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Новини Помер нардеп Поляков
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Перші результати експертиз у справі про вбивство нардепа Полякова з'являться щонайменше через тиждень, - Монастирський

Перші результати експертиз у справі про вбивство нардепа Полякова з'являться щонайменше через тиждень, - Монастирський

Щонайменше через тиждень з'являться перші результати експертиз у справі про вбивство народного депутата України Антона Полякова. Це пов'язано з тим, що незабаром слідство отримає точні результати експертиз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС ув Telegram, про це сьогодні повідомив представникам ЗМІ міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Триває розслідування. Призначено велику кількість експертиз. Я думаю, що потім вже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною", - зазначив глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков не був випадковим пасажиром у таксі. Підозр поки немає, - МВС

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

Монастирський Денис (392) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+8
Не може бути. Янченко, ще три дні тому, вже озвучила їх. Не могла ж "слуга" наріду збрехать?
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12.10.2021 14:01
+7
Нужна дать соратникам успеть замести следы Если бы не добрые люди с их записями камер наблюдения -- то нам до сих пор бы вешали лапшу о такси, подобравшем пьяного Полякова на остановке. А так срочно пришлось на ходу менять показания и версии.
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12.10.2021 14:08
+5
И именно поэтому все камеры на Бориспольской трассе "случайно" ослепли? Включая камеры контроля системы "безопасный город". Это я про Трухина.
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12.10.2021 14:13
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Через неделю, как минимум. А как максимум ?
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12.10.2021 14:00 Відповісти
Что ты предлагаешь?
Закончить к дню ... Казачества?
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12.10.2021 14:03 Відповісти
Максимум- это бесконечность во времени. Скоро, через год через 2 все забудут, кто кого отравил в этой истории. А кто убил Сашко Музычко ? Или он сам покончил с собой ?
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12.10.2021 14:40 Відповісти
Не може бути. Янченко, ще три дні тому, вже озвучила їх. Не могла ж "слуга" наріду збрехать?
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12.10.2021 14:01 Відповісти
Нужна дать соратникам успеть замести следы Если бы не добрые люди с их записями камер наблюдения -- то нам до сих пор бы вешали лапшу о такси, подобравшем пьяного Полякова на остановке. А так срочно пришлось на ходу менять показания и версии.
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12.10.2021 14:08 Відповісти
или не появится... с Трухином вон вообще крайне запутанное дело, по сей день разобрать не могут как пассажир вывалился с водительского сиденья после аварии и кто был водителем
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12.10.2021 14:03 Відповісти
Такое, кстати, часто бывает.
При аварии клинит двери.
Это не про Трухина. Это про - "вывалился".
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12.10.2021 14:06 Відповісти
И именно поэтому все камеры на Бориспольской трассе "случайно" ослепли? Включая камеры контроля системы "безопасный город". Это я про Трухина.
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12.10.2021 14:13 Відповісти
Я по-свинячьему не понимаю.
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12.10.2021 14:17 Відповісти
Ну да, ты только хрюкать и срать здесь приучен.
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12.10.2021 14:19 Відповісти
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12.10.2021 14:30 Відповісти
Я и так знаю что ты свинья. Подтверждать не обязательно. Хрюкай дальше.
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12.10.2021 14:43 Відповісти
заболтать не выйдет...
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12.10.2021 14:45 Відповісти
та хоть через рік -все -одно як завжди- обісруцця і зашкваряцця
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12.10.2021 14:05 Відповісти
шо ж так со вскрытием спешили?
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12.10.2021 14:06 Відповісти
Некоторые вещества можно обнаружить только сразу после ...
Потом, их можно и не найти.
"По горячим следам" всегда лучше.
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12.10.2021 14:08 Відповісти
И именно поэтому уже закопали тело не дожидаясь окончания следствия? Это тоже лучше для проведения всех экспертиз.
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12.10.2021 14:11 Відповісти
та да,расчленять офис надо было вчера...
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12.10.2021 14:13 Відповісти
ОБ УБИЙСТВЕ?
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12.10.2021 14:09 Відповісти
этот ментенок наверное читать не умеет:
"эксперты" из прокуратуры сразу провели вскрытие и сказали-ишемическая болезнь сердца
Что еще надо??
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12.10.2021 14:13 Відповісти
Странно, а слуги уродов уже все знают и без экспертизы.
Уроды и мрази.
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12.10.2021 14:15 Відповісти
Неделя затянется на годы, а годы на десятилетия.
Хоть одно политическое убийство раскрыто в Украине? Может я забыл, напомните. Вердикт будет или никакой, или такой какой выгоден власти. Небыло, нет и нескоро будет у нас правосудия и справедливости.
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12.10.2021 14:18 Відповісти
Походу, все следы ведут к Киве...
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12.10.2021 14:26 Відповісти
На углеродный анализ наверное проверяют! НЕДЕЛЮ! ЗЕбизяны схавают!
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12.10.2021 14:32 Відповісти
мусора отмудохают таксиста и будут новые доказательства
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12.10.2021 14:53 Відповісти
Господин министр уже говорит об убийстве? Версия, что молодой здоровый и не употребляющий наркотики Антон сам напился, накололся и поэтому умер так и не удалось втюхать гражданам?
Вот ведь граждане, не верят самым честным слугам, кто бы мог подумать.
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12.10.2021 17:35 Відповісти
рано захоронили. как бы эксгумировать не пришлось.
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12.10.2021 18:12 Відповісти
Всі ми прекрасно знаємо яка в нас експертиза,напишуть в заключені все те,що комусь потрібно.
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12.10.2021 20:17 Відповісти
 
 