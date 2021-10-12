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Новини
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Україна і ЄС домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію, - спільна заява

Україна і ЄС домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію, - спільна заява

Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціацію України в ЄС і виконувати взаємні зобов'язання для досягнення цієї мети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві, яку було ухвалено главами України та Євросоюзу за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС у вівторок, і оприлюднено на сайті Офісу Президента.

"Ми визнали європейські прагнення України і вітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію і в контексті набуття чинності у вересні 2017 року після рішення глав держав і урядів ЄС у грудні 2016 року... Ми домовилися повною мірою використовувати потенціал Угоди про асоціації та підкреслили взаємні зобов'язання для досягнення цієї мети", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що ефективна імплементація Угоди про асоціацію і передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, яка пов'язана з більш широким процесом регуляторного зближення і відповідними необхідними реформами, сприятиме створенню умов для поглиблення економічних і торговельних відносин з ЄС.

Це своєю чергою призведе до "подальшої поступової економічної інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, як це передбачено Угодою про асоціацію".

Також читайте: Зеленський про військову місію ЄС в Україні: "Ми підтримуємо цю ініціативу"

Автор: 

євроінтеграція (503) Зеленський Володимир (23954) фон дер Ляєн Урсула (773) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
Договорились виконувати те що підписав Порошенко
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12.10.2021 13:54
+3
Украинский народ поддерживает стремления Президента Украины!
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12.10.2021 13:48
+2
Пропустил. Пятого Президента. У полщестого недоразумения ент стремлений окромя пожрать-посрать
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12.10.2021 13:57
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Украинский народ поддерживает стремления Президента Украины!
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12.10.2021 13:48 Відповісти
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12.10.2021 13:52 Відповісти
Пропустил. Пятого Президента. У полщестого недоразумения ент стремлений окромя пожрать-посрать
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12.10.2021 13:57 Відповісти
Договорились виконувати те що підписав Порошенко
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12.10.2021 13:54 Відповісти
Ну вообще понятно ,не договорились ни о чём ,как дурили Украину так и будут дурить .
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12.10.2021 13:56 Відповісти
пріпіздєнт думає одне, говорить друге, а робить третє
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12.10.2021 13:57 Відповісти
Жалко мне европейцев! А с другой стороны, почему только мы, украинцы, должны быть жертвами такого чудовищного обмана ?
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12.10.2021 14:02 Відповісти
когда снимут квоты на готовую продукцию пищевой промышленности - тогда поверю - у нас в очередь тогда будут стоять инвесторы ,да и на многие промышленные товары -но это по моему не сильно реально ,хотя ... слава кролю - он идеолог вместе с Порохом ))
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12.10.2021 14:19 Відповісти
Вот только с Пандора пейперс разберемся, по вагнеровцам виновным пистон вставим, так сразу и к потенциалам с ассоциациями приступим. Вменяемая власть нужна, чтобы серьезные дела совершать, а не бенины марионетки.
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12.10.2021 16:53 Відповісти
 
 