021 14:34 Відповісти
К сожалению Шрек, найти свою смерть можно и в супермаркете. Как недавно в Чернигове в АТБ толпа подростков-отморозков забила до смерти двух ментов в штатском. Правда так же ночью. Один в тяжелом состоянии в больнице. Второго похоронили уже.
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12.10.2021 14:50 Відповісти
Опять срочно. Вам денег не хватает от прошлого срочна?
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12.10.2021 15:37 Відповісти
Якщо наявні 100 відсоткові дані, а саме відео з камер спостереження, то вбивця має сісти на довічно, адже і раніше скоював злочини
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12.10.2021 14:16 Відповісти
Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений...

Полюбому был отпущен на свободу по широкой амнистии ПЕти или ЗЕ из-за закрытия тюрем так как многие считают что преступников кормить дорого и нужно их отпускать на вольные хлеба. По нашим законам отсидит еще лет 10 и выйдет успеет еще убить пару человек
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12.10.2021 14:31 Відповісти
"возник внезапный словесный конфликт" = до 15 лет.
все такие резкие, а потом на суде плачут.
думайте сначала
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12.10.2021 16:07 Відповісти
Про наличие алкоголя в крови у обоих, инфы нет. Все прекрасно знают, что синька ЧМО. Не припомню ни одной поножовщины или избиения полицейских в штатском, под воздействием марихуаны, а вот под алкоголем, от которого гибнет больше людей, чем от ковида, каждый день.
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12.10.2021 18:58 Відповісти
 
 