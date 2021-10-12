Україна і ЄС домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію, - спільна заява

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію України в ЄС і виконувати взаємні зобов'язання для досягнення цієї мети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві, яку було ухвалено главами України та Євросоюзу за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС у вівторок, і оприлюднено на сайті Офісу Президента.

"Ми визнали європейські прагнення України і вітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію і в контексті набуття чинності у вересні 2017 року після рішення глав держав і урядів ЄС у грудні 2016 року... Ми домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціації та підкреслили взаємні зобов'язання для досягнення цієї мети", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що ефективна імплементація Угоди про асоціацію і передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка пов'язана з більш широким процесом регуляторного зближення і відповідними необхідними реформами, сприятиме створенню умов для поглиблення економічних і торговельних відносин з ЄС.

Це своєю чергою призведе до "подальшої поступової економічної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію".

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