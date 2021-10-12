Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: "Це кінець монополій на авіаційному ринку". ІНФОГРАФІКА

"Авіаційний безвіз" із ЄС - підписано

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Угода "про відкрите небо" з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода - це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні", - пояснив прем'єр.

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"У нас будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва. Сьогодні Україна стала ще на крок ближчою до Європи", - додав політик.

""Авіаційний безвіз" - це перший з п’яти "безвізів", які ми плануємо підписати з ЄС в наступні 2 роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий. Всі вони так само встановлюють "європейські правила гри" у відповідних секторах. На шляху до Європейського Союзу ми запроваджуємо найкращі правила та практики", - резюмував Шмигаль.





