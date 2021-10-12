Перші результати експертиз у справі про вбивство нардепа Полякова з'являться щонайменше через тиждень, - Монастирський
Щонайменше через тиждень з'являться перші результати експертиз у справі про вбивство народного депутата України Антона Полякова. Це пов'язано з тим, що незабаром слідство отримає точні результати експертиз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС ув Telegram, про це сьогодні повідомив представникам ЗМІ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
"Триває розслідування. Призначено велику кількість експертиз. Я думаю, що потім вже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною", - зазначив глава МВС.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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Закончить к дню ... Казачества?
При аварии клинит двери.
Это не про Трухина. Это про - "вывалился".
Потом, их можно и не найти.
"По горячим следам" всегда лучше.
"эксперты" из прокуратуры сразу провели вскрытие и сказали-ишемическая болезнь сердца
Что еще надо??
Уроды и мрази.
Хоть одно политическое убийство раскрыто в Украине? Может я забыл, напомните. Вердикт будет или никакой, или такой какой выгоден власти. Небыло, нет и нескоро будет у нас правосудия и справедливости.
Вот ведь граждане, не верят самым честным слугам, кто бы мог подумать.