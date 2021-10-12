Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: "Це кінець монополій на авіаційному ринку". ІНФОГРАФІКА
"Авіаційний безвіз" із ЄС - підписано
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Угода "про відкрите небо" з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода - це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні", - пояснив прем'єр.
"У нас будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва. Сьогодні Україна стала ще на крок ближчою до Європи", - додав політик.
""Авіаційний безвіз" - це перший з п’яти "безвізів", які ми плануємо підписати з ЄС в наступні 2 роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий. Всі вони так само встановлюють "європейські правила гри" у відповідних секторах. На шляху до Європейського Союзу ми запроваджуємо найкращі правила та практики", - резюмував Шмигаль.
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Деньги из компании уже вынули, наполнят очередную дыру бюджетом... И! Государство (мы все) будем должны бене... Млять! Какие уже по счету грабли?))))!!!
Но, в целом, идея конкурентного рынка хороша! Боюсь, что зелёная плесень все похерет...
Еще 2 года Украина не выдержит затягивания в зеленую плесень.
все это в рамках борьбы с олигархами, эти возможности стали доступны сразу же после принятия архиважного, "доленосного" закона про олигархов)))
если он на такое согласился.
Небось, сидит перед бутылкой и жалобно МАУкает.