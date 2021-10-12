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Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: "Це кінець монополій на авіаційному ринку". ІНФОГРАФІКА

Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС:

"Авіаційний безвіз" із ЄС - підписано

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Угода "про відкрите небо" з ЄС безпосередньо наближає українців до доступних авіаперельотів. Така угода - це кінець цінових монополій на авіаційному ринку, це збільшення кількості маршрутів, це новий рівень захисту прав споживачів та нові можливості для розвитку туризму в Україні", - пояснив прем'єр.

Також читайте: Угода щодо "промислового безвізу" може бути підписана на наступному саміті Україна-ЄС, - Зеленський

"У нас будуть діяти такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Такі самі правила будуть функціонувати й щодо безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного pyxy. ЄС визнаватиме українські сертифікати, видані літакам українського виробництва. Сьогодні Україна стала ще на крок ближчою до Європи", - додав політик.

""Авіаційний безвіз" - це перший з п’яти "безвізів", які ми плануємо підписати з ЄС в наступні 2 роки. Інші чотири: енергетичний, митний, промисловий та цифровий. Всі вони так само встановлюють "європейські правила гри" у відповідних секторах. На шляху до Європейського Союзу ми запроваджуємо найкращі правила та практики", - резюмував Шмигаль.

Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: Це кінець монополій на авіаційному ринку 01
Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: Це кінець монополій на авіаційному ринку 02
Шмигаль пояснив, що зміниться після підписання угоди про відкрите небо з ЄС: Це кінець монополій на авіаційному ринку 03

Автор: 

авіація (4134) євроінтеграція (503) авіасполучення (3073) Євросоюз (13443) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+6
готов признать - это реально - большой плюс - для потребителей
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12.10.2021 14:11
+3
тут ты не прав...всё нажитое непомерным "трудом" должно упасть в бюджет...
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12.10.2021 14:16
+3
беня полюбому своё жало всунит, он в клоуна сильно вложился, поэтому пока шут рулит нужно снимать сливки.
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12.10.2021 14:18
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12.10.2021 14:09 Відповісти
Ну и скатертью дорога. Мы ж не совок, а свободная страна - никто никого не держит
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12.10.2021 14:13 Відповісти
тут ты не прав...всё нажитое непомерным "трудом" должно упасть в бюджет...
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12.10.2021 14:16 Відповісти
готов признать - это реально - большой плюс - для потребителей
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12.10.2021 14:11 Відповісти
зебилам просьба - не лайкать))
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12.10.2021 14:12 Відповісти
Это хорошо ,но этого крайне МАЛО !!!
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12.10.2021 14:12 Відповісти
это план Пороха - Кролика - по факту - но они в этом молодцы шо не похерили как многое
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12.10.2021 14:14 Відповісти
Это вообще-то план Януковича.) Документ об открытом небе для Украины согласовали во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в 2013-м.
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12.10.2021 14:20 Відповісти
Евроассоциация между прочим тоже план Януковича. Который вышел ему боком.)
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12.10.2021 14:21 Відповісти
ой я вас умоляю)) уже конец монополии на рынке газа наступил, цены снижены! вот же тупые!
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12.10.2021 14:15 Відповісти
Скоро будем продавать свой газ Венгрии.
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12.10.2021 14:23 Відповісти
накуя им наш газ? когда у них южный поток напроямую!? и да какой газ?)))))))))))
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12.10.2021 14:27 Відповісти
напрямую, бугага
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12.10.2021 20:27 Відповісти
Авиационный безвиз? Это лучше или хуже безвиза Порошенко?
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12.10.2021 14:16 Відповісти
Фиг его знает,но то шо это не твое дело-100%😂🌷
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12.10.2021 14:20 Відповісти
Зеленские безвизы лучше-они вертуальные !
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12.10.2021 14:22 Відповісти
Козломордый, здесь водки нет)
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12.10.2021 14:25 Відповісти
беня полюбому своё жало всунит, он в клоуна сильно вложился, поэтому пока шут рулит нужно снимать сливки.
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12.10.2021 14:18 Відповісти
это не последний зашквар офиса на мендельштрассе...
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12.10.2021 14:21 Відповісти
Этим концом на рынке вы поразите каломойского в самую МАУ! Прям вот закроется на второй день. Монопольно.
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12.10.2021 14:26 Відповісти
Наконец. Будет невероятное достижение и у Зеленского.
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12.10.2021 14:30 Відповісти
Настало время слить МАУ (как и пиратбанк) налогоплательщикам, тобищ всем нам...
Деньги из компании уже вынули, наполнят очередную дыру бюджетом... И! Государство (мы все) будем должны бене... Млять! Какие уже по счету грабли?))))!!!
Но, в целом, идея конкурентного рынка хороша! Боюсь, что зелёная плесень все похерет...
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12.10.2021 14:32 Відповісти
Убыток МАУ в прошлом году 4,5 миллиарда гривен. Украинцев до сих пор заставляли платить дорого чтобы поддержать компанию-инвалид Коломойского.
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12.10.2021 14:38 Відповісти
"Авиационный безвиз" - это первый из пяти "безвизов", которые мы планируем подписать с ЕС в следующие 2 года.
Еще 2 года Украина не выдержит затягивания в зеленую плесень.
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12.10.2021 14:36 Відповісти
Шота опять спам не открывается😭😭😭
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12.10.2021 14:42 Відповісти
Учтите, что это говорит то же туловище, которое из бюджета (наших с вами налогов) компенсирует авиакомпании Коломойского убытки.
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12.10.2021 15:08 Відповісти
так зеленые борются с монополией МАУ) платят им дань)
все это в рамках борьбы с олигархами, эти возможности стали доступны сразу же после принятия архиважного, "доленосного" закона про олигархов)))
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12.10.2021 15:34 Відповісти
Если вдруг кто забыл. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги!
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12.10.2021 15:27 Відповісти
Ну и как , это отразиться на монополию в Днепре
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12.10.2021 15:32 Відповісти
У Слуг Урода есть удивительнейшая способность похерить любое полезное дело. Так случится и с авиационным безвизом
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12.10.2021 15:33 Відповісти
крайне сомнительно, что на рынок авиаперевозок Украины пустят новые компании, лоукостеры. Которые безсомнений сольют бенин МАУ. Коломойский быстрее поотбивает им лично "шары" чем такую кормуху отдаст
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12.10.2021 15:43 Відповісти
Видно, Америка вставила бенины яйца в слесарные тиски,
если он на такое согласился.
Небось, сидит перед бутылкой и жалобно МАУкает.
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12.10.2021 23:10 Відповісти
 
 