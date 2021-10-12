Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Василя Попадича на Прикарпатті затримано: подробиці від поліції. ВIДЕО

В Івано-Франківській області від поранення в груди ножем загинув місцевий житель. Підозрюваного у вбивстві затримала поліція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

"9 жовтня близько 3.00 ночі в поліцію Надвірнянщини надійшло повідомлення про заподіяння тілесних ушкоджень чоловіку. На місце виклику негайно прибув наряд поліції, який виявив потерпілого з тілесними ушкодженнями і відразу ж відправив його до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з'ясували, що цієї ж ночі у одного з місцевих підприємств торгівлі між 24-річним надвірнянцем і зловмисником виник раптовий словесний конфлікт.

В ході інциденту останній вдарив ножем прикарпатця в ділянку грудей і зник з місця події. Товариш потерпілого викликав медиків і поліцію.

Правоохоронці провели комплекс слідчо-оперативних заходів, опитали свідків і очевидців події, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили особу зловмисника. Поліцейські затримали правопорушника через годину після скоєння злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя. Затриманий в минулому судимий за скоєння низки злочинів.

Також читайте: На Прикарпатті від ножового поранення в груди загинув ветеран АТО Василь Попадич, йому було всього 25 років. ФОТО

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські будуть клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

У поліції не називають ім'я загиблого, проте мова, судячи з усього, про учасника бойових дій Василя Попадича, про що раніше повідомляло "Суспільне".

Так, за словами заступника генерального директора Надвірнянської центральної районної лікарні Івана Меланюка, ветеран в медустанову надійшов у дуже важкому стані.

Спочатку медики провели реанімацію, потім - операцію. Однак молоду людину врятувати не вдалося.

25-річний Василь Попадич служив в 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні, який в складі 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. У бійця залишилися брат, мама і бабуся.